Chrome krijgt functie om pdf's om te zetten in tekst en voor te lezen

Google-browser Chrome in ChromeOS krijgt een functie om pdf's met afbeeldingen om te zetten in tekst en die voor te lezen.

Het gaat om een functie voor leerlingen op scholen met verminderd zicht, meldt Google. Die kunnen nu de informatie in dergelijke pdf's niet tot zich nemen. De functie gebruikt OCR om de afbeelding om te zetten in tekst, waarna een reguliere text-to-speechfunctie die kan uitspreken. De functie komt in de komende maanden in ChromeOS. Of de reguliere Chome-browser op andere platforms de functie ook krijgt, is onbekend.