Steam Deck krijgt ondersteuning voor HDR en VRR op externe monitors

Valve heeft een previewupdate uitgegeven voor Steam Deck OS 3.5. De handheldconsole krijgt via deze update ondersteuning voor HDR en VRR op aangesloten externe monitors, die ondersteuning bieden voor de beeldtechnieken.

In de releasenotes van Valve staat te lezen dat HDR en VRR ingeschakeld kunnen worden in het instellingenmenu. Wat VRR betreft, dient de eindgebruiker over een USB-C-kabel te beschikken die de techniek ook ondersteunt. Valve heeft de wijze waarop kleuren gerenderd worden, licht aangepast. Hierdoor zullen kleuren iets warmer en gesatureerder weergegeven worden. De kleurtemperatuur en saturatie kunnen ook via het instellingenmenu worden gewijzigd.

Steam Deck OS 3.5 brengt ook een update van de graphic drivers met zich mee. Hierdoor zou Starfield beter moeten draaien op het apparaat. Er worden kleine bugs weggewerkt en diverse verbeteringen doorgevoerd.