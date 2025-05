Microsoft verkent mogelijkheden om Windows 11 aan te passen voor handheld-pc's

Vermeende beelden van een presentatie van een Microsoft-hackathon over handheldgaming zijn uitgelekt. Daarin is te zien dat een team binnen het bedrijf heeft zitten werken aan een Windows 11-schil die goed moet draaien op handheld-pc's zoals de Steam Deck.

In de twee video's, gepost door @_h0x0d_, is te zien dat het prototype een aparte modus is voor de Windows-desktop, soortgelijk aan hoe op de Steam Deck naar de desktop gewisseld kan worden vanuit de gamingmodus. Daarnaast is er een uitgebreid onboardingsproces waarin de nodige drivers geïnstalleerd worden en hanteert het prototype de taakbalk voor touchscreens, die onlangs uitkwam. In de interface is ook een keuzemenu voor een standaardlauncher te zien, met keuze uit Xbox, Steam, EA Play, Epic Games, Battle.net en itch.io.

Wat controllerondersteuning betreft legt Microsoft de nadruk op ondersteuning hiervoor in een on-screentoetsenbord, maar het spreekt ook van het mappen van controllertoetsen aan standaard Windows-functies, zoals taakbeheer.

De hackathon stamt uit september, zo is te zien op de slides. Microsoft heeft niets aangekondigd, dus er is nog niets zeker. Wel is het zo dat handheld-pc's aan populariteit winnen en hoewel de Steam Deck zijn eigen SteamOS heeft, zijn er ook handhelds die met een 'gewone' Windows-installatie geleverd worden, hooguit met wat aanpassingen vanuit de fabrikant. Voorbeelden zijn de Aya Neo, ASUS ROG Ally en de Onexplayer.