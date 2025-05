Britse omroep BBC begint eigen Mastodon-server

De Britse omroep BBC heeft een eigen Mastodon-server opgezet. De omroep gaat daarop artikelen en video's publiceren van verschillende BBC-afdelingen, maar gebruikers kunnen er alleen accounts volgen en er zelf geen maken.

De server wordt gehost op social.bbc. Het gaat om een experiment, schrijft de BBC. Daarop gaat de omroep de artikelen, video's en andere content delen die het ook deelt op andere sociale platforms, zoals X, het voormalige Twitter, en Facebook of Instagram. Voorlopig publiceert de BBC content van BBC 5, BBC Radio 4, BBC Taster en interne communicatie, zoals die van BBC News Labs en BBC Research & Development.

Op de server is het alleen mogelijk om nieuws te volgen en niet om zelf accounts te maken. Dat is volgens de omroep omdat het op Mastodon nodig is om alle reacties zelf te modereren en daar wil de omroep niet aan beginnen.

Een andere uitdaging is het volgens de omroep om aan lezers en kijkers goed uit te leggen hoe federated sociale media werken. De BBC doet het experiment zes maanden en kijkt daarna of het ermee verdergaat. Dat is afhankelijk van hoeveel werk en geld het kost om de server in de lucht te houden en wat bezoekers eraan hebben.

Sinds Twitter vorig jaar werd overgenomen door Elon Musk, zoeken steeds meer grote instanties naar alternatieve sociale netwerken. In Nederland verwijzen veiligheidsregio's bijvoorbeeld niet meer naar Twitter, bleek onlangs uit een rondvraag van Tweakers. Ook de Nederlandse overheid heeft een eigen Mastodon-instance in gebruik. Wereldwijd experimenteren ook media met de fediverse. De BBC is daarvan met afstand de grootste.