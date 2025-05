Geekbench-listing toont ASUS ROG Ally-variant met tragere cpu en gpu

Op Geekbench zijn twee versies van de ASUS ROG Ally verschenen, waarbij een met minder cpu-kernen en gpu-compute-units dan de andere versie. Er gaan al langer geruchten over twee varianten van de gaminghandheld.

De Geekbench-listings spreken over een ROG Ally met Ryzen Z1-soc en een versie met Ryzen Z1 Extreme-soc. Beide socs bevatten een op Zen 4 gebaseerde Ryzen Z1-apu met een geïntegreerde RDNA3-gpu. De Extreme-soc heeft echter meer kernen die op een hogere kloksnelheid draaien, en een gpu met meer compute-units.

De Extreme-versie heeft namelijk acht cpu-kernen met een baseclock van 3,3GHz en een turbokloksnelheid van 5,1Ghz, aldus de Geekbench-listing. Bij de reguliere variant zou het om zes cores met een baseclock van 3,2GHz gaan. De turbokloksnelheid zou hier 4,9GHz zijn.

Bij de gpu zou het verschil nog groter zijn. De Geekbench-listing vermeldt bij de Extreme-variant zes compute-units, maar Geekbench halveert de daadwerkelijke hoeveelheid cu's. In de praktijk zou de ROG Ally Extreme dus twaalf compute-units krijgen. De gewone ROG Ally zou in totaal vier compute-units krijgen, drie keer minder dan de Extreme-variant.

Eerder verscheen de ROG Ally bij een Indonesische keuringsinstantie, waarvan de specificaties overeenkomen met de Extreme-versie die nu op Geekbench is verschenen. Volgens de keuringsinstantie zou de handheld 16GB geheugen krijgen. ASUS heeft gezegd dat het apparaat een 7"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels krijgt, een refreshrate van 120Hz en een helderheid van 500cd/m².

ASUS heeft nog niets bekendgemaakt over de komst van twee varianten met verschillende specificaties; het is dus niet bekend of ze allebei wereldwijd uitkomen en wat het prijsverschil is. De fabrikant zei recent dat de handheld 'binnenkort' wereldwijd moet verschijnen.