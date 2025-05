Google koppelt Chrome-browser los van ChromeOS in komende versie

Google wil in een toekomstige versie van ChromeOS het besturingssysteem loskoppelen van de Chrome-browser. Dat verandert in de praktijk weinig voor gebruikers, maar de browser kan dan wel makkelijker en langer worden onderhouden.

About Chromebooks ontdekte dat Google in ChromeOS 116 nieuwe documentatie heeft toegevoegd die verwijst naar Lacros. Dat project, ook wel geschreven als LaCrOS, bestaat al sinds zeker 2020, toen 9to5Google het ontdekte. Lacros is een poging om de browser los te trekken van het besturingssysteem. Nu bestaat ChromeOS uit de Chrome-browser, wat betekent dat als een laptop niet meer ondersteund wordt, Chrome ook geen beveiligingspatches meer krijgt en daarmee onveilig wordt.

Lacros is een poging om de browser als essentieel, maar apart onderdeel van het besturingssysteem aan te bieden. Daarmee blijft het mogelijk om ook na de ondersteuningsperiode beveiligingsupdates te ontvangen voor in ieder geval Chrome zelf.