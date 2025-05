'Apple overweegt krachtigere versie en ingebouwde lenzen Vision-headset'

De Apple Vision Products Group overweegt naar verluidt zowel krachtigere als goedkopere versies van de Vision-headset. Ook moet de volgende generatie VR- en AR-headset lichter worden en een betere oplossing bieden voor gebruikers die een bril dragen.

De komende Apple Vision Pro

Apple is volgens de nieuwsbrief van Bloomberg-journalist Mark Gurman intern bezig met de volgende Vision-VR-bril, omdat de huidige Vision Pro al enkele maanden af is. Daarvoor overweegt het team volgens hem verschillende nieuwe configuraties, waaronder een goedkopere variant en juist een nog krachtigere versie. Het is niet duidelijk of het hierbij specifiek om de eerder besproken goedkopere Vision Pro gaat die Apple naar verluidt deze zomer heeft uitgesteld.

Voorop zou staan dat het apparaat een stuk lichter moet worden. Het is vooralsnog niet officieel bekend wat de Vision Pro weegt, maar volgens Gurman blijkt op basis van tests dat de headset momenteel te zwaar is voor sommige gebruikers. Apple heeft al geprobeerd het gewicht van de bril te verminderen door de accu uit de daadwerkelijke headset te halen.

Een ander aandachtspunt binnen de Vision Products Group is volgens Gurman de oplossing voor gebruikers die een bril dragen. Om de omvang van de komende Vision Pro-headset te verminderen, zou Apple geen ruimte voor een eventuele bril hebben overgelaten. In plaats daarvan werkt het bedrijf met Zeiss om speciale lenzen op sterkte voor de headset te leveren. Bij een volgend model wil Apple naar verluidt de lenzen in de bril verwerken. Dit levert weer een mogelijk probleem op, benadrukt Gurman, want het wordt met ingebouwde lenzen op sterkte moeilijker om de headset uit te lenen of door te verkopen. Hij benadrukt wel dat de plannen nog in een vroeg stadium verkeren.

Uit dezelfde nieuwsbrief bleek dat concurrent Meta momenteel 'bang voor Apple' is wat de innovaties van het techmerk op het gebied van VR-brillen betreft. Ook Meta zou voor de volgende Quest-headset nieuwe configuraties overwegen.