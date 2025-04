Hands-ons tonen hoe VisionOS voor Apple Vision Pro in praktijk werkt

De eerste hands-ons zijn verschenen met VisionOS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro-headset. Dat is mogelijk, omdat Apple een sdk met emulator heeft uitgebracht, zodat ontwikkelaars alvast met de software aan de slag kunnen.

De sdk is te downloaden vanaf de site van Apple en daardoor is het nu ook mogelijk om de emulator te draaien. Zo blijkt onder meer dat VisionOS een 'Guest Mode' heeft, waarmee gebruikers een wachtwoord kunnen aanmaken voor een gast. Dat wachtwoord is maximaal vijf minuten geldig en verloopt daarna. Gasten kunnen geen persoonlijke gegevens zien, maar komen in een eigen omgeving terecht. De mogelijkheid om meerdere accounts te hebben is al lang een veelgevraagde functie voor iOS en iPadOS, maar zit daar niet in.

Daarnaast is het onscreen-toetsenbord te zien, dat ronde toetsen heeft en schuin rechtop staat in de 3d-omgeving. De interface bevat daarnaast bekende elementen als 'control center' met toggles en een overzicht met meldingen. Apps werken met 2d-venster en die vensters op de achtergrond blijven actief. De software geeft door schaduw en verlichting aan welk venster actief is. Vensters worden automatisch vager als ze naar de rand van het beeld gaan.

Apple kondigde de Vision Pro eerder deze maand aan. De VR-bril komt begin volgend jaar uit in de VS voor 3499 dollar. Er is niets bekend over een release in de Benelux, maar die volgt vermoedelijk minimaal maanden later.