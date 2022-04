Vestager: EU doet onderzoek naar advertentiepraktijken van Google

Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager is de EU bezig met een groot antitrustonderzoek naar de advertenties van Google. Dat zei de Eurocommissaris voor Mededinging vrijdag tijdens een online evenement dat werd georganiseerd door Europese retailers.

Vestager zei tijdens het evenement dat technologie een hoge prioriteit heeft: "zeker nu er de laatste twaalf maanden veel is veranderd aan onze gewoontes" aldus Vestager volgens Bloomberg. In januari zouden toezichthouders al begonnen zijn met het verzamelen van informatie over Google's advertentiepraktijken. Google wilde tegenover Bloomberg niet reageren op het onderzoek.

Het onderzoek naar Google is niet het enige antitrustonderzoek naar grote techbedrijven dat momenteel loopt. Ook Apple, Amazon en Facebook liggen onder een vergrootglas. Vestager wil met deze onderzoeken zorgen dat grote technologiebedrijven niet in de weg staan van een eerlijke concurrentie. Vestager sprak eerder al over het opsplitsen van grote techbedrijven als dit noodzakelijk zou zijn.

De Europese Commissie heeft al eerder antitrustonderzoeken gedaan naar Google. Hierop volgden hoge boetes voor de techgigant. In totaal heeft Google al ruim 8 miljard euro moeten betalen.

Eerder dit jaar zei Vestager ook al dat grote techbedrijven als Facebook en Google niet zomaar hun diensten in de EU mogen stoppen. Mochten ze dat wel doen, dan kan er een antitrustonderzoek gestart worden en mogelijk voorkomen worden dat dit soort grote providers zomaar vertrekken.