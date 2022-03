Logitech brengt ergonomisch ERGO K860-toetsenbord uit voor 119 euro

Logitech maakt vanaf vrijdag zijn eerder aangekondigde ERGO K860-toetsenbord beschikbaar voor een prijs van 119 euro. Het gaat om een draadloos, ergonomisch toetsenbord met een gebogen ontwerp en een apart gedeelte voor de linker- en rechterhand.

De Logitech ERGO K860 wordt geleverd met een polssteun, waardoor er volgens de fabrikant 54 procent meer polsondersteuning is dan bij een regulier toetsenbord. Het gesplitste en gebogen ontwerp van het toetsenbord draagt volgens Logitech bij aan een ergonomische, meer natuurlijke houding en minder spierspanning. De polssteun is via pootjes onder drie verschillende hoeken te kantelen, om zo de handpalm te verhogen, wat bijvoorbeeld van pas kan komen bij een zittende of staande houding.

De ERGO K860 heeft een numeriek toetsenblok, lowprofiletoetsen en is getest op 10 miljoen toetsaanslagen. Het toetsenbord is te verbinden met maximaal drie apparaten en heeft met de twee AAA-batterijen een opgegeven batterijduur van twee jaar. De draadloze verbinding wordt tot stand gebracht via een USB-ontvanger, waarbij een bereik van tien meter wordt genoemd, maar de verbinding kan ook via Bluetooth Low Energy verlopen. De ERGO K860 heeft afmetingen van 233x456x48mm, het gewicht bedraagt 1160g en de prijs is 119 euro.