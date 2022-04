Videoland heeft 903.000 betalende abonnees

Het aantal betalende abonnees van de RTL-streamingdienst Videoland lag eind 2020 op 903.000. Dat meldt RTL Nederland in zijn jaarcijfers. Daarmee doet de dienst het 38 procent beter ten opzichte van eind 2019, toen het nog 653.000 betalende abonnees had.

Volgens RTL Group is de toename te danken aan het tweede seizoen van de serie Mocro Maffia en het populaire Temptation Island. Topman Sven Sauvé is dan ook tevreden: "Ons doel was om sterker uit de crisis te komen. Ik ben bijzonder trots om te zien dat dat is gelukt", aldus Sauvé. "Ondanks de onzekere marktomstandigheden hebben we vastgehouden aan onze strategie en volop geïnvesteerd in lokale content én Videoland."

Ondanks het toenemende succes van Videoland had de coronacrisis gevolgen voor RTL Group. Zo daalde de omzet van RTL Group van 6,6 miljard euro naar 6 miljard en liep het bedrijfsresultaat terug van 1,1 miljard euro in 2019 naar 853 miljoen euro in 2020. De nettowinst bedroeg vorig jaar 625 miljoen euro, terwijl dat in 2019 nog 864 miljoen euro bedroeg.

Videoland kwam vorige zomer met andere abonnementen. Het basisabonnement kost vijf euro per maand en bevat reclames. De dienst is met dit abonnement bruikbaar op slechts één apparaat. Met een Plus-abonnement van acht euro kijken klanten reclamevrij op maximaal twee schermen tegelijkertijd. Het Premium-abonnement kost tien euro en laat reclamevrij vier gelijktijdige streams toe.