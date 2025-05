Roborock brengt drie S8-robotstofzuigers uit met dweilfunctie en 6000Pa zuiging

Roborock brengt een aantal nieuwe robotstofzuigers uit in de S-serie. De Roborock S8, S8 Plus en S8 Pro Ultra hebben meer zuigkracht dan de voorgaande modellen. De Plus- en Pro Ultra-modellen kunnen worden geïntegreerd in een automatisch afvalsysteem en kunnen ook dweilen.

De S8 en de Plus- en Pro Ultra-varianten zijn opvolgers van de S7 en de duurdere S7 MaxV-variant die vorig jaar in januari werden aangekondigd. Roborock presenteerde de robotstofzuigers op de CES-beurs in Las Vegas. Er komen nu drie varianten van de stofzuigers uit, maar allemaal hebben ze een verbeterde zuigkracht. Die gaat naar 6000Pa. Dat is veel meer dan de eerdere modellen; de standaard S7 zoog nog met een kracht van 2500Pa en het duurste MaxV-model met 5100Pa. In de nieuwe S8-serie heeft zelfs het goedkoopste model dezelfde zuigkracht.

In het S8- en het S8 Plus-model zijn de dubbele rubberen rollers verbeterd zodat die ook grotere objecten kunnen opzuigen. Het Plus-model kan zichzelf automatisch legen in een dockingstation met een opslag van 2,5 liter. De S8 kan dat niet. Wel kunnen beide modellen dweilen met twee doeken die 3000 keer per minuut bewegen. De dweil kan ook 5mm van de grond worden opgerold voor als de stofzuiger over vloerkleed of tapijt rijdt. De robots zouden een kamer tot wel een derde sneller kunnen schoonmaken doordat de robot beter rekening houdt met verschillende voorwerpen die op de vloer liggen.

De S8 Pro Ultra is het topmodel die bovenop de functies van de S8 en S8 Plus ook zelf de dweil kan wassen en drogen en de watertank kan verversen vanuit de dock. De Pro Ultra kan daarnaast ook zijn borstels automatisch optillen voor als er bepaalde onderdelen op de vloer zijn die niet gezogen mogen worden.

Alle drie de modellen hebben verder een accu van 5200mAh en produceren 67dB aan geluid. Ze kunnen maximaal 300 vierkante meter schoonmaken en hebben een maximale draaitijd van 180 minuten. De robots hebben ook alle drie dezelfde afmeting: 350x353x96,5mm.

De stofzuigers komen in maart uit in Europa. De losse Roborock S8 kost 699 euro zonder dockstation. De S8 Plus kost 899 euro, maar wordt inclusief dockingstation geleverd. Hetzelfde geldt voor de S8 Pro Ultra, die 1499 euro gaat kosten.