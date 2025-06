Google brengt Chrome 116 uit, eerste versie in nieuwe wekelijkse patchcyclus

Google heeft Chrome 116 uitgebracht. Daarin zitten enkele beveiligingsupdates, maar vooral opvallend is dat het de eerste versie van de browser is waarbij Google een nieuw updateschema volgt voor beveiligingsupdates. Die verschijnen voortaan wekelijks voor de browser.

Google heeft 116.0.5845.96 en 116.0.5845.96/.97 uitgebracht voor Windows, macOS en Linux. Daarin zijn 26 bugs gerepareerd, waaronder een use-after-freebug in de Offline-functionaliteit. Daarvoor heeft Google in zijn bugbountyprogramma 30.000 dollar uitgegeven. Verder zijn er enkele functionaliteiten toegevoegd aan de browser, die vooral voor ontwikkelaars interessant zijn. Zo is er een functie om picture-in-picturebeelden direct als always-on-top te openen en het makkelijker te maken om ontbrekende stylesheets te debuggen.

Chrome 116 is vooral uniek omdat het de eerste versie van de browser is waarbij Google een nieuw securityreleaseschema gebruikt. Het bedrijf kondigde vorige week aan daarmee te beginnen. Chrome krijgt voortaan wekelijks een beveiligingsupdate voor de Stable Channel. Daarvoor kreeg de browser nog een vierwekelijkse milestonerelease en kwamen er periodiek beveiligingsupdates bij.

Volgens Google zit er vaak veel tijd tussen het moment dat er een kwetsbaarheid in Chromium wordt ontdekt en het moment dat die in een nieuwe versie van de browser wordt gepatcht. Nu is die periode gemiddeld vijftien dagen, zegt het bedrijf. Door de releasecyclus korter te maken, hoopt Google dat zogenaamde n-days minder effectief zijn. Dat zijn kwetsbaarheden waarvan de details bekend zijn, maar waarvan de patch nog niet is uitgerold of geïnstalleerd.