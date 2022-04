Google Chrome 89 gebruikt minder geheugen op Windows, Android en macOS

Google heeft het geheugenbeheer van Chrome verbeterd met versie 89. Het 'browserproces' zou op Windows tot 22 procent minder geheugen innemen. Ook de macOS- en Android-versies van Chrome zouden minder werkgeheugen gebruiken.

Chrome 89 heeft verschillende optimalisaties voor het geheugengebruik meegekregen, meldt Google op zijn Chromium-blog. Zo zou de webbrowser per tabblad tot 100MB minder geheugen gebruiken. Het bedrijf bereikt dit door geheugen terug te nemen dat het tabblad niet actief gebruikt, zoals afbeeldingen die uit beeld zijn gescrold.

Daarnaast gebruiken Windows en Android PartitionAlloc, een verbeterde memory allocator. Op Windows zou het browserproces dankzij deze nieuwe allocator tot 22 procent minder geheugen innemen. De renderer zou acht procent minder geheugen gebruiken en het geheugengebruik van de gpu wordt met drie procent verminderd, meldt Google.

De Android-versie van Googles webbrowser zou daarnaast tot 5 procent minder geheugen gebruiken, 7,5 procent sneller opstarten en pagina's tot 2 procent sneller laden. De mobiele browser zou ook minder vaak crashen. Android 10-toestellen of nieuwer met minimaal 8GB geheugen zouden extra prestatieverbeteringen moeten zien. Google claimt dat de browser webpagina's op dergelijke toestellen onder andere tot 8,5 procent sneller laadt.

Google Chrome voor macOS gebruikt tot acht procent minder geheugen met versie 89, claimt het bedrijf. Dat zou in bepaalde gevallen goed zijn voor 'meer dan 1GB' aan geheugenbesparingen. De Apple Energy Impact-score voor tabbladen die op de achtergrond draaien, zou op macOS ook 65 procent lager liggen met Chrome 89. Google claimt dat Mac-computers hierdoor koeler draaien met lagere fansnelheden.

Google is al langer bezig met het verminderen van geheugengebruik door Chrome. In versie 87, die in november is verschenen, beloofde de techgigant bijvoorbeeld al dat de webbrowser minder geheugen zou gebruiken. In die update werden ook het cpu-gebruik en de opstarttijd verminderd.