Chrome krijgt later dit jaar vierwekelijks in plaats van zeswekelijks een update

Ontwikkelaars van Google gaan Chrome vanaf het derde kwartaal van 2021 elke vier weken van een milestone-update voorzien. Tot nu toe kreeg de browser van het bedrijf elke zes weken een update.

Alex Mineer, Technical Program Manager van Google Chrome, meldt dat zijn team in staat is de updatecyclus te verkorten, omdat de ontwikkelaars het testen van updates en het releaseprocedé verbeterd hebben. Dat hangt mede samen met het verkleinen van de patch gap eind 2019 en begin 2020: dat is de periode tussen het fiksen van beveiligingsproblemen in de opensourcecode en die in de stabiele Chrome-release. Bij Chrome 76 bedroeg die periode nog 33 dagen maar bij Chrome 78 was dat teruggebracht tot 15 dagen.

Vanaf de release van Chrome 94 in het derde kwartaal van 2021 wil Google daarom toe naar een releaseschema voor milestoneversies van vier weken. Daarmee komt een einde aan de zeswekelijkse updatecyclus die Google meer dan tien jaar hanteerde. In aanvulling daarop komt wel een Extended Stable-optie voor IT-beheerders die meer tijd willen voor het doorvoeren van de updates. Die krijgen dan elke acht weken een update met nieuwe functies. Beveiligingsupdates voor belangrijke problemen blijven ook voor de Extended Stable-versies elke twee weken verschijnen.