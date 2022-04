Razer toont Project Sophia-conceptbureau met ingebouwde pc en 65"-oledscherm

Razer toont een 'modulair bureau'-prototype, Project Sophia. Dit bureau bevat een 65"-oledscherm, een ingebouwde pc en plek voor verwisselbare modules, bijvoorbeeld voor touchscreens. Het bedrijf kondigt ook een gamingstoel met haptische feedback aan.

Razer toont het prototype tijdens de CES. Daar meldt het bedrijf dat de pc en de verschillende modules magnetisch worden bevestigd aan de onderkant van het bureau. Razer voorziet het conceptbureau van een pc met 'de meest recente Intel-cpu en Nvidia-gpu. Het bedrijf gaat niet verder in detail, maar op afbeeldingen is een computer met laptopachtige koeling te zien, dus mogelijk betreffen het mobiele cpu's en gpu's.

Het bureau biedt verder plek voor dertien verwisselbare modules, die het bureau volgens Razer vrij aangepast worden voor verschillende gebruiksgevallen. Razer noemt bijvoorbeeld modules met een externe capture card, touchscreens waarop hotkeys ingesteld kunnen worden, een draadloze oplader, of een warmhoudmodule voor een mok.

Project Sophia is verder voorzien van Chroma RGB-leds en een ingebouwd 65"-oledscherm, dat functioneert als monitor. De hoogte van het bureau lijkt verder niet aanpasbaar te zijn en ook de positie van het oledscherm lijkt vast te staan. Engadget schrijft dat Razer mogelijk ook aan een 77"-model werkt, maar dat het nog niet duidelijk is of Project Sophia ooit op de markt komt.

Razer Enki Pro HyperSense-gamingstoel met haptische feedback

De fabrikant kondigt ook een Enki Pro HyperSense-gamingstoel aan. Het bedrijf heeft die stoel ontwikkeld in samenwerking met D-BOX. De Enki Pro HyperSense beschikt over een motor voor haptische feedback. Dat systeem wordt volgens het bedrijf ondersteund in 'meer dan 2200 games, films en muzieknummers' en noemt daarbij spellen als F1 2021, Forza Horizon 5 en Assassin's Creed Valhalla. Dat zijn games die ook compatibel zijn met de huidige haptischefeedbacksystemen van D-Box.

Het bedrijf spreekt ook over ondersteuning voor 'bijna alle populaire streamingdiensten' voor media. De stoel beschikt daarnaast over een hoofdsteun met rgb-leds. Het is niet bekend of Razer de Enki Pro HyperSense op de markt brengt en het bedrijf noemt dan ook geen adviesprijs.