ASUS introduceert draadloze ROG Harpe Ace Aim Lab-gamingmuis van 54 gram

ASUS brengt een nieuwe draadloze gamingmuis in de ROG-serie. De ROG Harpe Ace Aim Lab Edition weegt 54 gram en krijgt een optische ROG AimPoint-sensor die maximaal 36.000 dpi ondersteunt. Het is niet bekend wanneer de muis precies uitkomt of wat deze gaat kosten.

ASUS introduceert de ROG Harpe Ace-muis tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Het bedrijf produceert de muis in samenwerking met de ontwikkelaars van fps-trainingssoftware Aim Lab. Volgens de fabrikant is de ROG Harpe Ace-gamingmuis bedoeld voor e-sports.

De muis beschikt over een ROG AimPoint-sensor, die het bedrijf maakt in samenwerking met PixArt. Deze krijgt een resolutie van 100 tot 36.000 dpi en kan versnellingen tot 50G aan. De ROG Harpe Ace heeft daarnaast een pollingrate van 1000Hz. De linker- en rechtermuisknop zijn allebei voorzien van een mechanische ROG-switch die een levensduur van 70 miljoen muisclicks moet bieden.

De muis werkt draadloos via een 2,4GHz-verbinding, bluetooth of een USB-C-kabel, die eveneens wordt gebruikt om de muis op te laden. De accuduur bedraagt volgens ASUS tot 90 uur zonder rgb-leds, of 70 uur met de standaard verlichtingsinstellingen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de 2,4GHz-verbinding; met een bluetoothverbinding gaat de muis een aantal uur langer mee. De ROG Harpe Ace heeft verder een symmetrisch ontwerp. Aangezien de muis enkel zijknoppen aan een van de zijkanten heeft, is deze echter niet bedoeld voor linkshandigen.

De muis is 127,5mm lang, 63,7mm breed, 39,5mm hoog en weegt 54 gram. De ROG Harpe Ace beschikt over een geïntegreerde rgb-led in het scrolwiel, die aangepast kan worden via de Armoury Crate-software. Daarmee kunnen gebruikers ook hun sensor kalibreren voor gebruik met hun muismat en andere instellingen aanpassen.