Specificaties ASUS ROG Ally-gaminghandheld verschijnen bij keuringsinstantie

De ASUS ROG Ally is verschenen bij een keuringsinstantie. Daaruit blijkt dat de handheld een AMD Ryzen 7 7840U-apu krijgt. Eerder werd al bekendgemaakt dat de handheld een AMD-processor zou krijgen, maar het concrete model was nog niet bekend.

De ASUS ROG Ally is onlangs verschenen bij een Indonesische keuringsinstantie, merkte techwebsite VideoCardz op. Uit informatie van die instantie blijkt dat de handheld-pc een Ryzen 7 7840U-apu van AMD krijgt. Deze chip beschikt over acht Zen 4-cores en een geïntegreerde Radeon 780M-gpu. Die igpu is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en heeft twaalf compute-units voor in totaal 768 streamprocessors. In de listing wordt ook vermeld dat de handheld 16GB geheugen krijgt.

Er worden verder twee verschillende modellen genoemd bij onder meer de Amerikaanse FCC, met de productcodes RC71L en RC71X. Het is niet duidelijk wat de verschillen tussen die twee varianten zijn. Mogelijk betreffen het modellen met andere geheugen- en opslagconfiguraties, hoewel dat nog niet officieel is bevestigd.

ASUS kondigde zijn ROG Ally-handheld begin deze maand aan. De handheld krijgt een 7"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, een refreshrate van 120Hz en een helderheid van 500cd/m². Het systeem krijgt daarnaast ondersteuning voor externe gpu's via het ROG XG Mobile-systeem van ASUS. Het bedrijf bracht daar onlangs een RTX 4090-variant van uit voor 2000 dollar. ASUS heeft nog geen releasedatum of adviesprijs gedeeld. De fabrikant zei onlangs wel op Twitter dat de handheld binnenkort wereldwijd verschijnt.