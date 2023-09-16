Steam Deck krijgt ondersteuning voor HDR en VRR op externe monitors

Valve heeft een previewupdate uitgegeven voor Steam Deck OS 3.5. De handheldconsole krijgt via deze update ondersteuning voor HDR en VRR op aangesloten externe monitors, die ondersteuning bieden voor de beeldtechnieken.

In de releasenotes van Valve staat te lezen dat HDR en VRR ingeschakeld kunnen worden in het instellingenmenu. Wat VRR betreft, dient de eindgebruiker over een USB-C-kabel te beschikken die de techniek ook ondersteunt. Valve heeft de wijze waarop kleuren gerenderd worden, licht aangepast. Hierdoor zullen kleuren iets warmer en gesatureerder weergegeven worden. De kleurtemperatuur en saturatie kunnen ook via het instellingenmenu worden gewijzigd.

Steam Deck OS 3.5 brengt ook een update van de graphic drivers met zich mee. Hierdoor zou Starfield beter moeten draaien op het apparaat. Er worden kleine bugs weggewerkt en diverse verbeteringen doorgevoerd.

Steam Deck OS 3.5 Preview Update
Steam Deck OS 3.5 Preview Update

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 16-09-2023 13:37 58

16-09-2023 • 13:37

58

Lees meer

Valve Steam Deck OLED

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Valve Steam Deck LCD

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
MSI introduceert Claw A1M-handheld met Intel Core Ultra-cpu met Arc-gpu
MSI introduceert Claw A1M-handheld met Intel Core Ultra-cpu met Arc-gpu Nieuws van 9 januari 2024
Starfield krijgt 'begin volgend jaar' AMD FSR3 en Intel XeSS
Starfield krijgt 'begin volgend jaar' AMD FSR3 en Intel XeSS Nieuws van 13 december 2023
Steam krijgt optie om laadvolgorde van Workshop-mods aan te passen
Steam krijgt optie om laadvolgorde van Workshop-mods aan te passen Nieuws van 13 december 2023
Valve brengt SteamOS-update met kleurinstellingen voor Steam Deck uit
Valve brengt SteamOS-update met kleurinstellingen voor Steam Deck uit Nieuws van 17 november 2023
Valve brengt Steam Deck met 90Hz-hdr-oledscherm uit voor prijzen vanaf 569 euro
Valve brengt Steam Deck met 90Hz-hdr-oledscherm uit voor prijzen vanaf 569 euro Nieuws van 9 november 2023
Valve: volgende Steam Deck wordt eind 2025 verwacht, misschien zelfs later
Valve: volgende Steam Deck wordt eind 2025 verwacht, misschien zelfs later Nieuws van 24 september 2023
Western Digital kondigt 2TB-ssd's met 2230-formaat aan voor gaminghandhelds
Western Digital kondigt 2TB-ssd's met 2230-formaat aan voor gaminghandhelds Nieuws van 12 september 2023
Beelden van Lenovo Legion Go-handheld met afneembare controllers zijn verschenen
Beelden van Lenovo Legion Go-handheld met afneembare controllers zijn verschenen Nieuws van 17 augustus 2023
Valve begint met verkoop refurbished Steam Decks
Valve begint met verkoop refurbished Steam Decks Nieuws van 9 augustus 2023
Linux heeft meer Steam-gebruikers dan macOS dankzij Steam Deck
Linux heeft meer Steam-gebruikers dan macOS dankzij Steam Deck Nieuws van 4 augustus 2023
Valve test nieuwe UI voor Steam op desktop, toolbar met nieuwe apps in overlay
Valve test nieuwe UI voor Steam op desktop, toolbar met nieuwe apps in overlay Nieuws van 28 april 2023
Microsoft verkent mogelijkheden om Windows 11 aan te passen voor handheld-pc's
Microsoft verkent mogelijkheden om Windows 11 aan te passen voor handheld-pc's Nieuws van 13 april 2023
Bestandsgrootten shadercaches Steam Deck worden in de toekomst ruim gehalveerd
Bestandsgrootten shadercaches Steam Deck worden in de toekomst ruim gehalveerd Nieuws van 13 april 2023
Valve laat gebruikers introvideo Steam Deck aanpassen en komt met 21 voorbeelden
Valve laat gebruikers introvideo Steam Deck aanpassen en komt met 21 voorbeelden Nieuws van 17 maart 2023
Meer producten en artikelen
Consoles Valve Steam Hdr Steam Deck

Reacties (58)

-Moderatie-faq
58
58
23
2
0
29
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
HollowGamer 16 september 2023 14:30
Ik kan het even niet zo snel vinden, maar is dit ook opensource?
Als ik mij niet vergist, is Valve al maanden bezig met HDR support op Linux, en dat zou heel erg mooi zijn als er non-SD's ook van kunnen profiteren.

Sowieso hebben 'we' (Linux-gebruikers) erg veel aan Valve, is er iets negatiefs te zeggen over dit bedrijf?
JeroenED @HollowGamer16 september 2023 14:44
Ik denk dat steam bezig is geweest met HDR in hun eigen distributie. Eventueel met wat conditionele toevoegingen in Proton. Feit blijft dat Linux en HDR lastig is en blijft. Linux ondersteunt het, maar dan zit je nog met je displayserver die het moet ondersteunen, desktop environment, programma's. In linux allemaal andere programma's met andere ontwikkelaars die dus onderling moet afspreken. Libreelec heeft het voor elkaar gekregen door rechtsreeks de Graphics buffer aan te spreken en dus rechtsreeks op de kernel te werken maar dat veroorzaakte wel een aparte image voor nvidia systemen want de nvidia driver ondersteund wel GBM, maar met zoveel dependencies dat het onmogelijk werd geacht voor LE. Steam Deck os zal waarschijnlijk vooral wayland (die dit wel al ondersteund tot zekere hoogte dacht ik) en hun Desktop omgeving gepatcht hebben. Waarbij ze dus geen gnome, kde, xfce of dergelijk gebruiken of minimaal een fork. Ik ken niet de internals van steam deck, maar dit is wel ongeveer hoe hard het een ramp is op linux. Windows heeft het dus makkelijk met allemaal Microsoft devs.
The Zep Man
@JeroenED16 september 2023 14:50
Steam Deck os zal waarschijnlijk vooral wayland (die dit wel al ondersteund tot zekere hoogte dacht ik) en hun Desktop omgeving gepatcht hebben. Waarbij ze dus geen gnome, kde, xfce of dergelijk gebruiken of minimaal een fork.
SteamOS gebruikt Wayland voor 'gaming mode' (Steam fullscreen frontend genaamd gamescope) en X.org met Plasma voor 'desktop mode'. Mijn vermoeden is dat HDR enkel werkt onder gaming mode.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 19:39]

sspiff @The Zep Man16 september 2023 17:30
Wel vreemd, want proton games draaien via Xwayland dacht ik. Dus dan moeten Xwayland en de X libraries die proton gebruikt ook ondersteuning gaan krijgen?
Seth_Chaos @HollowGamer16 september 2023 16:12
Er is heel veel negatiefs te zeggen over Valve. Ze hebben de afgelopen 2 jaar een paar goede keuzes gemaakt, maar Valve is verre van wat het moet zou moeten zijn.
Xfade @Seth_Chaos16 september 2023 18:22
Heb je wat voorbeelden? Ik kan alleen % afdracht voor devs bedenken. En wat zouden ze moeten zijn?

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 19:39]

Seth_Chaos @Xfade16 september 2023 19:10
De afdracht van devs inderdaad.
De absolute monopolie op pc game sales.
Het gegeven dat ze een streep gehaald hebben door doorverkopen en de tweedehands markt.
Geen ownership meer van wat je gekocht hebt.
Een lange tijd geen refunds. En nu een matige refund optie op dwang van de EU.
Conent creators krijgen maar 25% van de opbrengsten van de content die ze maken. Valve de rest.
Valve's verwoede pogingen om een absolute totalitaire monopoly te krijgen op pc gaming met hun SteamOS wat gelukkig geflopt is.

Ik geniet van hun Steamdeck en het Steam platform. Maar Valve als bedrijf is verre van zuivere koffie.

Er is ook een hele goede reden waarom ondersteuning van Windows op de Steamdeck achter blijft ondanks dat ze nog voor de verkoop starten, beloofd hadden dat ze Windows ook volledig zouden ondersteunen. Tot de dag van vandaag zijn de controls niet beschikbaar onder Windows. Modders hebben dat met veel omwegen alsnog mogelijk gemaakt, maar dit maakt maar weer eens duidelijk waar het Valve om te doen is. De totale macht over pc gaming.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 23 juli 2024 19:39]

rbr320 @Seth_Chaos16 september 2023 20:17
Je doet het overkomen alsof Valve een kwaadwillend bedrijf is dat met Steam moedwillig de dominantie op de PC gaming markt heeft afgedwongen. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Steam heeft de de-facto monopoliepositie in de gaming markt op de PC gekregen van ons, de consument, door een goed product met goede service te leveren. Geen enkel commercieel bedrijf zal gaan klagen als ze een monopoliepositie in de schoot geworpen krijgen. Met service bedoel ik overigens het gebruiksgemak van Steam, op de klantenservice mag je zeker kritisch zijn. Er zijn ook genoeg pogingen gedaan om de positie van Steam te doorbreken, momenteel doet Epic een verwoede poging maar vrijwel alle grote game-uitgevers hebben in het verleden wel hun eigen store uitgebracht en hun games van Steam gehaald zodat ze geen commissie meer hoefden af te dragen, maar daar zijn ze inmiddels allemaal van terug gekomen.

Je punten over de tweedehands markt en "ownership" raken al een grijs gebied. In principe was je al nooit eigenaar van de games die je speelde. De licentievoorwaarden van niet-open source software, dus ook games, geven je een tijdelijke, niet overdraagbare licentie om de software te gebruiken. Dus eigenaar was je al nooit en doorverkopen mocht eigenlijk ook niet.

Wat betreft Windows op de Steam Deck, daarvan heeft Valve vanaf het begin af aan duidelijk gezegd dat daar niet de focus zou liggen en ondersteuning dus minimaal zou blijven. Het kan en het mag, maar je doet het op eigen risico en tegen beter weten in. Overigens heeft het feit dat Windows op de Deck slecht werkt niets met Valve te maken, ze hebben de drivers gewoon vrij gegeven. Windows als desktop omgeving werkt gewoon matig op touch screens. Overigens vind ik ook de KDE desktop ervaring met het touch screen niet altijd even geweldig, ik blijf liever gewoon in gaming mode met de Deck interface.

Kortom, er zijn zeker negatieve dingen te zeggen over Valve, net als over ieder commercieel bedrijf, maar Valve doet het beter dan de meeste dus zeggen dat het merendeel wat je over Valve zou kunnen zeggen negatief is is wat mij betreft gewoon niet correct, het merendeel is juist positief.

Valve heeft bijvoorbeeld enorm veel bijgedragen aan de mogelijkheid om te kunnen gamen op Linux en daarmee, direct en indirect, enorm veel bijgedragen aan het open source ecosysteem in het algemeen en drivers voor grafische kaarten en gaming randapparatuur in het bijzonder. Belangeloos? Natuurlijk niet, met hun focus op SteamOS op de Steam Deck hebben ze er zeker een commercieel belang bij, maar ze hebben al deze verbeteringen aan drivers en tevens ook Proton wel netjes vrijgegeven aan de open source gemeenschap zodat iedereen er profijt van heeft. Ze hadden dit ook voor zichzelf kunnen houden en deze verbeteringen alleen kunnen implementeren binnen SteamOS zodat alleen Steam Deck-gebruikers er profijt van zouden hebben.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 23 juli 2024 19:39]

loki504 @rbr32017 september 2023 06:23
https://www.security.nl/p...elicentie+doorverkopen%3F

Doorverkoop is geen grijsgebied. De meeste games is eenmalig betalen en daarna is hij van jou. Niets raars en grijs aan.

Dus een optie om games door te verkopen waarbij Valve 10% krijgt de ontwikkelaar 10%, en de verkoper 80% zou niet heel lastig moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 19:39]

Cid Highwind @loki50417 september 2023 12:19
Aan de andere kant, als je kijkt naar de sales en de mogelijkheid tot het kopen van keys elders, is er al genoeg mogelijkheid om goedkoop aan je games te komen.

Vanuit bedrijfstechnisch perspectief kan ik goed begrijpen dat Valve zich met zoiets niet inlaat. Dit is nu eenmaal het gevolg van een gedownloade game middels een dienst, en de koop van een fysiek product.

Als je graag je games wilt doorverkopen, moet je 'm bij GOG kopen, kan je de installatiefile zo aan een bekende doorgeven.
Ge0force @loki50417 september 2023 12:15
Microsoft was iets soortgelijk van plan met hun initiële Xbox One. Ik vraag me af of grote uitgevers dit oké hadden gevonden. EA en Ubisoft waren toen in elk geval niet op de hoogte van de plannen van Microsoft.
EldraziKlap @loki50418 september 2023 10:23
Uit je artikel;
Als randvoorwaarde geldt wel dat je moet kunnen aantonen dat je zelf het origineel hebt gewist en niet meer gebruikt. Hoe dat moet, weet eigenlijk nog niemand. De licentiegever, pardon de verkoper, mag dit komen auditten. Maar als het bedrijf wordt beëindigd dan is dat vrij evident denk ik.
Hoe zie je dit voor je dan? Wat mij betreft zou je prima met mensen moeten kunnen ruilen, bijvoorbeeld op Steam zelf. Wil je een spel bijv niet meer.

Maar hoe garandeer je buiten distributieplatformen om dat de gebruiker de software ook verwijdert? Dat lijkt me een probleem.
loki504 @EldraziKlap18 september 2023 11:43
Buiten distributie platformen om zal het inderdaad lastig gaan. Tenzij je licentie op een disc zet. Zoals bij consoles gebeurt.
Cid Highwind @rbr32017 september 2023 12:16
Terwijl alle concurrentie het monopolie zou kunnen pogen te doorbreken op de meest tastbare manier voor de consument: Schrap 25% van de prijs indien je de game niet bij Steam koopt, maar direct bij de eigen toko.

Als ik m'n nieuwe EA game bij EA kan kopen voor 45€ ipv 60€, of de volledige editie voor 75 ipv 100, heb je een verkoop argument om de nadelen eventueel in koop te nemen. Maar goed, om te kijken of ik hier geen onzin verkoop en prijzen reeds lager zijn, was het niet eens mogelijk de EA winkel te vinden. Eerst moet je naar de game zoeken, vervolgens naar "buy now", om dan naar Steam geleid te worden, waar je dan weer wél een EA Play account nodig hebt. Bij Ubisoft zelfde laken een pak.

Dan moet men zich niet afvragen waarom Valve een de facto monopolie heeft.
b12e @Cid Highwind18 september 2023 09:23
Niet alleen dat, maar ik ging paar maand terug een spel kopen bij EA omdat het niet op Steam beschikbaar was. Compatibel met MacOS. Prima, handig.

Ik betaal, krijg gelijk te zien "maar niet met een Mac van de afgelopen x jaar" (dus 64-bit only). Spel is welgeteld anderhalf jaar beschikbaar geweest als 32-bit applicatie op MacOS, maar wordt nog altijd verkocht.

Daarna duurde de refund 2 weken.
Ge0force @Seth_Chaos17 september 2023 12:07
Ik wil hier toch een paar feiten op tafel leggen:

- Valve heeft géén monopolie op PC sales. De meeste populaire PC games (Fortnite, Roblox, LoL, Minecraft etc) zijn niet eens te koop op Steam.

- Toen Steam begon met de verkoop van 3rd party games, kwam het gros van de retail games al met een code die je slechts éénmaal kon activeren. Tweedehands en doorverkopen was daardoor al onmogelijk geworden, net als verhuur.

- Op het moment dat Valve door de EU gedwongen werd om refunds te voorzien, was er geen enkele store die refunds gaf voor digitale 3rd party games. Valve was effectief de eerste die dit aanbood.

- SteamOS was en is bedoeld om Linux een werkbaar alternatief te maken voor PC gaming, omdat Windows een absoluut monopolie had. Valve heeft geen enkele feature of game exclusief gemaakt voor SteamOS. Beweren dat dit bedoeld is om een monopolie te krijgen klopt dus niet. Zelfs op Valves eigen Steam Deck kan je gewoon concurrerende launchers en OS installeren.

Valve is inderdaad verre van perfect, maar dat gaat eerder om een lakse houding tov curatie, moderatie en het fixen van bugs.

Dat Steam met zo'n ruimte voorsprong de populairste launcher geworden is, heeft grotendeels te maken met het feit dat andere grote bedrijven zoals Microsoft en Epic zich jarenlang volledig hebben teruggetrokken op de PC, en niet door anti-competitieve acties van Valve. Valve heeft loyaliteit gekregen door Steam constant te verbeteren met features en policies die de consument ten goede komen. Dit in tegenstelling tot Epic, die honderden miljoenen uitgeeft om 3rd party games weg te houden van concurrerende launchers, terwijl ze geen enkele moeite doen om een beter alternatief te maken.
MennoE @Seth_Chaos16 september 2023 20:18
Krijgt een game developer serieus maar 25% van de opbrengsten van z'n spel op Steam?
rbr320 @MennoE16 september 2023 20:21
Nee, dat punt gaat over "content creators". Dat zijn in dit geval mensen die, meestal hobbymatig, skins en andere cosmetische items maken voor spellen als CS:GO en Dota 2. Van de verkoop van die cosmetische items krijgt de maker "maar" 25%, de rest gaat naar Valve.
Terr-E @MennoE18 september 2023 12:01
In toevoeging op @rbr320; Steam neemt 30% van de verkoopprijs (na 10 miljoen verkopen zakt dit naar 25%) en daarna neemt de uitgever nog een onbekend percentage. Volgens deze Reddit post gaat het om 35-49%. (tot 70% van de opbrengst na aftrek van de 30% van Valve, ergo 70% van 70%) dus dan zou je als developer in het meest ongunstige geval slechts 21% van de omzet overhouden. In het meest gunstige geval 37,5%. (edit: uitgaande van 25% Valve + 50 % van de resterende 75% voor de uitgever)

[Reactie gewijzigd door Terr-E op 23 juli 2024 19:39]

Sinester @Terr-E19 september 2023 13:48
Echter vergeet iedereen altijd wat Steam allemaal voor je doet en welke mogelijkheden je hebt als je een game uitbrengt op Steam, en dit is gewoon geld waard

Kort gezegd neemt Steam ook heel veel kosten op zich, dus logisch dat ze daar ook wat voor terug vragen
The Underminer @Seth_Chaos17 september 2023 22:38
> Conent creators krijgen maar 25% van de opbrengsten van de content die ze maken. Valve de rest.

De eerste Google search result suggereert dat steam 30% pakt en 70% overblijft voor de makers. Noot dat er wsl ook nog belasting en transactiekostem betaald moeten worden to governments and bijvoorbeeld PayPal.

Edit: zoals uit een andere reactie blijkt lijkt er een verschil te zijn tussen makers van games enerzijds en makers van extra content (mods, wapens, skins) anderzijds.

[Reactie gewijzigd door The Underminer op 23 juli 2024 19:39]

Terr-E @The Underminer18 september 2023 12:12
Tevens nog een aanvulling hierop; de makers (developers) zijn vaak niet hetzelfde als de uitgevers. Als een developer een game niet uitgeeft in eigen beheer maar via een uitgever, dan blijft er nog aanzienlijk minder van over. (zie mijn andere comment)
ArawnofAnnwn @Terr-E18 september 2023 16:03
Alleen is de toevoeging niet relevant. Als je als studio dat soort contracten sluit met uitgevers is dat geheel aan hun zelf. Daar heeft Valve niets mee te maken. Valve neemt, net als Google, Apple etc, 30%. Dat is nu de "standaard". Misschien is dat teveel, maar het is helaas normaal. Als de developers/studio's dat soort wurgcontracten afsluiten, dan moeten ze dat doen, maar dan moeten ze niet achteraf klagen dat je dat doet, want dat contract hebben ze zelf gesloten met de uitgever, niet met Valve. Of het dan op Epic, Steam, GOG of een andere store komt, maakt dan niet uit.
James Pond @The Underminer21 september 2023 23:19
Valve neemt de transactiekosten voor elk spel voor eigen rekening.
James Pond @Seth_Chaos21 september 2023 23:17
De afdracht naar devs is niet meer dan normaal, gezien het aantal features wat Steam gratis levert. Denk aan cloud saves, controller support, discussion forums, workshop support, achievements, friends list, online local multiplayer en ga zo maar door. Je kan als developer ook keys genereren en die zelf verkopen, en daar 100% cut van krijgen (dus geen afdracht).

Mensen weten niet waar ze het over hebben.

Daarnaast betalen devs doorgaans geen 30% als je meer dan een bepaald aantal hebt verkocht.

[Reactie gewijzigd door James Pond op 23 juli 2024 19:39]

Verwijderd @Seth_Chaos16 september 2023 18:59
Valve heeft jaren terug de original sin van Steam met zaken als Steamworks uitgebracht, wat is geleid tot een monopolie op de gaming markt.

Dat gezegt te hebben, sindsdien is het vrijwel alleen maar positief geweest. Zolang ze zich gedragen blijven ze de monopolie behouden denk ik, maar het feit blijft dat het een Steam platform is en niet een PC platform.
Ge0force @Verwijderd17 september 2023 12:12
Zolang Gabe CEO blijft van Valve maak ik me weinig zorgen. Laten we hopen dat Steam nooit verkocht wordt aan een beursgenoteerd bedrijf.
Sinester @Verwijderd19 september 2023 14:10
Steam heeft geen monopoly op de gaming markt

Een monopoly voor Steam zou inhouden dat Steam totaal geen concurrentie meer heeft, en er dus ook geen andere platformen zouden bestaan die Online games verkopen

Mensen gebruiken graag het woord monopoly, maar een monopoly krijgen krijgen is niet zo simpel, zeker niet in de markt voor games
James Pond @Sinester21 september 2023 23:17
Mensen die zeggen dat Steam een monopoly heeft, hebben echt geen idee waar ze over praten.
xfj @HollowGamer16 september 2023 14:51
Lijkt mij allemaal in Gamescope te zitten.
Jorick @HollowGamer16 september 2023 15:02
Hier een uitgebreide blogpost waarin beschreven staat hoe het werkt: https://melissawen.github...8/21/amd-steamdeck-colors.
toxicunderGroov @HollowGamer16 september 2023 21:38
Indien je niet wilt wachten;
https://github.com/ublue-os/bazzite/

Ik draai hun deck image op een AMD desktop en gamescope etc werkt. Alle SteamOS aanpassingen vinden hun weg behoorlijk snel naar bazzite.
Pyronick 16 september 2023 14:14
Zijn er ook (officiële) Steam Deck USB-C docks die dit VRR signaal over HDMI/DP door kunnen geven?

Gezien de (relatief) lage framerate bij moderne AAA games lijkt mij dit een geweldige toevoeging!

[Reactie gewijzigd door Pyronick op 23 juli 2024 19:39]

kiang @Pyronick16 september 2023 14:47
Ik dacht dat VRR (oftewel FreeSync) niet werkt onder de ongeveer 40 fps, dus ik zou geen al te hoge verwachtingen hebben over hoeveel dit helpt.
GromuhlDjun @kiang17 september 2023 09:14
Hangt van het scherm af. Als het lfc (low framerate compensation) ondersteunt, kun je theoretisch gezien op lagere fps dan 40book profiteren van freesync.
En inderdaad, veel moderne "AAA" games halen geen hoge fps op de steamdeck, maar veel oudere games en indies wèl.
The Zep Man
@Pyronick16 september 2023 14:47
Zijn er ook (officiële) Steam Deck USB-C docks die dit VRR signaal over HDMI/DP door kunnen geven?
Het officiële dock, waarschijnlijk. Die heeft een DisplayPort en een HDMI-aansluiting (die ook d.m.v. DSC tegelijkertijd gebruikt kunnen worden).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 19:39]

langestefan 16 september 2023 14:18
Mooie toevoeging. Als steamdeck gebruiker vind ik dat het OS één van de sterkste punten van de steamdeck.
rammes 16 september 2023 16:41
En niet te vergeten, 20% korting op een steamdeck
MastaG 17 september 2023 09:57
Heb zojuist de update even getest en HDR werkt echt goed.
Volgens mij werkt VRR enkel over DisplayPort aangezien de Deck geen HDMI 2.1 over usb-c ondersteuning heeft.
Vandaar dat gebruikers een dock nodig hebben die naast HDMI ook een DisplayPort heeft.
SuperDre 16 september 2023 20:07
Hierdoor zullen kleuren iets warmer en gesatureerder weergegeven worden.
Hier heb ik dus een hekel aan, de default kleuren worden nu bepaald door de voorkeur van de ontwikkelaar. Waarom niet gewoon renderen in de werkelijke kleur, gebaseerd op een standaard.
Als gebruiker wil ik gewoon de kleur zien die bedoelt is, en niet zelf weer liggen pielen met allerlei instellingen.
GromuhlDjun @SuperDre17 september 2023 09:23
Ik ben vooral benieuwd of we kleuropties krijgen voor het steamdeck scherm zèlf. Die weergeeft nl. juist niet de werkelijke kleur. De kleurtemperatuur is zelfs zo afwijkend dat alles er flets en levenloos uitziet.
Nu gebruik ik reshade met custom LUTs en deckyloader met vibrantdeck om de kleuren zo goed mogelijk te krijgen.
Zou fijn zijn als we daar meer directe controle over krijgen.
Cid Highwind @GromuhlDjun17 september 2023 12:20
Precies waar ik aan dacht. Een dergelijke setting zou juist goed zijn als default wanneer het interne scherm wordt gebruikt, en hooguit optioneel wanneer je hem aan een extern beeldscherm hangt. Mijn OLED heeft echt geen extra kleurboost nodig namelijk.
SoldierOfOrange @GromuhlDjun17 september 2023 19:07
Als je de release notes van SteamOS 3.5 erbij pakt, dan zie je dat het inderdaad om het scherm van de Deck zelf gaat. Die fletse kleuren van dat scherm zijn dus inderdaad gecorrigeerd op deze manier.
EldraziKlap @GromuhlDjun18 september 2023 10:29
Sorry maar ik vind het dus echt ontzettend meevallen hoe 'alles' flets en levenloos is.

Vergeet niet dat veel OLED-schermen en enorme kleursaturatie er juist voor zorgen dat men getraind wordt op intense saturatie en ontploffende kleuren. Ik vind dat juist hondsvermoeiend. Zeker bij games die een zeker realisme willen nabootsen zoals Starfield of Fallout. Je moet dan juist oppassen met kleursaturatie.

Stoor me er in video ook enorm aan, van die Youtubers die 5 LUT's over elkaar smijten en dan vinden dat hun video er wel mooi uitziet. Hebben ze oranje huid en ogen zien eruit alsof ze supersaiyan zijn.

Tuurlijk moet een intern scherm een goede kleurweergave hebben. Maar wat mij betreft moet die in de buurt liggen van een 'true' colour, niet perse alles gesatureerd en 'perfect'.

To each their own ofcourse. Ik vind het jammer dat mensen wat fletser direct ervaren als lelijk of levenloos. Zo ziet het echte leven er ook uit hoor :p
GromuhlDjun @EldraziKlap19 september 2023 10:01
Mee eens dat je het niet moet overdrijven. De luts die ik gebruik stellen enkel de kleurtemperatuur bij en vibrantdeck gebruik ik om de kleuren zoveel mogelijk gelijk te trekken.

Teveel verzadiging vind ik ook niet mooi. Maar te weinig zoals standaard op de steamdeck vind ik ook niet mooi.

Inderdaad fijn dat ieder het steeds meer naar eigen voorkeur kan instellen :)
Ik wens je toe dat het echte leven ook wat minder lelijk en levenloos moge zijn :P
Jittikmieger @SuperDre16 september 2023 21:51
Het kan, het mag, maar het hoeft niet! Je kunt gewoon gamen zonder pielen met de kleuren.
SoldierOfOrange @SuperDre17 september 2023 23:16
Valve benadrukt juist dat de standaard modus nu 'sRGB emuleert', dus dat ligt dichter bij de juiste kleuren dan het oude palet. Het is overigens gewoon een instelling onder 'Settings>Adjust Display Colors' die je eenmaal instelt en daarna kunt vergeten, dus pielen is er niet echt bij. De oude kleuren zitten hier ook gewoon bij als optie.
Gamebuster @SuperDre18 september 2023 12:37
Heb je ooit een steam deck in handen gehad? De getoonde kleuren zijn nou niet bepaald nauwkeurig :+
Waarom niet gewoon renderen in de werkelijke kleur, gebaseerd op een standaard.
Omdat dat scherm dat overduidelijk niet kan
ap3nr0ts 16 september 2023 16:38
Jaa. Vet. Ik wil heel graag CyberPunk van mijn pc naar mijn Deck streamen (docked). Mijn LG oled trekt dan natuurlijk gewoon HDR. Steam Deck was vooralsnog de enige weak link.
Terr-E @ap3nr0ts18 september 2023 12:24
Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. (hoop het wel voor je)
Gezien dit comment erop lijkt te duiden dat de Steam Deck geen HDMI over USB-C ondersteunt, zou de dock er dan voor moeten zorgen dat het Displayport signaal wat uit de Steam Deck komt vertaalt wordt naar HDMI 2.1. De officiële dock doet dit in ieder geval niet. (volgens de store pagina heeft de dock slechts HDMI 2.0)

Tenzij je LG scherm ook Displayport heeft natuurlijk. (aangezien je niet aangeeft of je LG een monitor of een TV is doe ik geen aanname over de aanwezigheid van Displayport :P )
ap3nr0ts @Terr-E18 september 2023 12:40
Dit geldt voor HDR ook, niet alleen VRR? Want ik een LG CX inderdaad. "Gewone" oled dus. Deck-dockje gaat erin via HDMI.
Terr-E @ap3nr0ts18 september 2023 12:46
Voor zover ik kan terugvinden ondersteunt HDMI 2.0 officieel geen HDR, maar is het onofficieel wel mogelijk. HDMI 2.0b zou wel HDR ondersteunen, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen of de SteamDeck(dock) dit ondersteunt. Ik denk dat je het gewoon moet proberen. En nogmaals, ik hoop dat het werkt, want dat zou wel vet zijn.
ap3nr0ts @Terr-E18 september 2023 12:50
Ik zou het wel raar vinden als hun eigen dock zo beperkt zou zijn inderdaad. Omdat ik lees dat veel tv's die met HDMI 2.0 adverteren wel gewoon HDMI ondersteunen, ga ik er hier ook maar van uit. Geen zin alleen om weer met bèta's te klooien. Ik merk dat de Steam Deck toch het lekkerst werkt als je gewoon op stable blijft.
Jorissie87 17 september 2023 05:07
En momenteel ook 10, 15 of 20 procent korting op de aanschaf van een nieuwe steamdeck (afhankelijk van welke je koopt)
KuroHana 18 september 2023 08:42
steam deck met hdr en vrr?, de deck heb nu al moeite om games te draaien op 800p mid settings, zelfs geshin impact draai niet soepel, en dan gebruik ik ook nog tools erbij om steam deck performance te boosten van cryobyte33, en dan docked helemaal , ik draai een 5120x1440 scherm, maar zelfs of 2560x1440 gaat bijna niet werken, misschien lig het aan mijn spullen maar ik krijg mijn steam deck niet stabiel voor games, heb meerdere docks geprobeerd maar en ziet geen verbetering

ik hoop echt dat vrr en hdr niet overkill is voor de deck
Cid Highwind @KuroHana18 september 2023 09:32
Dat zijn zaken die compleet los van elkaar staan. HDR kost geen performance en zorgt er enkel voor dat de getoonde kleuren en helderheid beter zijn op OLEDs en de betere LCD's.

VRR is juist iets wat helpt bij lagere en instabiele framerates. Je kan immers ook gewoon 1280x720 draaien op je 1440p scherm en dit via VRR doen. Dan ben je niet meer gebonden aan een VSync op 30 of 60 Hz, maar kan dit mogelijk ook gewoon tussen de 40 en 60 blijven hangen. Of tussen de 40 en 120, afhankelijk van je scherm.

Ergo, voordelen zonder nadelen.
KuroHana @Cid Highwind18 september 2023 10:05
tuurlijk kost hdr performance,
wat ik gelezen heb en weet ken zo mar 2-4 fps van de performance af halen hoor,

die extra aansturingen kost altijd performance, zou wel raar zijn dat het niks kost
Cid Highwind @KuroHana18 september 2023 10:18
Citation needed.

https://www.computerbase....s-creed-origins-3840-2160

AMD hardware op dezelfde technische basis toonde geen verschil in prestaties tussen SDR en HDR. Maar mocht dit voor de Deck, die natuurlijk technisch iets beperkter is dan een Vega64, anders zijn, dan houd ik me natuurlijk voor daadwerkelijke testresultaten aanbevolen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.