Specificaties ASUS ROG Ally-gaminghandheld verschijnen bij keuringsinstantie

De ASUS ROG Ally is verschenen bij een keuringsinstantie. Daaruit blijkt dat de handheld een AMD Ryzen 7 7840U-apu krijgt. Eerder werd al bekendgemaakt dat de handheld een AMD-processor zou krijgen, maar het concrete model was nog niet bekend.

De ASUS ROG Ally is onlangs verschenen bij een Indonesische keuringsinstantie, merkte techwebsite VideoCardz op. Uit informatie van die instantie blijkt dat de handheld-pc een Ryzen 7 7840U-apu van AMD krijgt. Deze chip beschikt over acht Zen 4-cores en een geïntegreerde Radeon 780M-gpu. Die igpu is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en heeft twaalf compute-units voor in totaal 768 streamprocessors. In de listing wordt ook vermeld dat de handheld 16GB geheugen krijgt.

Er worden verder twee verschillende modellen genoemd bij onder meer de Amerikaanse FCC, met de productcodes RC71L en RC71X. Het is niet duidelijk wat de verschillen tussen die twee varianten zijn. Mogelijk betreffen het modellen met andere geheugen- en opslagconfiguraties, hoewel dat nog niet officieel is bevestigd.

ASUS kondigde zijn ROG Ally-handheld begin deze maand aan. De handheld krijgt een 7"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, een refreshrate van 120Hz en een helderheid van 500cd/m². Het systeem krijgt daarnaast ondersteuning voor externe gpu's via het ROG XG Mobile-systeem van ASUS. Het bedrijf bracht daar onlangs een RTX 4090-variant van uit voor 2000 dollar. ASUS heeft nog geen releasedatum of adviesprijs gedeeld. De fabrikant zei onlangs wel op Twitter dat de handheld binnenkort wereldwijd verschijnt.

ASUS ROG Ally-specificaties via VideoCardz
Bron: VideoCardz

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2023 14:55 43

18-04-2023 • 14:55

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Reacties (43)

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SuperLevi 18 april 2023 15:10
Zojuist even gegoogled en de Radeon 780m verslaat net de GTX 1650 Max-Q (laptopvariant)
Dat is voor een geïntegreerde GPU behoorlijk netjes. Ben benieuwd hoeveel beter het echt gaat presteren boven de Steamdeck.
Cergorach @SuperLevi18 april 2023 15:34
Er wordt geclaimed dat het 2x de performance heeft van een Steam Deck op 35W. En bij 15W zijn ze 50% sneller dan de Steam Deck.

Daarnaast heeft de Ally een 1920x1080 scherm en de Steam Deck een 1280x800 scherm, dat is dus twee keer zoveel pixels die de Ally moet laten zien! Maar als ik bij de dedicated kaarten kijk dan zie ik van 1080p naar 1440p bij dezelfde kwaliteit slechts een 10%-35% drop in fps, afhankelijk van de kaart en het spel. Nu is 1080p naar 1440p niet een verdubbeling van pixels, maar het komt verdomde dichtbij!

Ik ben zeer benieuwd! Maar het zal vallen of staan bij de prijs en de performance in reviews.
k995 @Cergorach18 april 2023 16:00
En batterij veronderstel ik, alles van dit zuipt energie .
Cergorach @k99518 april 2023 16:17
Ik verwacht/hoop dat als ze het hebben over 15W ze het over het hele apparaat hebben en 15W zit niet heel ver van de SD vandaan, ze zouden dus prima op 15W dezelfde duur kunnen hebben als de SD en als je het aan de stroom hangt kan je altijd opkrikken naar 35W als je dat wil...
k995 @Cergorach18 april 2023 16:26
Die CPU is 15->28watt dus plus al de rest nog, steam deck is 15-20watt in totaal. Reken dus gerust dubbel het verbruik.
vanthome @k99519 april 2023 12:26
Als ik het goed herinner heeft Linus gezegd dat het een heel stil apparaat is en volgens mij is de batterij leven ook goed. Omdat de performance zoveel beter is, kan je wattage aardig terug draaien. Heb helaas geen timestamps, zal wel in WAN shows zijn geweest.
k995 @vanthome19 april 2023 12:47
Ja heb dat ook gezien echter is het scherm hogere resolutie en kan je niet oneindig terugschroeven qua cpu verbruik.
vanthome @k99519 april 2023 13:25
Nee dat is zeker waar. Zou je echter voor de zelfde 'kwaliteit' gaan als de Steam deck, zou je de resolutie kunnen terugschroeven.
k995 @vanthome19 april 2023 16:27
idd

[Reactie gewijzigd door k995 op 25 juli 2024 21:08]

THETCR @Cergorach18 april 2023 17:19
Er mag wel enigszins de kanttekening bijgemaakt worden dat Asus berucht is voor het slecht onderhouden van de software voor hun producten.

Verder een prima fabrikant, maar zo'n handheld moet fatsoenlijk bijgehouden worden en dat is denk ik wel de grootste uitdaging voor hun.
Cergorach @THETCR18 april 2023 17:42
Er mag wel enigszins de kanttekening bijgemaakt worden dat Asus berucht is voor het slecht onderhouden van de software voor hun producten.
Ik ben over het algemeen ook geen groot ASUS fan, maar...

Ik heb momenteel 2x ASUS PN50 (4800) staan uit 2020, deze heeft (ruim) twee jaar driver updates/downloads (eind vorig jaar de laatste) waar dat nodig was. BIOS updates ook iets langer dan twee jaar updates. Maar we hebben het over barebone miniPCs. Het enige wat aanpasbaar is, is geheugen, SSD en SATA drive. Er ontbraken bij launch zaken in de BIOS en die hebben ze gelukkig gefixed! Maar veel valt hier niet aan te verbeteren na twee jaar...

Vervolgens ben ik eens gaan kijken naar mijn Asrock X99 EXTREME6 uit eind 2014, ook slechts twee jaar driver/download support. Alleen de BIOS was langer met ongeveer 3.5 jaar. Maar daar passen verschillende CPUs in en daar was de laatste BIOS update voor. Die daarvoor was ook van nog geen twee jaar na release...

We hebben het hier over een handheld met W11 erop, als ze twee jaar na release nog niet alle bugs er uit hebben gekregen is er een groter issue aan de hand... Waarom zou je exact langer support updates van ASUS moeten hebben? W11 gaat ergens eind 2031 EOL, als zo een device het zonder issue 8 jaar uithoud zou ik het een absolute win noemen!

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 25 juli 2024 21:08]

THETCR @Cergorach18 april 2023 18:47
Heb zelf ondertussen drie laptops, meerdere moederborden, routers etc. van hun gehad of nu in bezit.

Dat ze na twee jaar nog is een update online zetten betekent niet dat het onderhoud toereikend is geweest.
Meestal zitten er enorme gaps tussen de releases en is de versie die ze uitbrengen al behoorlijk outdated.

Zeker wanneer het gaat om GPU drivers.

Zo heeft mijn G73 zelfs helemaal geen updates gehad, echter is het tegenwoordig zo erg niet meer.

Maar los daarvan is hun eigen meuk gewoon ronduit slecht geprogrammeerd. Armoury crate is in de afgelopen jaren daar een bekend voorbeeld van geworden.

Asus kennende staat er genoeg bloatware van hunzelf op de handheld.
Fraaank @THETCR19 april 2023 07:13
GPU drivers via software van de fabrikant? Je gebruikt gewoon toch de software van Nvidia of AMD mag ik hopen?
THETCR @Fraaank19 april 2023 11:15
Natuurlijk.
Maar officieel mag een fabrikant dingen wijzigen aan de drivers.
Finraziel
@Cergorach18 april 2023 15:42
'Moet' is ook nogal hard gesteld... Je kunt natuurlijk ook prima altijd nog een lagere resolutie instellen en dan gewoon upscalen (al dan niet met FSR). Met zo'n hoge pixel dichtheid is dat ook juist makkelijker te doen zonder dat het er slecht uitziet.

Ik zou het trouwens helemaal mooi vinden als de Ally adaptive sync zou ondersteunen... Dat is iets wat ik nog het meeste mis aan de deck, al is het ondertussen redelijk op te vangen door hoe makkelijk je zelf de refreshrate aan kunt passen.
Umbrah @SuperLevi18 april 2023 15:33
Een van de sterke punten van SteamDeck is natuurlijk de resolutie. De ROG Ally heeft een hogere resolutie, maar op die DPI's maakt dat niet heel veel uit. Verwachtingmanagement is ook een ding, en waar deze apparaten in excelleren is simpele spelen, de indies, en retro-games. Persoonlijk verheug ik me eigenlijk wel een beetje op de Ally. De SteamDeck was het "net niet" voor mij, en dat lag meer aan de layout en software, dan aan het concept voor mij.
Michaelr1 @Umbrah18 april 2023 18:53
Hier ook. De Steam Deck had enkele flaws waar ik voor een volgend apparaat op let.

Onder meer: Gewicht (en het gebrek aan controle op de triggers/sticks als gevolg hiervan), Vibratie, bugs in het OS, ontbrekende support voor veel games, geen OLED (het was met afstand het slechtste scherm in mijn huishouden) en ook het constant moeten klooien met settings om de juiste balans tussen batterijverbruik/graphics te vinden.
Derper @Michaelr118 april 2023 20:01
Dat hele 'klooien' vond ik het leukste (je kan het 1 keer instellen en per game opslaan, zelfde als bij elke game op de PC waar je even de settings in duikt). Ik had de Deck een maand, elke dag mee bezig geweest en geen game gespeeld. Love it. Beetje kennis opdoen over Linux en Proton. Hoe je de Deck met simpel te downloaden plug-ins en het aanpassen van instellingen net even wat beter kan laten presteren.
Nu speel ik er dagelijks mee, misschien wel meer dan op mn desktop PC. En als ik het niet doe zitten de dochters er Mario of Kirby mee te spelen. Echt een van de leukste dingen die ik in jaren heb gekocht.
Ik kijk zeker uit naar de Ally en vooral de prijs, als het onder of rond de 600 eu is valt het te overwegen. Van wat ik gezien heb dan de video van Linus zou ik de Ally dan vooral docked gebruiken, die 1080P op zo'n klein scherm snap ik nog steeds niet helemaal. Dat kan de prijs toch best beinvloeden terwijl het effect niet echt te zien is op 7 inch.
Cyaankali 18 april 2023 15:35
Als Asus dit voor een gelijkaardige prijs kan aanbieden t.o.v. de Steam Deck dan vrees ik dat laatstgenoemde een probleem heeft.

De geruchten omtrent de prijs daar gelaten.
Vagax @Cyaankali18 april 2023 15:43
De onwijze (community) support die de Deck geeft is wel een flink voordeel van de Steam Deck, er zijn veel plugins die ik gebruik die door de community wordt onderhouden waardoor je heel gemakkelijk vele games kan draaien die normaal niet zomaar draaien op de Deck. Ook dingen als community layouts spelen een belangrijke rol.

Maar een beetje competitie is altijd goed voor dit soort dingen, Valve heeft zich erg goed neer gezet met de Steam Deck om hem voor 419 euro te verkopen en games draaien alleen meer beter naarmate de ontwikkeling van de software verder gaat, het is ongelooflijk om voor te stellen dat je GTA V, Red Dead Redemption 2 en Cyberpunk 2077 op de Steam Deck kan draaien rond de 40fps.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 25 juli 2024 21:08]

Cyaankali @Vagax18 april 2023 15:52
Het is inderdaad mooi om te zien dat er zo een grote community achter zit waarbij je als gebruiker de "vrijheid" hebt om te doen en laten wat je wil. Het feit dat je er ook andere OS systemen kan opzetten maakt het alleen maar mooier.

Het enige waar ik het bij jou comment niet mee eens ben is de 40fps en waarom dat ongelofelijk zou moeten zijn. Voor mij dienen alle games anno 2023 60fps te draaien ongeacht de specificaties van het apparaat.

Los van dat wens ik jou nog veel plezier met je Steam Deck. Ik heb het apparaat ook even kunnen testen in een vrij ver verleden maar ik kan er helemaal niet op gamen.
Vagax @Cyaankali18 april 2023 15:58
Dan kap je je graphics nog verder naar beneden en dan kan je vast wel 60 fps halen met RDR2 en GTA V ;)
Ik denk dat je een vrij onrealistisch beeld hebt van de huidige technologie als je verwacht dat een apparaat als de Steam Deck zulke games op 60 fps zou moeten draaien tenzij je andere onderbouwing bedoelt.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 25 juli 2024 21:08]

Cergorach @Vagax18 april 2023 16:23
Ik zie hier en daar YT filmpjes die 50-60fps neerzetten in GTA V...
Vagax @Cergorach18 april 2023 16:27
Ligt er inderdaad aan hoe je hem instelt, ik vind locked 40 fps voldoende om batterij een beetje te besparen.

Je kan gerust de lock uitzetten en wat met de instellingen spelen om 50 of 60 fps te behalen.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 25 juli 2024 21:08]

Denko @Cyaankali18 april 2023 15:45
Ik denk dat dat best meevalt. Volgens mij heeft de steamdeck al 3 of 4x zoveel verkocht als de een na best verkopende "van deze". En als je bedenkt dat deze zo'n beetje 2x zoveel kost denk ik dat het wel allemaal los loopt. Al hoop ik wel dat meerdere bedrijven goed blijven concurreren in dit vak. Want ik vind de deck al een topapparaat. Kan alleen maar beter worden.
k995 @Cyaankali18 april 2023 16:02
Redelijk onmogelijk, veel betere specs en valve zou normaal gezien op grotere schaal moeten kunnen inkopen.
Soullie 18 april 2023 15:14
Tja wel interessant.

Support van valve is wel echt super, benieuwd of Asus dit kan matchen. (denk het niet).
Wolliebolly @Soullie18 april 2023 15:20
Denk persoonlijk dat Asus hier ook niet mee kan concurreren. De Steam Deck heeft wel echt enorm veel support en een custom OS. Deze zal natuurlijk op Windows draaien.
Seth_Chaos @Wolliebolly18 april 2023 15:36
Dat zal niet zo'n probleem zijn alle tools waar ik aan gewend ben in SteamOS zijn ook als toolset voor Windows beschikbaar gesteld. Ik draai dual boot op mn Steam deck en dat werkt al net zo goed als SteamOS.

Het enige gemis zijn de unieke en geweldige controller opties van de Steamdeck zoals de touchpads en de dubbele triggers.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 25 juli 2024 21:08]

cold_as_ijs
@Seth_Chaos18 april 2023 17:16
exact de reden dat ik niet mijn steam deck niet zomaar kan inruilen voor dit apparaat.
Ten eerste zijn de touch pads ideaal voor een hele keur aan games, zeker de oudere games die niet perfect geoptimaliseerd zijn voor sticks. Ook de virtual menu's zijn echt geniaal. Heb the witcher 1 wat een KB+mouse game is perfect kunnen spelen op de steam deck. Misschien was de control layout nog wel beter dan op een PC.

Een steam deck met beter scherm, betere performance en betere batterij is een instabuy. Windows handheld met sticks only is no-go voor mij.
YukanMosvic030 @cold_as_ijs18 april 2023 21:49
Zo speel ik heerlijk Valheim op mijn Deck
1Mark @Wolliebolly18 april 2023 16:07
De Ally draait gewoon volledig Windows 11? Dat is wel interessant!
Cergorach @Soullie18 april 2023 16:19
Valve MOET wel support leveren omdat anders de SD niet werkt. ASUS gebruik W11 op de Ally, daar zullen vast wat custom drivers en tools inzitten, maar die hebben niet het onderhoud nodig die een SD nodig heeft met Proton voor support...
Skywalker27 18 april 2023 14:59
Hij is onlangs nog bij LTT geweest nice; https://www.youtube.com/watch?v=S9a3oAiN2ik
Tenocticatl 18 april 2023 15:10
Man, dat is tamelijk beestachtig. Ik ben onwijs benieuwd wat ie gaat kosten. Zelf ben ik nog zeer tevreden met m'n Steam Deck, maar meer serieuze spelers in deze categorie vind ik een uitstekende ontwikkeling, zeker in combinatie met het nieuws dat Microsoft wellicht werk gaat maken van een betere interface voor Windows op dit soort apparaten. Op z'n minst geeft 't aan dat Valve niet kan gaan leunen.
vinx77 @Tenocticatl18 april 2023 16:12
Er is meer competitie van de Steam Deck. Zie hier in deze video van Linus, die de ROG in detail bespreekt: https://www.youtube.com/watch?v=S9a3oAiN2ik&t=820s
Tenocticatl @vinx7718 april 2023 17:59
Weet ik; ik heb zelf een GPD Win 2 gehad. Ik bedoelde van meer gevestigde bedrijven. Ik moest in ieder geval een behoorlijke drempel over om zoiets duurs te kopen bij een wazig bedrijf in China.
vinx77 @Tenocticatl18 april 2023 21:16
Ah, op die manier!

Volgens https://deckhandheld.com/asus-rog-ally/ wordt de prijs vanaf $649 tot $899. Voor mij: juist jammer dat het Windows draait, anders had ik er juist wat serieuzer naar gekeken.
Tenocticatl @vinx7718 april 2023 21:31
Minder dan $900 zal het wel niet worden, durf ik te wedden. Valve is zo'n beetje de enige die het zich kunnen veroorloven om geen winst te maken met een handheld PC, maar Asus heeft waarschijnlijk wel mogelijkheden om kosten enigszins te drukken die kleinere bedrijven als OneX, GPD en AYA niet hebben. Ik zou het leuk vinden als dit Dell er ook toe aanzet dat Switch-achtige concept weer op te pakken. Wie zouden er verder nog iets kunnen beginnen? Microsoft en Epic zouden ook een eigen ecosysteem hebben om de kosten uit te smeren, maar Epic heeft nog geen ervaring met hardware en Microsoft wil waarschijnlijk niet te veel aandacht van de XBox weghalen. Blijft Sony over, maar als de geruchten waar zijn wordt de volgende PSP meer een soort optionele Wii U controller voor de PS5. Ze willen natuurlijk de controle behouden maar niet aan devs vragen om voor nog een extra nieuw platform te ontwikkelen.
Joeri.Bijlsma 18 april 2023 16:38
iedereen zit dat ding zo in de hemel te prijzen omdat die beter is dan een steamdeck, wat uberhaupt geen grote opgave is, maar je hoort ze nooit over een prijs.

Als ik de aya neo moet geloven gaat dit ding 1600+ kosten, dan geef ik liever 400 uit voor een steamdeck.
Ge0force @Joeri.Bijlsma18 april 2023 22:00
De prijs zal inderdaad hoogst waarschijnlijk hoger liggen dan de Steam Deck, maar de specs zijn dan ook hoger. Ik vind het in elk geval prima dat er meer pc-gebaseerde handhelds uitkomen de laatste tijd. Hoe meer keuze hoe beter!
yannienl 18 april 2023 15:13
volgens eta prime wordt er nu gezegd 649 dollar voor de 512gb versie en 899 dollar voor de 1tb..
beetje rare jump naar 1tb dus lijkt me eerder dat de goedkoopste dan 749 of 799 dollar wordt..

https://youtu.be/aYq7J4vTca4
Jittikmieger @yannienl18 april 2023 15:32
Het gaat om geruchten, natuurlijk... Maar die "price jump" tussen de 512GB en de 1TB zou je kunnen verklaren door de 1TB versie met 32GB (sneller?) DDR5 geheugen uit te rusten ipv 16GB.

Het grote gebrek van deze RoG Ally is het ontbreken van de trackpads die de Steam Deck wel heeft. Zonder die dingen is het geen feestje om Win 11 te bedienen op de Ally, lijkt mij.

(Win 11 is prima te doen op de Steam Deck vanwege de trackpads, is mijn ervaring.)

Maar we gaan het meemaken binnenkort!

Ik ben zeer tevreden met mijn Steam Deck, maar hoe meer concurrentie hoe beter! Ik hoop dat deze handheld PC's een standaard worden waar game developers rekening mee gaan houden.

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