Apples jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC gaat traditioneel vooral over Macs, maar dé introductie van de editie van vorige week was zonder twijfel de Apple Vision Pro. Deze VR-bril is Apples langverwachte entree in de wereld van VR en AR, en hoewel hij pas volgend jaar uitkomt, hadden veel tweakers hun mening al gevormd. Jullie reageerden opgeteld meer dan duizend keer onder onze nieuwsberichten en preview. Wat vonden jullie?

Voor wie is de Vision Pro?

Een belangrijk discussiepunt is de doelgroep van de Vision Pro. Hoewel Apple de bril het Pro-achtervoegsel heeft gegeven, liet het in de demonstraties tijdens de WWDC-keynote ook normale consumenten in doorsnee thuissituaties zien. Zo vielen bijvoorbeeld Timmmeeehhh en GekkePrutser op. Aangezien de bril heel wat gaat kosten, lijkt de Vision Pro voor die doorsnee consument echter niet weggelegd. Voor bedrijven is de belofte van de headset niet concreet genoeg, denkt GekkePrutser, terwijl het apparaat een paar jaar geleden tijdens de lockdowns veel interessanter was geweest voor consumenten. Die hadden toen meer tijd en (vakantie)geld dan nu.

Van de eerste vier reacties op ons eerste nieuwsbericht gingen er drie over de prijs; Apple gaat 3499 dollar vragen voor de Vision Pro. BioHazard vond het 'allemaal goed klinken', totdat hij de prijs hoorde. Alex4allofyou noemt de prijs stevig, maar vindt de bril er wel gelikt uitzien, terwijl ook darkempire zich verbaasde over de prijs.

Halo_Master denkt dat de bril gezien de prijs vooral voor ontwikkelaars bedoeld is, en dat er in de komende jaren goedkopere en misschien compactere versies zullen volgen. Volgens Shebang zal de prijs te hoog zijn om de kritische massa voor disruptive innovation te bereiken, zoals met de iPod en iPhone wel is gelukt. We moeten de Vision Pro voorlopig dan ook meer als concurrent van de zakelijke Microsoft HoloLens zien dan als consumentenproduct, betoogt Blokker_1999.

Voor wie is de Vision Pro nou volgens Apple? Friso Weijers, was voor Tweakers

bij de WWDC-keynote "Apple presenteerde de Vision Pro op het WWDC als een heel nieuw platform, een totaaloplossing naast de Mac en de iPhone, in plaats van iets dat primair als accessoire voor bestaande producten kan worden gebruikt, zoals de Apple Watch. In dat licht is het logisch dat Apple de Vision Pro in de keynote liet zien als een product dat je als gewone consument dagelijks kunt gebruiken voor allerlei verschillende doeleinden en niet als nicheproduct voor afgebakende, professionele toepassingen, zoals de Microsoft Hololens bijvoorbeeld. De Vision Pro is daarmee toch eerder 'Prosumer' dan 'Professional', behalve als je kijkt naar de voor consumenten torenhoge prijs. Apple probeerde daar in de keynote een draai aan te geven door te stellen dat de bril een desktopopstelling, televisie en surroundsoundsysteem kan vervangen. Hoe goed hij dat kan, kunnen we alleen maar raden, terwijl ik wel al wat belangrijke beperkingen kan verzinnen, zoals de redelijk korte accuduur en het feit dat zo'n bril maar door één persoon tegelijk kan worden bekeken. Plus de vragen hoe snel het app-ecosysteem zich zal ontwikkelen en in hoeverre je met de bril op nog goed kunt deelnemen aan de echte wereld. Zelfs in de gelikte filmpjes waarin de bril vooral in thuissituaties wordt getoond, ziet het er nog een beetje onwennig uit." "Begrijp me niet verkeerd: de Vision Pro belooft technisch een verschrikkelijk indrukwekkend product te zijn, en hoewel hij pas volgend jaar moet uitkomen, zou het dan alsnog de beste VR/AR-bril kunnen zijn die er is. Tegelijk verwacht ik dat Apple met de Vision Pro in sommige opzichten slechts halverwege is voordat het een augmentedrealityproduct heeft dat zo goed, goedkoop en breed toepasbaar is dat een breder publiek het gaat gebruiken en de bril dat nieuwe platform wordt. Ongetwijfeld zal Apple de komende jaren druk aan die verdere ontwikkeling gaan werken."

Vervangt de Vision Pro je tv, computer en telefoon?

Als je de Vision Pro benadert als een VR-headset, concurrerend met de producten van Meta bijvoorbeeld, dan lijkt 3500 dollar een hele berg geld. Nils7 bekijkt het anders; volgens hem kan de Vision Pro je tv, je Mac en misschien zelfs je iPhone vervangen. Batteries4ever rekent het even voor: een vr-pc van 2000 euro, een aantal monitors van samen 1500 euro, je tv van 1500 euro... Dan is 3500 dollar niet eens zo gek veel geld meer.

Niet iedereen is het daarmee eens. ShadLink ziet de bril eerder als een toevoeging aan het Apple-ecosysteem, vergelijkbaar met de iPad, en niet als een vervanger van een bestaand product. Ook een tv-vervanger zien veel tweakers niet in de Vision Pro. Sardia haalt aan dat de bril een accuduur van maar twee uur gaat krijgen, waarmee een flinke film of een paar afleveringen van een serie al te lang zijn. ArranChace kijkt films het liefst met een paar anderen erbij, wat de totale investering ver boven de 10.000 euro zou brengen.

Toch wijzen diverse tweakers op de 'magie' die Apple aan het concept van een VR-bril kan toevoegen. Ronaldmathies verwacht veel van de software, met een goede continuïteit tussen bestaande apparaten en de Vision Pro, mede mogelijk gemaakt doordat alle bestaande iOS-apps compatibel zijn met de Vision Pro. Ook Temvdb ziet het minder zwart-wit. Het geklaag over de accuduur vindt hij onterecht, omdat je de bril prima ingeplugd kunt gebruiken. Bovendien ziet hij zichzelf de bril al voor allerlei toepassingen gebruiken: mediaconsumptie, thuiswerken op een enorm scherm en natuurlijk gamen. Elke reviewer die de bril tot nu toe mocht opzetten, was het er volgens hem over eens dat geen enkel ander toestel in de buurt komt bij de ervaring die de Vision Pro nu al biedt.

Augmented of virtual reality?

De camera's in de Vision Pro

Ook in de Tweakers Podcast ging het vorige week over Apples VR-bril. In een reactie daarop snijdt solozakdoekje de verwarring aan die bij veel mensen bestaat over of de Vision Pro nou augmented of virtual reality biedt. Het antwoord? Allebei! Een cruciaal verschil met andere AR-brillen zoals de HoloLens is echter dat je niet letterlijk door de schermen heen kunt kijken, maar dat het beeld via camera's op de oledschermen wordt weergegeven. De HoloLens gebruikt 'echte' seethrough augmented reality, waarbij het beeld met lasers en waveguides in je ogen wordt geprojecteerd. Omdat de Vision Pro met passthrough in plaats van seethrough werkt, zouden we de bril volgens deze user een VR-headset moeten noemen en geen AR-headset.

Duikbril of gelikt ontwerp?

Ook het design van de Apple Vision Pro leidt tot wisselende meningen. Het apparaat wordt steevast vergeleken met een duikbril of skibril, bijvoorbeeld door FicoF. RoamingZombie herinnert ons eraan dat grapjes over het uiterlijk ook veel werden gemaakt toen Apple de AirPods introduceerde. "Wie wil er nou met twee witte stokjes in zijn oren lopen", was toen een veelgehoorde uitspraak. Inmiddels zijn de AirPods een uitermate succesvolle productserie voor Apple en zie je ze in het openbaar continu.

Anderen vinden de Vision Pro juist prachtig om te zien, zoals Rayban89. Die tweaker vindt de technieken baanbrekend, maar zou zelf wachten op een veel goedkopere 'Vision non-Pro SE' voordat hij zo'n apparaat zou aanschaffen. Ook draadloos lijkt de Vision Pro een geweldig product om te gebruiken. 'I'm in', schrijft hij, refererend aan de goede speciificaties en de mogelijkheden om dingen in de ruimte te visualiseren. En ook voor vermaak ziet hij zichzelf de bril wel gebruiken: "Wellicht ook prima om Euro Truck Simulator 2 op te spelen".

Wat vind jij?