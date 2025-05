ASUS voorziet nieuwe ROG-laptops van RTX 40-gpu's en nieuwe AMD- en Intel-cpu's

ASUS introduceert tijdens de CES nieuwe laptops in drie ROG-series. De ROG Strix-, ROG Zephyrus- en ROG Flow-laptops worden uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 40-gpu en een nieuwe cpu van Intel of AMD. De laptops komen dit kwartaal uit.

ASUS vernieuwt zijn laptops dit jaar onder meer met de nieuwe Intel 13th Gen- en AMD Zen 4-cpu's, naast de nieuwe GeForce RTX 40-laptop-gpu's. De nieuwe ROG-laptops krijgen in veel gevallen ook de optie om geleverd te worden met een 'Nebula'-scherm. Deze varianten beschikken over een miniledbacklight voor hogere helderheden. Het bedrijf leverde dergelijke panelen eerder alleen in zijn ROG Strix-serie. Daarbij krijgen meer modellen dit jaar een verbeterde heatsink met drie fans, waar dat vorig jaar alleen beschikbaar was in de Flow X16.

De Zephyrus G14-laptop kan geleverd worden met maximaal een AMD Ryzen 9-processor met Zen 4-cores. Een concrete sku wordt niet genoemd, omdat AMD zijn Zen 4-laptopprocessors nog niet officieel heeft aangekondigd. De laptop kan ook voorzien worden met maximaal een RTX 4090-laptopvideokaart. ASUS introduceert daarbij een nieuwe G16-variant met groter 16"-scherm en maximaal een Intel Core i9-13900H en RTX 4070. De G14 en G16 kunnen beide geleverd worden met een full-hd-scherm of een Nebula-qhd-paneel met miniledbacklight.

Daarbij krijgt ook de Zephyrus M16 een nieuwe versie, die maximaal geleverd wordt met een RTX 4090 en Intel Core i9-13900H. Dit topmodel in de Zephyrus-serie wordt standaard geleverd met een qhd-scherm met 240Hz-refreshrate en een piekhelderheid van 1100cd/m². De Zephyrus Duo 16 krijgt ook een nieuwe versie met AMD Zen 4-cpu met 16 cores, een RTX 40-videokaart, een 16"-miniledscherm en een breed touchscreen boven het toetsenbord.

De ASUS ROG Zephyrus M16 (links) en G16

ROG Strix-serie met 18"-laptops

Ook de ROG Strix-serie van ASUS wordt vernieuwd met RTX 40-gpu's en nieuwe Intel- en AMD-cpu's. In deze serie introduceert de fabrikant ook nieuwe modellen met een 18"-scherm. De ROG Strix Scar wordt het topmodel van ASUS, dat beschikbaar komt met 16:10-miniledschermen van 16 en 18 inch. Deze laptop kan maximaal uitgerust worden met een Intel Core i9-13980HX-cpu met 24 cores en een RTX 4090 en ondersteunt maximaal 64GB DDR5-geheugen. Beide laptops kunnen uitgerust worden met Nebula-schermen met een refreshrate van 240Hz, een resolutie van 2560x1600 pixels en een gtg-responstijd van 3ms. Het is ook mogelijk om de Scar 16 en 18 te voorzien van een full-hd-paneel met 165Hz-refreshrate.

Daarbij introduceert ASUS de ROG Strix G16 en G18. Deze laptops lijken op het gebied van specificaties op de Scar-varianten, maar worden maximaal geleverd met een RTX 4080 en ondersteunen maximaal 32GB geheugen. De G16 en G18 hebben daarnaast een ander ontwerp. Ook deze laptops kunnen voorzien worden van een Nebula-qhd-scherm of een full-hd-variant. ASUS komt daarnaast met de Strix Scar 17 en G17 met 17"-scherm, die beide worden voorzien van een Zen 4-cpu en een RTX 40-gpu.

De ASUS ROG Strix Scar 18 (links) en ROG G18

ROG Flow-serie met convertible en 13"-modellen

Tot slot krijgt de ROG Flow-serie een update. De X13 krijgt dit jaar maximaal een AMD Ryzen 9-processor met Zen 4-cores en een RTX 4070-gpu. De laptop kan geleverd worden met maximaal 32GB DDR5-geheugen en tot 2TB ssd-opslag. De X16 krijgt ongeveer dezelfde configuratie, maar dan met een groter scherm en een Intel-cpu. Beide laptops hebben een 360-gradenscharnier. Alleen de X16 kan uitgerust worden met een miniledscherm.

De Flow Z13 krijgt op zijn beurt opnieuw een afneembaar toetsenbord en een 13"-schermdiagonaal. Deze laptop wordt maximaal geleverd met 16GB geheugen en een 1TB-ssd. ASUS levert de laptop maximaal met een RTX 4060-videokaart. De fabrikant verkoopt daarbij ook een losse Flow XG. Deze externe gpu bevat een RTX 4090-laptop-gpu met een tgp van 150W. ASUS noemt nog geen adviesprijzen en releasedata van de laptops, maar zegt dat alle getoonde producten tijdens de CES dit kwartaal nog in de Benelux moeten uitkomen.

De ASUS ROG Flow X16 (links) en ROG Flow Z13