Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 11:33 157

Dit vonden jullie van Apple Vision Pro

Een 'vreselijke duikbril' of 'heel erg gelikt'?

15-06-2023 • 11:33

157

Dit vonden jullie van de Apple Vision Pro

Apples jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC gaat traditioneel vooral over Macs, maar dé introductie van de editie van vorige week was zonder twijfel de Apple Vision Pro. Deze VR-bril is Apples langverwachte entree in de wereld van VR en AR, en hoewel hij pas volgend jaar uitkomt, hadden veel tweakers hun mening al gevormd. Jullie reageerden opgeteld meer dan duizend keer onder onze nieuwsberichten en preview. Wat vonden jullie?

Voor wie is de Vision Pro?

Apple Vision ProEen belangrijk discussiepunt is de doelgroep van de Vision Pro. Hoewel Apple de bril het Pro-achtervoegsel heeft gegeven, liet het in de demonstraties tijdens de WWDC-keynote ook normale consumenten in doorsnee thuissituaties zien. Zo vielen bijvoorbeeld Timmmeeehhh en GekkePrutser op. Aangezien de bril heel wat gaat kosten, lijkt de Vision Pro voor die doorsnee consument echter niet weggelegd. Voor bedrijven is de belofte van de headset niet concreet genoeg, denkt GekkePrutser, terwijl het apparaat een paar jaar geleden tijdens de lockdowns veel interessanter was geweest voor consumenten. Die hadden toen meer tijd en (vakantie)geld dan nu.

Van de eerste vier reacties op ons eerste nieuwsbericht gingen er drie over de prijs; Apple gaat 3499 dollar vragen voor de Vision Pro. BioHazard vond het 'allemaal goed klinken', totdat hij de prijs hoorde. Alex4allofyou noemt de prijs stevig, maar vindt de bril er wel gelikt uitzien, terwijl ook darkempire zich verbaasde over de prijs.

Halo_Master denkt dat de bril gezien de prijs vooral voor ontwikkelaars bedoeld is, en dat er in de komende jaren goedkopere en misschien compactere versies zullen volgen. Volgens Shebang zal de prijs te hoog zijn om de kritische massa voor disruptive innovation te bereiken, zoals met de iPod en iPhone wel is gelukt. We moeten de Vision Pro voorlopig dan ook meer als concurrent van de zakelijke Microsoft HoloLens zien dan als consumentenproduct, betoogt Blokker_1999.

Voor wie is de Vision Pro nou volgens Apple?

Friso Weijers
Friso Weijers, was voor Tweakers
bij de WWDC-keynote

"Apple presenteerde de Vision Pro op het WWDC als een heel nieuw platform, een totaaloplossing naast de Mac en de iPhone, in plaats van iets dat primair als accessoire voor bestaande producten kan worden gebruikt, zoals de Apple Watch. In dat licht is het logisch dat Apple de Vision Pro in de keynote liet zien als een product dat je als gewone consument dagelijks kunt gebruiken voor allerlei verschillende doeleinden en niet als nicheproduct voor afgebakende, professionele toepassingen, zoals de Microsoft Hololens bijvoorbeeld. De Vision Pro is daarmee toch eerder 'Prosumer' dan 'Professional', behalve als je kijkt naar de voor consumenten torenhoge prijs. Apple probeerde daar in de keynote een draai aan te geven door te stellen dat de bril een desktopopstelling, televisie en surroundsoundsysteem kan vervangen. Hoe goed hij dat kan, kunnen we alleen maar raden, terwijl ik wel al wat belangrijke beperkingen kan verzinnen, zoals de redelijk korte accuduur en het feit dat zo'n bril maar door één persoon tegelijk kan worden bekeken. Plus de vragen hoe snel het app-ecosysteem zich zal ontwikkelen en in hoeverre je met de bril op nog goed kunt deelnemen aan de echte wereld. Zelfs in de gelikte filmpjes waarin de bril vooral in thuissituaties wordt getoond, ziet het er nog een beetje onwennig uit."

"Begrijp me niet verkeerd: de Vision Pro belooft technisch een verschrikkelijk indrukwekkend product te zijn, en hoewel hij pas volgend jaar moet uitkomen, zou het dan alsnog de beste VR/AR-bril kunnen zijn die er is. Tegelijk verwacht ik dat Apple met de Vision Pro in sommige opzichten slechts halverwege is voordat het een augmentedrealityproduct heeft dat zo goed, goedkoop en breed toepasbaar is dat een breder publiek het gaat gebruiken en de bril dat nieuwe platform wordt. Ongetwijfeld zal Apple de komende jaren druk aan die verdere ontwikkeling gaan werken."

Vervangt de Vision Pro je tv, computer en telefoon?

Als je de Vision Pro benadert als een VR-headset, concurrerend met de producten van Meta bijvoorbeeld, dan lijkt 3500 dollar een hele berg geld. Nils7 bekijkt het anders; volgens hem kan de Vision Pro je tv, je Mac en misschien zelfs je iPhone vervangen. Batteries4ever rekent het even voor: een vr-pc van 2000 euro, een aantal monitors van samen 1500 euro, je tv van 1500 euro... Dan is 3500 dollar niet eens zo gek veel geld meer.

Apple Vision ProNiet iedereen is het daarmee eens. ShadLink ziet de bril eerder als een toevoeging aan het Apple-ecosysteem, vergelijkbaar met de iPad, en niet als een vervanger van een bestaand product. Ook een tv-vervanger zien veel tweakers niet in de Vision Pro. Sardia haalt aan dat de bril een accuduur van maar twee uur gaat krijgen, waarmee een flinke film of een paar afleveringen van een serie al te lang zijn. ArranChace kijkt films het liefst met een paar anderen erbij, wat de totale investering ver boven de 10.000 euro zou brengen.

Toch wijzen diverse tweakers op de 'magie' die Apple aan het concept van een VR-bril kan toevoegen. Ronaldmathies verwacht veel van de software, met een goede continuïteit tussen bestaande apparaten en de Vision Pro, mede mogelijk gemaakt doordat alle bestaande iOS-apps compatibel zijn met de Vision Pro. Ook Temvdb ziet het minder zwart-wit. Het geklaag over de accuduur vindt hij onterecht, omdat je de bril prima ingeplugd kunt gebruiken. Bovendien ziet hij zichzelf de bril al voor allerlei toepassingen gebruiken: mediaconsumptie, thuiswerken op een enorm scherm en natuurlijk gamen. Elke reviewer die de bril tot nu toe mocht opzetten, was het er volgens hem over eens dat geen enkel ander toestel in de buurt komt bij de ervaring die de Vision Pro nu al biedt.

Augmented of virtual reality?

Apple Vision Pro
De camera's in de Vision Pro

Ook in de Tweakers Podcast ging het vorige week over Apples VR-bril. In een reactie daarop snijdt solozakdoekje de verwarring aan die bij veel mensen bestaat over of de Vision Pro nou augmented of virtual reality biedt. Het antwoord? Allebei! Een cruciaal verschil met andere AR-brillen zoals de HoloLens is echter dat je niet letterlijk door de schermen heen kunt kijken, maar dat het beeld via camera's op de oledschermen wordt weergegeven. De HoloLens gebruikt 'echte' seethrough augmented reality, waarbij het beeld met lasers en waveguides in je ogen wordt geprojecteerd. Omdat de Vision Pro met passthrough in plaats van seethrough werkt, zouden we de bril volgens deze user een VR-headset moeten noemen en geen AR-headset.

Duikbril of gelikt ontwerp?

Ook het design van de Apple Vision Pro leidt tot wisselende meningen. Het apparaat wordt steevast vergeleken met een duikbril of skibril, bijvoorbeeld door FicoF. RoamingZombie herinnert ons eraan dat grapjes over het uiterlijk ook veel werden gemaakt toen Apple de AirPods introduceerde. "Wie wil er nou met twee witte stokjes in zijn oren lopen", was toen een veelgehoorde uitspraak. Inmiddels zijn de AirPods een uitermate succesvolle productserie voor Apple en zie je ze in het openbaar continu.

Anderen vinden de Vision Pro juist prachtig om te zien, zoals Rayban89. Die tweaker vindt de technieken baanbrekend, maar zou zelf wachten op een veel goedkopere 'Vision non-Pro SE' voordat hij zo'n apparaat zou aanschaffen. Ook draadloos lijkt de Vision Pro een geweldig product om te gebruiken. 'I'm in', schrijft hij, refererend aan de goede speciificaties en de mogelijkheden om dingen in de ruimte te visualiseren. En ook voor vermaak ziet hij zichzelf de bril wel gebruiken: "Wellicht ook prima om Euro Truck Simulator 2 op te spelen".

Wat vind jij?

Zou jij de aanschaf van een Apple Vision Pro overwegen?

Ik zou pas geïnteresseerd zijn als er een (veel) goedkopere variant uitkomt
49,3%
Nee, het hele concept van deze VR-bril staat me niet aan
32,2%
Ja, ik denk er serieus over na om er een te kopen als hij uitkomt
13,4%
Anders, namelijk... (laat een reactie achter)
5,1%

Aantal stemmen: 4.546. Deelname gesloten op 05-07-2023 15:57. Stemmen is niet meer mogelijk.

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Apple Vision Pro

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3 van 5 sterren

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Reacties (157)

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Polderviking 15 juni 2023 11:44
In de eerste instantie zou ik dit niet kopen omdat dit weer iets is wat alleen (goed) werkt binnen 't Apple systeem van hardware en software en ik gewoon niks heb uit hun stallen.

Maar zelfs al zat ik dat wel is de prijs absoluut een té hoge drempel. Zelfs heel goed werkend VR heeft een erg hoog "vooral voor de leuk" gehalte. En de prijs maakt het niet meer zo leuk.
Wij hebben best wel een beetje een "speeltjes" budget als tweeverdieners zonder kinderen maar voor 3 en halve rug hebben we toch echt andere prioriteiten.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 22:46]

OmgItsKoen @Polderviking15 juni 2023 12:29
Dit product is ook niet zo zeer al gericht op de normale consument. Dit is, zoals ook besproken in talloze podcasts, de klassieke manier waarop Apple haar producten lanceert. Eerst een dure versie uitbrengen voor de early adopters en ontwikkelaars, daarna een wat meer op de consument gerichte variant uitbrengen. Ik durf te wedden dat we over een jaar een nieuwe generatie 'Vision' product krijgen die een stuk goedkoper is en waar wat betere usecases naar voren gebracht worden.
PredCaliber2 @OmgItsKoen16 juni 2023 10:24
Onzin, in tegenstelling tot de Meta Quest Pro is dit product juist WEL gemarket op de end user wat het nog veel vreemder maakt.
Polderviking @OmgItsKoen15 juni 2023 13:38
Ik denk eigenlijk dat het voorlopig wel even stil is, want VR is nogsteeds wel een niche.
Daar zie je niet aftrek die je ziet bij bijvoorbeeld smartphones dus jaarlijkse updates die ook weer veel te incrementeel gaan zijn zie ik niet zo snel gebeuren.

Maar de tijd zal het allicht leren. Allicht heb je uiteindelijk wel gelijk.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 22:46]

SG @Polderviking16 juni 2023 16:39
Ja en een Mac pro en Mac studio M-Ultra is dat ook niet. Worden toch ook geproduceerd. Daar valt dit onder.
Als stuk breder in geld zat dan had ik al M2ultra mac studio en Macbook pro.
En kwam dit ding ook bij.

Maar ja nu beperkt tot oude Mac mini x86 en oude ipadpro

Het fijn dat corporaties ook device maken voor de kleinere markten. Ander moest je alle VR brillen missen.
ucsdcom @Polderviking15 juni 2023 16:27
In de eerste instantie zou ik dit niet kopen omdat dit weer iets is wat alleen (goed) werkt binnen 't Apple systeem van hardware en software en ik gewoon niks heb uit hun stallen.

Maar zelfs al zat ik dat wel is de prijs absoluut een té hoge drempel. Zelfs heel goed werkend VR heeft een erg hoog "vooral voor de leuk" gehalte. En de prijs maakt het niet meer zo leuk.
Wij hebben best wel een beetje een "speeltjes" budget als tweeverdieners zonder kinderen maar voor 3 en halve rug hebben we toch echt andere prioriteiten.
De les bij Apple is om nooit de versie 1 ergens van te kopen. Deze is duur en vaak snel alweer vervangen en wordt al snel niet meer geupgradet met nieuwe dingen aangezien de hardware daarvoor ontbreekt. Pas in het gebruik komen dingen naar voren die niet goed zijn en die snel kapot gaan etc. De 2e iteratie van de bril zal hier verbeteringen voor hebben. Die verbeteringen zullen er in de volgende versies ook zijn, maar de stap tussen v1 en v2 is vaak het grootst.
SG @ucsdcom16 juni 2023 16:49
Deze vision pro is zo over de top high-end.
Dat de komende 2 generaties eerder deze feature set in stappen goedkoper geproduceerd kan worden of zelfs iets kwa spect inlevert.
Die schermen zijn erg duur, maar kunnen voor gen2 gen 3 non pro stuk inleveren niet alleen prijs, dat net retina mijlpaal aan tikt zo ook sensors en M3 M4 of R2 met M3 ge-intergreert. Ondertussen de baterijduur gen 2 4uur en gen 3 8uur.
Gen 2 en gen 3 worden ook lichter ivm zuinigere hardware.

Dit is niet alleen als top-end maar ook meer gericht devs naast pro’s
Waar vR al niche op zich is is dit top-end sub niche apparaat. Gericht op early adopters pro en devs.

Niche in kwadraat. En daar is niks mis mee. Je zal ook 1st de dev scene moeten stimuleren de grotere dev hebben de hele mac lines en paar generatie om te testen daar komt dat 3,5$ vision ding tussen MAc studio en Mac pro oud en nieuw.
sanderexpander @Polderviking15 juni 2023 16:11
Volgens mij kan dit ding prima autonoom werken als je 'm wifi geeft. Heb je verder niets voor nodig.
Polderviking @sanderexpander15 juni 2023 16:23
Vast wel.
Maar de toegevoegde waarde van deze bril zit hem voor een belangrijk deel hoe dat interactie heeft met de rest van je Apple pruttel.
Halo_Master @Polderviking15 juni 2023 17:34
Alleen met een Mac, kan je eventueel ook het scherm van jouw Mac spiegelen in de ruimte, dat is een extraatje. Verder kan hij autonoom werken hoor.
JoeB2C @Polderviking15 juni 2023 17:24
Hopelijk komt VirtualDesktop erop, dan is het een killer headset.
ucsdcom @Polderviking16 juni 2023 08:26
In de eerste instantie zou ik dit niet kopen omdat dit weer iets is wat alleen (goed) werkt binnen 't Apple systeem van hardware en software en ik gewoon niks heb uit hun stallen.

Maar zelfs al zat ik dat wel is de prijs absoluut een té hoge drempel. Zelfs heel goed werkend VR heeft een erg hoog "vooral voor de leuk" gehalte. En de prijs maakt het niet meer zo leuk.
Wij hebben best wel een beetje een "speeltjes" budget als tweeverdieners zonder kinderen maar voor 3 en halve rug hebben we toch echt andere prioriteiten.
Wat denk je van een makelaar die je samen met een aannemer alvast in je toekomstige huis kan laten zien hoe het gaat worden? Of dat je in de meubelzaak even kijkt hoe het nieuwe bankstel staat?

AR en VR zijn niets nieuws, maar door nu een heel duur high end model op de markt te brengen zullen allerhande partijen de "coolheidsfactor" hiervan willen gaan inzetten. Wat weer ontwikkelaars voor software aan het werk zet, wat weer mee toepassingen geeft die interessant zijn voor de gemiddelde consument bij versie 2 of 3 van de bril die wel opties missen maar ook goedkoper zijn. Zo zal het pad er ongeveer uit zien.

En daarna wordt het een chique entertainment bril, waarna tenslotte ook office applicaties naar de bril komen in plaats van een laptop/home PC opstelling.

Dus wie hem niet wil betalen nu: hij is ook niet voor jou gemaakt.
SPee @ucsdcom16 juni 2023 10:44
Voor die "alvast kan laten zien hoe het wordt"'; daar heb je al goedkopere producten voor.
Je ziet al in TV shows dat ze met VR-brillen lopen en dat zijn geen Apple producten.
En een winkel gaat ook liever voor een goedkopere oplossing om het aan jou te laten zien. Dus tenzij je je eigen VR-bril meeneemt, zal dat geen Apple zijn.
ucsdcom @SPee16 juni 2023 11:09
Voor die "alvast kan laten zien hoe het wordt"'; daar heb je al goedkopere producten voor.
Je ziet al in TV shows dat ze met VR-brillen lopen en dat zijn geen Apple producten.
En een winkel gaat ook liever voor een goedkopere oplossing om het aan jou te laten zien. Dus tenzij je je eigen VR-bril meeneemt, zal dat geen Apple zijn.
Het zal je verbazen: bij bepaalde markten zoals op beurzen, verkopers van vakantiehuizen, advies bureaus, makelaars etc. is het soms juist zaak dat ze met gebruik van een hele dure oplossing iets showen, juist omdat mensen dat in gedachten als professioneel ervaren. Iets mogen gebruiken wat buiten bereik ligt of je niet vaak ziet. Alleen maar om indruk te maken. Dat is de markt voor de huidige Apple bril.
SG @ucsdcom16 juni 2023 16:53
Nou binnen huis architect zal zoiets al hebben om aan klanten in hun huis te laten zien met specifiek pro software voor dit.
Nou hogere klasse binnen huis architect voor villas van enkele mil aan $ hebben nu al high-end oplossing er voor.
Als dit ding dat overtreft zal als er pro software voor is deze de vorige vervangen.

Niet voor alle sommige in de branch vinden hun huidige zat.
Naast die al veel van apple sowieso hebben. Niet nodig maar handiger voor de workflow.
n4m3l355 15 juni 2023 11:43
Zelfs mijn computer enthousiaste vrienden die stuk voor stuk 3d brillen hebben gekocht is er geen enkel die er nog gebruik van maakt. Zelfs in gamen waar dit toch wel voor zou lenen, ziet men het als een obstakel, ongemak, hinderlijk. Ik zie zelf ook geen moment in mijn dagelijks leven dat zo'n bril nut heeft. Neem TV kijken, dat wil je toch niet met zo'n bril wanneer je met andere mensen bent? En ja je kunt ieder zo'n brilletje dragen, dat draagt toch helemaal niks bij? En dan gamen, nou daar hebben we het al over gehad, ik zie niet in hoe dit anders is voor Apple. Dus wat blijft er dan over? Hele specifieke taken, misschien een demonstratie voor een inrichting van een woning, tech gerelateerd onderhoud enz. Maar in het dagelijks leven al zou dit normaal geprijst zijn, zie ik daar gewoon het nut niet van in. Ik wil in staat zijn om op m'n gemak op de bank te zitten zonder extra handelingen, of een teams call zonder dat ik ieder in z'n neus kan kijken gewoon totaal niet. En gezien de marginale hype ziet het er dan ook naar uit dat Apple eigenlijk niet weet wat ze ermee moeten. Ja het is technisch een geweldig product maar we missen toch wel de marketing hype die Apple normaal weet te realiseren bij een nieuw product. Maar dit, ja een paar foto'tjes in m'n social media feed maar meer dan ook niet.
Zoop @n4m3l35515 juni 2023 11:56
Apple Vision Pro: De oplossing op zoek naar een probleem.
Halo_Master @Zoop15 juni 2023 17:11
Zelfde werd gezegd over een Apple Watch, die lijkt het toch wel aardig te doen.
Bas Boss @Halo_Master15 juni 2023 23:29
Dat is toch wel van een andere orde. Ik ken niemand die een bril draagt als dat niet nodig is. En dan heb ik het over een normale bril.
SG @Bas Boss16 juni 2023 15:00
Wat het gemeenschappelijk heeft met de apple watch. Dat beide producten zijn die als laatkomer op markt kwamen in al concurrentie strijdt.
Het verschil is dat Apple watch medium tot high-end product is enigzins betkaalbaar.

Dit product is Halo ultieme top product en dat als 1st gen van apple in markt met concurrentie. Al is kwa prijs klasse en feature set uniek.
Frituurman @n4m3l35515 juni 2023 12:12
Als je echt 3D bedoelt en niet VR, dan ben ik het niet direct met je eens. Ik denk dat 3D nog steeds toekomst heeft. Ik vind het bij sommige films (Gravity, Avatar en nog een aantal) best wel wat aan de ervaring toevoegen. Thuis hebben we in de woonkamer inmiddels geen 3D TV meer (die zijn niet meer te koop, zeker niet in OLED), maar in de eetkamer en op onze slaapkamer hangen ze nog wel (een actieve en een passieve). Dit ook omdat we een behoorlijke collectie 3D films op een Plex server en op Blu-ray hebben staan. Als de kinderen hier bijvoorbeeld Frozen in 3D kijken, zijn zeker vriendjes en vriendinnetjes helemaal vol ervan. Zeker met passieve brillen worden je ogen niet moe en je merkt even ik de film al niet meer dat je het op hebt. Je kunt je daarnaast ook prima oriënteren met bril op. Actieve shutter brillen is dat al een stuk minder prettig, niet in de laatste plaats vanwege de beperkte accuduur. Overigens vond ik de LG implementatie waarbij je de 3D SBS modus kon gebruiken om op volledig scherm 'splitscreen' (ze noemden het dual screen) te spelen, echt fantastisch. Heel wat Mario Kart mee gespeeld, zonder dat je kon spieken bij je tegenstander.

Ik denk dat de markt misschien nog niet klaar was, maar ik hoop toch echt dat het een comeback gaat maken in de woonkamer. Dan hebben we er binnen no time weer eentje in de woonkamer.

Maar goed, als je het hebt over de Apple Vision en de VR / AR ervaring, dan ben ik het wel met je eens.
JDx @n4m3l35515 juni 2023 12:56
Dit is een beetje zoals ik mijn beamer heb ervaren, die vroeger nog rete duur waren, een TV zet je aan en kijken maar, dat ding vereiste altijd wat instellingen, gordijnen dicht of wachten tot het donker was.

Allemaal net iets meer werk, de TV klik je aan en klaar. Een simpele grote TV is ok prima. Even snel een game op je monitor is heel anders dan gefrutsel met meerdere kabels of zorgen dat hij opgeladen is, zo'n gevaarte op je hoofd en eventueel nog een losse koptelefoon of oordopjes.
secret17 @JDx15 juni 2023 16:18
Volgens mij is juist dit waar Apple zich meestal probeert te onderscheiden van andere merken: aanzetten (of in dit geval: opzetten) en gaan met die banaan. Tot nu toe heeft Apple namelijk al zijn producten zo ontworpen. De belangrijkste reden bijvoorbeeld dat Steve Jobs absoluut tegen het gebruik van een stylus was toen touchscreens nog in de kinderschoenen stonden is dat hij het als een obstakel zag en iets wat je makkelijk kwijt kon raken. Je moest gewoon in staat zijn je telefoon of tablet te pakken en meteen aan de gang gaan. Ook een reden waarom vanuit die hoek het inloggen met je vinger en later je gezicht is gekomen en dat zo betrouwbaar mogelijk moest werken: de drempel om het apparaat te pakken en direct in een app te zitten is daardoor zo laag mogelijk.

Ik heb de Vision Pro natuurlijk zelf niet op gehad, maar als ik de specs en reviews zo bekijk zit deze mindset er ook weer in: geen controllers nodig om in de VR wereld te navigeren en je ogen voldoen als inlogmethode. Volgens mij willen ze het liefst dat dat ding in de toekomst op je bureau of bijzettafeltje naast de bank komt te liggen zodat je hem ff snel opzet, half uurtje gebruikt en weer weg legt.

Update: Verder ben ik ook wel heel enthousiast over de specs, behalve dan wellicht de accuduur. Maar zelf zou ik denk toch geneigd zijn de bril, zoals hierboven al aangegeven, naast de bank of computer te leggen en dan aan een vaste kabel zodat accuduur geen issue is. De prijs is flink voor wat ze kunnen laten zien aan apps en features, maar ik vermoed dat Apple hoopt dat met deze aankondiging veel partijen hele coole apps of diensten aan gaan bieden, zoals echte 3D films en series of live sport-evenementen (als F1 fan zou ik het wel heel tof vinden op die manier live mee te kunnen kijken bijvoorbeeld). Het kan ook interessant zijn om op te zetten als je thuis op een hometrainer of roeiapparaat zit, mits ze aan voldoende ventilatie hebben gedacht (met PSVR 2 helaas een paar keer moeten stoppen vanwege overmatig zweet op mijn voorhoofd). Het succes zal afhangen van dit soort apps. We gaan het zien.

[Reactie gewijzigd door secret17 op 22 juli 2024 22:46]

CR2032 @n4m3l35515 juni 2023 12:31
De Vision Pro is ook voor software ontwikkelaars en professionals bedoeld en niet voor consumenten. Denk aan artsen, chirurgen, piloten en architecten.

Wanneer er een Vision (zonder Pro) uitkomt die volledig draagbaar en modieus Apple fashion is wordt dit vast een doorslaand succes. Met brillen/zonnebrillen en wie weet ooit ook VR-contactlenzen.
k995 @CR203215 juni 2023 12:45
Nochtans zette apple het volop in op consumenten en zag je weinig pro's die jij opsomt in de presentatie dusver.
Ik vraag me dan ook af in welke mate die dit zullen gebruiken wat nu nog niet al mogelijk is.
CR2032 @k99515 juni 2023 12:52
Eens. De intro film was ook dubbel. Maar de Vission heeft Pro in de naam en dit lees je ook vaak terug in de internationale media. Het is een tussenmodel en nog niet de uiteindelijke versie die was bedoeld. Vision Pro Developer zou een betere naam zijn.

Papa die in de intro film de kaarsjes uitblies van de verjaardagstaart van zijn dochter was vast een professional. ;)
k995 @CR203215 juni 2023 12:57
Ja, imho de typisch "pers die een wensdroom heeft omdat het apple is" gebeurt wel veel dat de pers de negatieve kantjes van apple producten wat wegmoffelt.

Apple zet dit duidelijk in als een consumenten product, iets dat je dagelijks gebruikt gedurende langere tijd.
En nee sorry dat zie ik er absoluut niet in.
xFeverr @CR203215 juni 2023 14:01
De iPhone heeft ook Pro in de naam, en toch worden die dingen meer gebruikt voor Instagram dan voor 'pro' doeleinden.

Als het ècht voor pro's bedoeld was, dan was die hele introductie toch ook anders gegaan? Waarom hebben ze dan iemand van Disney uitgenodigd? Er is meer gedemonstreerd hoe de foto's-app werkt dan hoe een dokter het zou moeten gebruiken.

En er is zelfs een fysieke knop geplaatst om live filmpjes te maken. Dit ding schreeuwt consument.

[Reactie gewijzigd door xFeverr op 22 juli 2024 22:46]

CR2032 @xFeverr15 juni 2023 23:04
Mogelijk. Dit kan ook net zo goed een ontwikkelaars model zijn voor het uiteindelijke consumenten model wat nog moet uitkomen.

Dan moeten alle functies voor consumenten ook op dit product zitten en de juiste doelgroepen zoals Disney aan boord hebben om de juiste ontwikkelaars aan te trekken.
DigitalExorcist @CR203215 juni 2023 13:09
Dat is niet zoals het gepresenteerd werd. Mensen die films kijken, gamen, foto's van hun vakantie terugkijken etc.
Halo_Master @DigitalExorcist15 juni 2023 17:38
Ik zag ook mensen samenwerken aan een project in die promo.
DigitalExorcist @Halo_Master15 juni 2023 18:43
Ja klopt. Maar dat voerde niet echt de boventoon….
Halo_Master @DigitalExorcist15 juni 2023 18:50
Nee, maar feit is dus dat het niet alleen zo is gepresenteerd , ik heb ook gezien dat iemand een bestand van een 3d file file kreeg, deze opende en het 3dobject zichtbaar was in de ruimte, een simulatie van een productielijn, videodecoding, iemand op kantoor die het scherm van zijn Mac in de ruimte projecteerde.

Dus tja het is net wat er blijft hangen van de presentatie hè.
CR2032 @DigitalExorcist15 juni 2023 23:22
Dat is niet zoals het gepresenteerd werd. Mensen die films kijken, gamen, foto's van hun vakantie terugkijken etc.
Het past prima in het plaatje voor developers. Presentatie van voorbeelden van de toekomstige doelgroepen om de developers op weg te helpen wat te gaan ontwikkelen.
oef! @CR203215 juni 2023 13:45
Wordt eens concreet. Artsen, chirurgen, software ontwikkelaars en architecten zullen hun werk nu ongeveer 100% zonder vr bril doen. Welke revolutie staat er voor de deur die dit gaat veranderen?
z1rconium @oef!15 juni 2023 18:03
Ik vermoed: schermloos werken, alleen zo'n vision in de la, je doet hem op en je kunt aan het werk met een ongelimiteerde hoeveelheid aan schermen.
CR2032 @oef!15 juni 2023 23:14
De revolutie is de doorbraak van VR en AR naar de massa consumenten en professionals.
Google heeft dat geprobeerd met de Google Glasses en dat is mislukt. Dat is jaren geleden en de techniek is nu veel verder. Geen garantie dat dit nu gaat lukken natuurlijk. Alleen is Apple een partij die alles veel zorgvuldiger plant en voor de lange termijn gaan. Google laat veel sneller dingen vallen.

In de medische wereld wordt al vergelijkbaar zo in de OK gewerkt. Zoek maar eens op Youtube naar remote surgery technology en de Da Vinci robot. VR en AR brillen zijn hierin een hele logische volgende stap.
magatsu @CR203215 juni 2023 14:31
Dat betwijfel ik ten zeerste. Als dat doelpubliek de Vision Pro al zou willen gebruiken dan gok ik dat ze eerder de Microsoft Hololens 2 zouden gebruiken. Een iets verder ontwikkeld product waarbij ook de meeste zaken in een ziekenhuis draaien op Windows systemen (gok ik dan toch).

Iedereen in mijn kennissenkring die Apple fan is snapt het hele Vision verhaal niet en is zeker niet mee om dat te kopen. Het heeft voor mij een heel groot Macintosh TV gehalte dit...
CR2032 @magatsu15 juni 2023 23:20
Luister ook eens naar de tweakers podcast over de Vision Pro.
Het uitbrengen van de Vision Pro werd gedaan op de WWDC, voor ontwikkelaars.

Ik zal de Vision Pro ook niet gaan kopen, maar het is wel een product die er nu ligt en technologisch heel knap in elkaar steekt als generatie 1 van een voor Apple volledig nieuw productlijn.

Als ik een softwaredeveloper met creatieve ideeen zou zijn dan zou ik de Vision Pro direct aanschaffen. En hard aan het werk gaan, deze markt kan nu in de tijd met AI heel snel erg groot gaan worden.
Tijd zal het leren natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door CR2032 op 22 juli 2024 22:46]

aminam @n4m3l35515 juni 2023 12:04
Ik gebruikte mijne lange tijd om dagelijks sportspelletjes mee te spelen, en zo nu en dan gamede ik er ook mee. Maar heel comfortabel is het inderdaad niet, het wordt te warm en in mijn geval kan de kabel in de weg gaan zitten als je geen handige oplossing via het plafond hebt. Maar ik ben nog steeds blij met mijn index aanschaf, ook al was hij prijzig destijds.
skapiche @aminam15 juni 2023 12:40
Ik gebruik mijn Index voornamelijk nog voor simracen. Geweldige immersion op die manier.

Het feit dat ik er (bijna) geen andere games meer mee speel is vooral het beperkte aanbod nieuwe interessante games. Als er weer een game van het niveau HL Alyx komt ga ik die zeker spelen.

Bonelab bijvoorbeeld blijft toch een beetje een techdemo met een slap verhaal, Leuk om af en toe even in te klooien maar kan bij mij de aandacht niet vasthouden. Dit is helaas voor veel VR titels het geval.

Maar zoals je zegt zeker geen spijt dat ik m gekocht heb.
Supahted @skapiche15 juni 2023 13:16
Toevallig net een tweede run Half Life Alyx gedaan op de Index. Blijft een geweldige en ongeëvenaarde ervaring. Nu bezig met Half Life Alyx: Levitation. Echt een hele goede community uitbreiding van AAA niveau. Mocht je deze nog niet gespeeld hebben, dan kan ik hem zeker aanraden!
skapiche @Supahted15 juni 2023 13:26
Oh ja goed dat je het zegt, had daar wel eens wat over voorbij zien komen maar toen was het nog niet uit. Moet eigenlijk sowieso eens de workshop gaan bekijken, die zal inmiddels wel aardig gevuld zijn :D .

Ga zeker ff checken, thanks!
Thibydelporte @n4m3l35515 juni 2023 12:32
Ik heb zelf een VR bril thuis liggen (Reverb G2) die ik dagelijks gebruik. Buiten de specifieke gebruikssituatie, simracing, waar die dan ook echt in uitblinkt, zie ik mezelf die omslachtige constructie op m'n hoofd nergens anders voor gebruiken.
qithoro @n4m3l35515 juni 2023 13:07
Als ik het geld had zou ik het wel aanschaffen. Voor mij iets te duur maar lijkt mij wel gaaf.
SG @qithoro16 juni 2023 16:19
Ik ook.
Mij lijkt het ook dat er nog te weinig apps zijn en system sellers.
Voor developer kan voorlopig nog met similator in xcode. Maar uiteindelijk wil je app ook testen op de realthing.
MornixRS @n4m3l35515 juni 2023 15:36
Precies dit. Telkens als ik dit soort producten zie moet ik ook denken aan de Gargoyle karakters in het Cyberpunk boek Snow Crash van Neal Stephenson. Zelfs in die geschetste toekomst worden dragers van deze gadgets als randfiguren gezien. :D
Coolstart @n4m3l35516 juni 2023 07:59
Zolang je een toekomstvoorspelling blijft doen op basis van huidige tech in uw persoonlijke situatie ga je er altijd naast zitten.

Het is niet omdat VR nu nog bulky is dat het dat later ook zal zijn. In de jaren 2000 in PDA termen denken om de toekomst van een smartphone te beredeneren lukte immers ook niet.

In 1998 zag niemand het nut in van mobiele telefonie.

Denk aan thuiswerkers die nood hebben aan externe schermen en een ‘afgesloten’ ruimte. Tegenwoordig hebben meer bureau’s open flexwerk plaatsen. Co-working wint ook nog steeds aan populariteit.

Enkel die doelgroep is gigantisch. Again: of dat nu al comfortabel genoeg is, is een andere zaak. Je zal wel zien, ooit zal AR/VR deel uitmaken van uw leven.
n4m3l355 @Coolstart16 juni 2023 08:13
Net zoals 3d tv's?

Dat tech bestaat wilt nog niet zeggen dat er een vraag naar is, wilt ook niet zeggen dat die tech daadwerkelijk zich ontwikkeld binnen bijvoorbeeld 10 jaar tijd in iets waar wij iets mee kunnen. En al ontwikkeld het zich wel positief wie weet in 10 jaar van nu hebben we iets aan AR/VR maar op dit moment ondanks dat we al ruim 10 jaar met AR/VR en ondanks dat diverse partijen tientallen miljarden erin gepompt hebben, is het nut nog steeds zeer beperkt.

Je hebt geen ongelijk AR/VR komt eraan maar in de huidige vorm zeker niet. Dat is inmiddels al lang en breed beproeft. En dan mag Apple nog zo'n mooi brilletje maken die technisch zo'n beetje superieur is aan de concurrentie, dat maakt geen verschil.

Dat verwondert mij ook waarom Apple hierop springt, gezien de competitie en duidelijk zeer beperkte toepassingen, springen ze er alsnog op. Mij doet dit toch eerder een kat in het nauw denken die een markt zoekt, maar zo naarstig op zoek is naar meer omzet ze het bredere beeld gewoon kwijt zijn.
SG @n4m3l35516 juni 2023 16:29
Als ik jouw hoor moet het toch erg zijn om bril dragend te zijn. Zonnebril wordt ook niks.
Skien met skibril ook niet.
Ik denk dat er veel nagepraat wordt en men deze mening deelt ook met die er niet mee bezig zijn. Hebben al mening geformt van mensen om hun heen dat 3dtv niks is.
Soort van anti reclame. Dat kan ook zijn eigen leven lijden en momentum de grond in boren. Of zo gegaan is. Misschien maar kan een zeer grote factor zijn.

Apple Vision Pro is introductie gen . Niet bedoelt als massa sales product. Maar step up naar niet soort product waar er eigen store gevuld moet worden en later wel massa betaalbare klasse moet komen.

Ik wacht 1st op gen 2 en dan hoe de stand is. Dit is meer introductie voor markt waar dit gewenst is en goed bruikbaar, dan is 4K investment peanuts als paar ton per jaar werknemer productiever wordt.
Niet dat met gen3 garandeert succes wordt. Maar ja niet geschoten is altijd mis en ze moeten wat met al die M socs die ze produceren.
Wytsos 15 juni 2023 11:41
Ik vind het bijzonder dat we er allemaal al wat van (kunnen) vinden... Er zijn maar een handjevol mensen die het apparaat daadwerkelijk hebben gezien, en nog minder die 'm ook op hebben gehad... Ik mis dus een beetje de optie "Ik wil 'm eerst uitproberen"...

Overigens wel geniaal van Apple... Iedereen praat er over.
MC Taz Man @Wytsos15 juni 2023 11:46
MKBHD heeft het ding opgehad en zijn reviews vind ik altijd wel objectief:

https://www.youtube.com/watch?v=OFvXuyITwBI
TheVivaldi @MC Taz Man15 juni 2023 11:53
Ik vond het een prima review van MKBHD, maar ik hoor altijd wisselende meningen over MKBHD's reviews. MrMobile en Flossy Carter zijn zo'n beetje de enige waar zo'n beetje iedereen het wel over eens is dat ze objectief zijn, maar die hebben helaas nog geen Vision Pro in handen gehad.
MC Taz Man @TheVivaldi15 juni 2023 12:19
Mijn persoonlijke mening is de Marcus altijd objectief is en opbouwend kritisch. Wellicht dat dit laatste mensen steekt, daar hij zelden expliciet negatief is waar anderen dat wel doen (al dan niet terecht).
Benjamin- @MC Taz Man15 juni 2023 12:39
Objectief bestaat niet. Zelfs de specs oplezen is al niet objectief, want ook daar zal een gevoel in doorklinken. Als je de resolutie opleest en de prijs, zullen daar 2 verschillende emoties bij komen, en daarmee geef je al een mening.

Maar laten we heel simpel zijn, we willen ook niet dat iemand objectief is, als ik zo'n video kijk, dan doe ik dit omdat ik hun mening waardeer, omdat ik wil weten wat zij over een product denken. Ik kijk graag naar LTT, niet omdat ik denk dat Linus objectief is, maar omdat hij een ongelooflijke zeikert is, omdat hij geen fan is van Apple in het algemeen, maar ook weet wanneer iets goed is, ook al zal hij het zelf niet willen kopen. Tevens zeikt hij ook zat producten af die hijzelf gebruikt. Hij gebruikt al jaren een Fold telefoon, maar hij zeikt er nog steeds (terecht) over.

Ik denk dan ook dat we vooral zoeken naar iemand die eerlijk is. Iemand die verder denkt dan het eigen gebruik, en jou kan helpen inschatten of iets het voor jouw waard zou kunnen zijn.

Ik kijk weinig naar MKBHD, omdat ik hem over het algemeen te pro Apple vind, niet omdat hij onterechte dingen zegt, maar als iemand die zich nooit zie overstappen naar Apple, ben ik niet zo geinteresseerd in de visie vanuit dat perspectief.

Ik heb trouwens de hele presentatie van dit ding gezien. Los van de ongelooflijk bullshit marketing onzin die eerder bedrijf verkoopt, vooral de onzin waarbij ze doen of ze het wiel hebben uitgevonden, ook al zijn ze 1 van de laatste op markt met dit soort tech. Ben ik erg onder de indruk van de tech van deze bril, de PPI is geniaal, er zit duidelijke een hoop denkwerk in het ontwerp, en de werking samen met alle Apple tech, maakt het absoluut een heel tof apparaat. Uiteraard moeten we nog zien hoe het allemaal uiteindelijk werkt, maar ze hebben mooie dingen laten zien.

In het algemeen vind ik de implementatie van Apple devices mooi, en als je in dat eco systeem zit, dan zitten daar zeker grote pluspunten, en kan ik me zeker bedenken dat je daar niet weg wil. Ik heb dan ook absoluut geen haat richting Apple, al vind ik het wel jammer dat ze dit soort spullen altijd Apple only maken, of misschien hele beperkte werking.

Verder is de prijs natuurlijk ongelooflijk hoog, tegelijkertijd zie ik een 3x zo hoge resolutie op de schermen, en ik heb geen flauw idee hoe duur dat is, maar dat is wel 1 van de belangrijkste punten van een headset, en wat mij betreft maakt dit een gigantisch verschil en kan je het met niets vergelijken. Zit je in het eco systeem, zit je niet verlegen om het geld, en doet het wat ze beloven, dan denk ik dat deze bril het zeker waard is.
nst6ldr @MC Taz Man15 juni 2023 12:20
Zijn reviews zijn verre van objectief, hij test smartphones bijvoorbeeld nooit in een gecontroleerde setting.
Riven 15 juni 2023 11:39
Vervangt de Vision Pro je tv...
Leuk als je alleen bent, maar met 6 personen thuis door dit ding heen kijken zie ik niet gebeuren :|
xoniq @Riven15 juni 2023 11:43
Dat. Ik gebruik thuis wel VR voor bijvoorbeeld:
  • Flat screen gaming op een enorm bioscoop scherm (PC is headless, dus als TV bezet is...)
  • VR gaming (standalone en PCVR)
Dat kan prima als je meerdere mensen in het huishouden hebt, maar dat hele TV vervangen, of sociale interactie binnenshuis; nee. Dat is echt nog niet geschikt voor de huidige tijd.
TheVivaldi @xoniq15 juni 2023 11:55
Dat ook, en dan hebben we het nog niet over de prijs. Voor 6 personen moet je voor alle zes een Visio Pro aanschaffen, dan zit je al op de prijs van een nieuwe auto…
xoniq @TheVivaldi15 juni 2023 12:02
Ach ja, voor mij met vrouw en 3 kinderen (allen onder de 10) zou het dan 2 zijn, maar dan nog, gaat dan alsnog om 8 - 9 duizend.

Ik hou het lekker bij de Quest 2 en na de zomer Quest 3.
jibjqrkl @TheVivaldi15 juni 2023 12:56
Ja maar je kan dan toch met zijn 6en een autoritje in VR doen? :+ Scheelt je nog benzine/accu ook!

[Reactie gewijzigd door jibjqrkl op 22 juli 2024 22:46]

Jeroen73 @xoniq15 juni 2023 13:00
Het gaat de telefoon, tv en overige pas vervangen wanneer je die bril de hele dag op gaat zetten of op zijn minst de hele dag bij je gaat dragen. Dat is in deze maat niet alleen niet geschikt voor de huidige tijd, maar ook voor de komende twintig jaar niet. Er zijn nog heel wat ontwikkelingen nodig voor dat zover is.
Vexxon @Jeroen7315 juni 2023 14:52
Daarom slaat het hele argument nergens op in het artikel, er zijn zo uit het hoofd al veel redenen en situaties te bedenken waarom dit apparaat onmogelijk een tv, telefoon e.d. zou kunnen vervangen.
Ik begrijp werkelijk waar niet hoe iemand dat als argument verzint om de prijs goed te praten, je hebt dan wel een erg roze VR-bril op.
Vexxon @Riven15 juni 2023 12:47
Dan schaf je er toch gewoon 6 aan. probleem opgelost ;)
Riven @Vexxon15 juni 2023 13:09
Bedankt voor de tip, meteen 6 besteld :+
SG @Riven16 juni 2023 14:48
Ik zie het zo de kern van dit ding als 1tje ermee aan de slag gaat in meer persoons huishouden. Dan behoud je toch enigzins de sociale contact. Tenzij je niet gestoord wilt worden. Dit is uniek aan deze AR/VR bril. Het is niet zozeer dat het gehele gezin met zooi van die brillen aan de slag gaan. Dat kan voor extreem rijke consumenten. Die even pack 4 stuks ervan halen.
Dit is de enige vr bril die rekening houd als isoleren wilt tegen gaan. Het is iig iets wat net genoeg kan zijn.
Andere brillen waar je knop kan switchen van VR naar externview is dat je dan geheel uit de VR bent dus zoiets als pause en weg beeld.
Dit kan je in gradaties je omgeving en personen mee zien en nog steed bezig zijn in AR VR aplicatie
Pep7777 15 juni 2023 11:39
Anders : Alleen als deze los van de apple cloud, zonder account, te gebruiken is.
TheVivaldi @Pep777715 juni 2023 11:55
Ik weet niet of het zonder Apple-cloud te gebruiken is, maar wel zonder dat je het hoeft te koppelen aan een Apple-apparaat.
BlackMage 15 juni 2023 11:51
De tech is heel interessant en het zal de prijs die ze er voor vragen waarschijnlijk wel verantwoorden. Maar zelfs als hij nog maar 10% van de prijs zou zijn dan liet ik hem nog wel liggen. Ik zie niet goed wat ik er mee zou doen afgezien van geïnteresseerd zijn in de hardware.

En ik heb niks tegen Apple, ik gebruik zelf met alle tevredenheid iOS apparaten, maar voor mij zou de 'gesloten' mentaliteit van Apple zeker de hoeveelheid plezier dat ik hieraan beleef sterk doen verminderen. Met zoveel tech heeft dit ding vast mogelijkheden die ik nog niet eens kan bedenken. Maar met Apple met zn morele kompas in de ene hand, en een hamer om alle dreigingen voor hun eigen verdienmodel neer te slaan in de andere hand, kan ik er nog niet enthousiast over worden.
Halo_Master @BlackMage15 juni 2023 17:46
Nou, de hele markt kan hiervan profiteren. Ook de mensen die een hekel hebben aan Apple. Kijk bijv die heel hoge resolutie schermen en de sensoren die die hele goede bediening faciliteren, zijn nu nog heel duur, omdat ze nog niet (veel) worden gebruikt , worden ze amper geproduceerd, waardoor de prijzen van deze onderdelen hoog blijven. Nu Apple dit gaat gebruiken in hun product, zal er meer worden geproduceerd, meer concurrentie komen in die sectoren en zullen die onderdelen goedkoper worden. Waardoor ook de niet apple fans die interesse hebben in een dergelijk product,maar dan van een andere fabrikant, hiervan gaan profiteren.
Wolfos 15 juni 2023 11:58
Ik zie niet in hoe dit ook maar iets vervangt.
TV:
- Veel duurder
- Lagere beeldkwaliteit (als je ooit VR hebt geprobeert weet je dat 4K per oog niet hetzelfde gaat zijn als 4K op een TV)
- Je kunt er geen game consoles op aansluiten
- Je kunt niet met anderen kijken

iPhone:
- Je gaat toch serieus niet met een duikbril op in de supermarkt rondlopen

Workstation:
- Locked down OS
- Geen grote bibliotheek van professionele software
- Geen uitbreidbaarheid
- Laptop prestaties

Ja, okee je kunt er Microsoft Word op gaan typen maar voegt dat echt wat toe?
OmgItsKoen @Wolfos15 juni 2023 12:32
Hoe kun je nu al zeggen dat het 'Lagere beeldkwaliteit' is? Prima dat je VR ooit geprobeerd hebt, maar geen enkele VR bril komt in de buurt van wat Apple hier doet.

En over je workstation punten, dat is ook maar hoe je het bekijkt. Geen grote bibliotheek, klopt, maar het product is nog niet eens uit, dus dat kan nog komen. Laptop prestaties vind ik een twijfelachtig statement, de M2 chip is echt wel wat krachtiger dan de gemiddelde laptop.
Wolfos @OmgItsKoen15 juni 2023 13:35
Omdat een klein deel van 4K per oog niet dezeflde resolutie is als 4K voor een heel scherm. Die schermen van de Vision Pro bedekken je hele gezichtsveld, terwijl een TV maar een klein deel is. Dus de resolutie is hoe dan ook een stuk lager.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 22:46]

page404 @Wolfos15 juni 2023 16:49
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Apple na al die jaren van geruchten en uitstel een device op de markt brengt dat qua specs onvoldoende detail toont. Dit lijkt me echt typisch iets waar ze echt goed over hebben nagedacht.
langestefan @OmgItsKoen15 juni 2023 15:54
Hoe kun je nu al zeggen dat het 'Lagere beeldkwaliteit' is? Prima dat je VR ooit geprobeerd hebt, maar geen enkele VR bril komt in de buurt van wat Apple hier doet.
Hoe weet je dat? Je hebt hem nog niet eens gebruikt. Resolutie is niet alles.
En over je workstation punten, dat is ook maar hoe je het bekijkt. Geen grote bibliotheek, klopt, maar het product is nog niet eens uit, dus dat kan nog komen. Laptop prestaties vind ik een twijfelachtig statement, de M2 chip is echt wel wat krachtiger dan de gemiddelde laptop.
De M2 heeft ongeveer het prijs/prestatie niveau van een high end AMD processor. Dus ik denk dat laptop performance een eerlijke opmerking is, of noem het anders macbook performance. Overigens zal deze M2 CPU hoogstwaarschijnlijk beperkt zijn in prestaties gezien de beperkte batterijduur en koelmogelijkheden. Hoeft geen functionele beperking te zijn maar met 2x 4K schermen gaat dat wel een grote beperking zijn voor gaming. Mijn RTX3090 heeft al moeite met bepaalde games op 1x 4K.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 22:46]

page404 @Wolfos15 juni 2023 12:58
Alhoewel ik ook nog twijfels heb over het toepassingsgebied en bruikbaarheid, draag jij argumenten aan die weinig steek houden.
Volgens mij is er nog geen 4K VR headset en zolang jij en ik het nog niet zelf hebben kunnen proberen kunnen we nog niks zeggen over resolutie en beeldkwaliteit.
Ik weet niet of gebruik in de supermarkt nou de maatstaf moet zijn. Mijn magnetron, laptop en PlayStation neem ik ook niet mee naar de supermarkt maar het zijn toch verrekt handige of vermakelijke apparaten.
Zijn laptop prestaties onvoldoende voor de meeste toepassingen? Volgens mij kan je daar al heel veel mee. En dat je dan geen Word document gaat tikken in VR, lijkt me logisch. Dat doe ik ook niet op mijn Apple Watch maar het neemt net wat na makkelijker mee tijdens het hardlopen dan een laptop. Die op zijn beurt weer moeite heeft een workout vast te leggen.
Ofwel. Voor elk apparaat zijn toepassing en vice versa. Waar gaan we de Vision Pro in de praktijk voor gebruiken? Geen idee, maar dat wisten we met de 1e iPhone ook niet. Het opent wel mogelijkheden en die worden vast snel genoeg ingevuld.
Nu vind ik Apple’s voorbeelden ook fantasieloos hoor, ik ging ontzettend aan toen ze het over “je todo lijst in VR bijwerken “ hadden. C’mon, dat moet beter kunnen. Maar met een beetje fantasie zijn er genoeg toepassingen te bedenken, al was het maar in 3D design, onderwijs, gaming.
Golikell @Wolfos15 juni 2023 14:18
Eh hoe wil je het typen in word doen? Dan moet je je toetsenbord echt helemaal blind kunnen vinden? En dan nog: wat voegt het toe om dit met een bril te doen ipv een monitor?
SG @Golikell16 juni 2023 17:06
Je moet dan wel compleet situatie schetsen, want je kan gewoon ms wordt in tikken op win pc aan de tobo waar in ruimte augmenten een andere visionpro app ziet.
Of bedoel word van mac je kan auigmenten een tobo in beeld hebben.
Lijkt mij voldoende voor casual tik werk.
Maar ja wil je productief zijn en veel werk moeten verzetten is conventioneel type werk toch wel beter.
Halo_Master @Wolfos15 juni 2023 18:43
Als jij vr hebt geprobeerd met meer dan 4k per oog met micro oled, ben ik benieuwd waar en met wat.
jerisson @Halo_Master16 juni 2023 08:41
De Varjo XR 3 heeft een resolutie van in totaal meer dan 4K per oog. Het maakt gebruik van 2 types scherm: uOLED voor het deel dat in focus is en LCD voor het perifeerzicht.

Maar zelfs zonder dit getest te hebben is het niet moeilijk om in te zien dat de resolutie van het virtuele scherm steeds een stuk lager zal zijn dan de resolutie van de bril, tenzij je wilt dat het virtuele scherm het hele beeld vult: het virtuele scherm zal immers maar een fractie van de werkelijke resolutie gebruiken. Als je het virtuele scherm dan nog een statische positie geeft (zoals bij de panelen in de Hololens) dan zal de resolutie ook nog eens variëren op basis van kijkhoek (niet recht op scherm = ongelijke resolutie over het scherm) en afstand (afstand verdubbelt = resolutie halveert).
Kaw 15 juni 2023 12:24
3500 euro voor een VR bril is erg veel geld. Tegelijk ben ik superenthousiast dat Apple het ontwikkeld heeft. Het concept bevat een hele hoop technische hoogstandjes wat in de toekomst gebruikt gaat worden voor initiatieven die wel betaalbaarder gaan worden.

Volgens reviewers die het daadwerkelijk hebben kunnen gebruiken was de eye-tracking erg indrukwekkend en was het gehele systeem erg responsive en nauwkeurig. De hoeveelheid hardware in de bril is indrukwekkend.

Misschien gaat de verkoop tegenvallen. Daarmee is het niet waar dat het een slecht product zou zijn. Apple heeft denk ik iets gemaakt wat zijn praktische tijd ver vooruit is. Alsof men een mobieltje met apps hadden geintroduceerd in de vroege jaren 90. Duur, zwaar, weinig batterij tijd en een beperkte hoeveelheid apps. Maar ondanks dat is het idee op zichzelf niet slecht.

[Reactie gewijzigd door Kaw op 22 juli 2024 22:46]

k995 15 juni 2023 12:43
Het is duidelijk dat apple deze bril wil pushen, denk dat dit het tiende artikel erover is en zover nog steeds geen enkele gebruikservaring. Je moet het apple nageven dat ze goed de media kunnen bespelen.
solozakdoekje 15 juni 2023 14:43
fijn dat het nu helder is!

@Tomas Hochstenbach ik wil toch even iets toevoegen:
hier wordt er besproken dat er aan de voorkant een scherm(oled) zit waar door jou ogen(gezicht) zichtbaar wordt voor buitenstaanders.dus de bril VR bril is helemaal dicht aan de voorkant.
https://youtu.be/pCLBBtjVg_0?t=410

en hier staat dat je dus ook niet door de oled schermen heen kan kijken:
However, while the clever outward-facing OLED panel might make it look like it has transparent optics, the Vision Pro is actually a VR headset. It just happens to be one with exceptionally good pass-through cameras.
https://www.pocket-lint.c...needs-motion-controllers/

[Reactie gewijzigd door solozakdoekje op 22 juli 2024 22:46]


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