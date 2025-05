Razer toont Project Carol-hoofdsteun met ingebouwde surroundspeakers en haptics

Razer toont zijn Project Carol-concept tijdens de CES in Las Vegas. Deze hoofdsteun voor op bureaustoelen beschikt onder meer over haptische feedback en ingebouwde luidsprekers voor surroundsound. Het is niet bekend of en wanneer het kussen beschikbaar komt.

Razer positioneert het Project Carol-concept als een accessoire voor gamingbureaustoelen. De hoofdsteun bevat surroundluidsprekers die op de oren van de gebruiker zijn gericht voor near-field-audio. Het kussen ondersteunt volgens Razer tot 7.1-audio. Het kan daarvoor via een 2,4GHz-verbinding draadloos worden aangesloten op een pc. Project Carol beschikt daarnaast over een accu, zodat het geen stroomkabels nodig heeft. De ingebouwde accu wordt via USB-C opgeladen en haalt volgens Razer een accuduur tot acht uur.

Project Carol beschikt daarnaast over haptics via Razers HyperSense-techniek, die de fabrikant ook gebruikt in enkele van zijn gamingheadsets. Deze moet bepaalde audio uit een game omzetten in haptische feedback die voelbaar is in de hoofdsteun. Gebruikers kunnen het kussen via verstelbare riemen op hun gamingstoel monteren. De breedte van die riemen kan aangepast worden tussen de 310 en 350mm voor betere compatibiliteit met stoelen van verschillende merken.

Razer deelt geen details over de prijzen en beschikbaarheid van Project Carol, aangezien dit product zich nog in de conceptfase bevindt.