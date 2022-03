Razer introduceert bril met ingebouwde speakers, microfoon en blauwlichtfilter

Razer heeft de Anzu aangekondigd, een bril met aanraakgevoelige bediening, speakers die in de pootjes verwerkt zijn, microfoon en glazen die blauwlicht filteren. De Anzu-bril komt voor 210 euro op de markt.

De speakers met 16mm-drivers zijn verwerkt in de pootjes van de Anzu en ook de omnidirectionele microfoon voor stembediening is in het frame van de bril geïntegreerd. De verbinding met de app verloopt via Bluetooth 5.1 en via die app is de aanraakgevoelige bediening in te stellen. Standaard maakt een enkele tap op de zijkant bijvoorbeeld dat een binnenkomend gesprek opgenomen kan worden of de muziek op pauze gaat. De app voor de bril werkt in combinatie met Android 8.1 of latere versies en met iOS 12 of nieuwe versies.

Laden verloopt via pinconnectors aan de onderkant van de pootjes. Het duurt volgens Razer anderhalf uur voordat een Anzu volledig is opgeladen en vervolgens kan deze meer dan vijf uur gebruikt worden. Standaard bevat de bril lenzen die 35 procent blauwlicht filteren en optioneel zijn er gepolariseerde lenzen die tot 99 procent UV-licht filteren. De bril is bestand tegen spatwater zoals regen, maar het product is niet volledig waterbestendig. Het gewicht ligt op zo'n 48 gram. De adviesprijs bedraagt 210 euro en voor 35 euro zijn vervangende lenzen verkrijgbaar.