Steam Deck krijgt ondersteuning voor HDR en VRR op externe monitors

Je doet het overkomen alsof Valve een kwaadwillend bedrijf is dat met Steam moedwillig de dominantie op de PC gaming markt heeft afgedwongen. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Steam heeft de de-facto monopoliepositie in de gaming markt op de PC gekregen van ons, de consument, door een goed product met goede service te leveren. Geen enkel commercieel bedrijf zal gaan klagen als ze een monopoliepositie in de schoot geworpen krijgen. Met service bedoel ik overigens het gebruiksgemak van Steam, op de klantenservice mag je zeker kritisch zijn. Er zijn ook genoeg pogingen gedaan om de positie van Steam te doorbreken, momenteel doet Epic een verwoede poging maar vrijwel alle grote game-uitgevers hebben in het verleden wel hun eigen store uitgebracht en hun games van Steam gehaald zodat ze geen commissie meer hoefden af te dragen, maar daar zijn ze inmiddels allemaal van terug gekomen.
Je punten over de tweedehands markt en "ownership" raken al een grijs gebied. In principe was je al nooit eigenaar van de games die je speelde. De licentievoorwaarden van niet-open source software, dus ook games, geven je een tijdelijke, niet overdraagbare licentie om de software te gebruiken. Dus eigenaar was je al nooit en doorverkopen mocht eigenlijk ook niet.
Wat betreft Windows op de Steam Deck, daarvan heeft Valve vanaf het begin af aan duidelijk gezegd dat daar niet de focus zou liggen en ondersteuning dus minimaal zou blijven. Het kan en het mag, maar je doet het op eigen risico en tegen beter weten in. Overigens heeft het feit dat Windows op de Deck slecht werkt niets met Valve te maken, ze hebben de drivers gewoon vrij gegeven. Windows als desktop omgeving werkt gewoon matig op touch screens. Overigens vind ik ook de KDE desktop ervaring met het touch screen niet altijd even geweldig, ik blijf liever gewoon in gaming mode met de Deck interface.
Kortom, er zijn zeker negatieve dingen te zeggen over Valve, net als over ieder commercieel bedrijf, maar Valve doet het beter dan de meeste dus zeggen dat het merendeel wat je over Valve zou kunnen zeggen negatief is is wat mij betreft gewoon niet correct, het merendeel is juist positief.
Valve heeft bijvoorbeeld enorm veel bijgedragen aan de mogelijkheid om te kunnen gamen op Linux en daarmee, direct en indirect, enorm veel bijgedragen aan het open source ecosysteem in het algemeen en drivers voor grafische kaarten en gaming randapparatuur in het bijzonder. Belangeloos? Natuurlijk niet, met hun focus op SteamOS op de Steam Deck hebben ze er zeker een commercieel belang bij, maar ze hebben al deze verbeteringen aan drivers en tevens ook Proton wel netjes vrijgegeven aan de open source gemeenschap zodat iedereen er profijt van heeft. Ze hadden dit ook voor zichzelf kunnen houden en deze verbeteringen alleen kunnen implementeren binnen SteamOS zodat alleen Steam Deck-gebruikers er profijt van zouden hebben.
[Reactie gewijzigd door rbr320 op 23 juli 2024 19:39]