Beelden van Lenovo Legion Go-handheld met afneembare controllers zijn verschenen

Er zijn voor het eerst foto's verschenen van Lenovo's SteamDeck-achtige handheld, de Lenovo Legion Go. Dat apparaat draait op Windows en heeft, vergelijkbaar met de Nintendo Switch, twee afneembare controllers naast het scherm.

Beelden van de handheld zijn opgedoken bij Windows Report. Het apparaat krijgt volgens die site een scherm van acht inch. Aan beide kanten van het scherm zijn de controls te bedienen. In die configuratie lijkt de handheld vooral op de ROG Ally van ASUS, met twee asymmetrische sticks, een vierpuntsdruktoets en vier A-, B-, X- en Y-knoppen aan de zijkant. Ook zit er, net als de Steam Deck, een trackpad op een van de controllers.

Aan de achterkant van het apparaat zitten meerdere triggers. Er zitten in ieder geval vier schoudertriggers op het apparaat, maar er zitten ook triggers onder de controllers. Volgens Windows Report zit er onder de controllers ook een wieltje, al is niet duidelijk waar dat voor bedoeld is. Via de achterkant is het met een scharnier ook mogelijk het apparaat rechtop te zetten.

Het opvallendste aspect van de handheld is dat controllers los kunnen worden gekoppeld van het apparaat, vergelijkbaar met de Joy-Cons van de Nintendo Switch. Daaruit maakt Windows Report op dat het scherm aanraakgevoelig is, maar dat wordt uit de foto's niet duidelijk.

Het apparaat heeft verder nog twee USB-C-poorten, waarvan een boven- en een onderop. Er zit ook een 3,5mm-poort in het apparaat, net als een microSD-slot.

Windows Report zegt dat het apparaat draait op Windows 11. Er gaan al wel langer geruchten dat Lenovo een eigen handheld wil uitbrengen. Het bedrijf heeft het daar al sinds 2021 over, maar eerdere beelden die toen op de site verschenen, lijken totaal niet op de foto's die nu naar buiten komen. Lenovo heeft officieel nog niets gezegd over het apparaat en wanneer dat uit zou moeten komen.