'Apple Vision Pro-displays komen van LG en krijgen 3600x3200-pixelresolutie'

De individuele displays in de Apple Vision Pro krijgen een resolutie van 3600x3200 pixels en een ppi van 3386. De schermen zouden worden gemaakt door LG Display, zegt een analist. Daarmee krijgt de AR-headset twee beeldschermleveranciers.

Volgens analist Brad Lynch wordt LG Display de tweede beeldschermleverancier voor de AR-bril van Apple. LG Display wordt daarmee naast Sony de tweede leverancier voor het apparaat. Lynch baseert zich op informatie die op het Chinese Ijiwei is verschenen. In die informatie wordt ook voor het eerst de beeldresolutie van de headset genoemd. Die zou op 3600x3200 pixels per display, dus per oog, liggen. Doordat de micro-oleds 1,42 inch groot zijn, komt dat neer op 3386 pixels per inch per scherm.

LG Display moet wel zijn micro-oledproductielijn uitbreiden. Het bedrijf werkt al sinds 2020 aan de technologie, maar kan nog niet zoveel produceren. Sony zei eerder al maximaal 900.000 micro-oleds per jaar te kunnen produceren. Het bedrijf wil dat niet verder uitbreiden, ondanks verzoeken van Apple.

De informatie op Ijiwei lijkt ook de verversingssnelheid van de schermen te bevestigen. Apple zei daarover al eerder dat het gaat om een variabele verversingssnelheid die meestal op 90fps draait. De nieuwe informatie stelt dat het apparaat een snelheid van 90Hz heeft, maar bij het afspelen van 24fps-video's tot maximaal 96Hz kan oplopen.

De Apple Vision Pro werd in juni door Apple aangekondigd. Tweakers maakte er eerder al een preview van.