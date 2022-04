Kritiek op Github om verwijdering exploitcode Exchange-kwetsbaarheden

Github ligt onder vuur omdat het bedrijf exploitcode voor kwetsbaarheden in Microsoft Exchange-servers offline heeft gehaald. De code werd gepubliceerd nadat Microsoft een patch uitbracht voor de kwetsbaarheden, maar werd alsnog offline gehaald tot ergernis van gebruikers.

De code werd online gezet door onafhankelijk beveiligingsonderzoeker Nguyen Jang. Met deze code kunnen, met wat kleine aanpassingen, Exchange-servers zonder patch worden gehackt. Github haalde de code binnen een paar uur offline na de publicatie volgens Jang.

Dit ligt gevoelig omdat Microsoft eigenaar is van Github. Verschillende gebruikers lieten zich kritisch uit over de actie van Github. Bijvoorbeeld beveiligingsexpert Dave Kennedy. Hij dreigt in een bericht op Twitter om zijn code weg te halen bij Github, omdat hij de actie van het bedrijf belachelijk vindt.

Een woordvoerder van Github bevestigde in een verklaring tegenover Motherboard dat de code offline is gehaald door het bedrijf. De woordvoerder gaf aan dat "hoewel ze begrijpen dat de publicatie en distributie van een proof-of-concept van een exploit van educatieve en wetenschappelijke waarde is, dit in balans moet zijn met de veiligheid van het hele ecosysteem". In dit geval zou de code van Jang een bedreiging zijn voor de servers die nog niet de nieuwe patch hebben geïnstalleerd.

De kwetsbaarheden in Microsoft Exchange-servers werden begin dit jaar ontdekt. Toen bleek dat de kwetsbaarheden actief werden misbruikt door Chinese hackers. Naar schatting zijn er honderdduizenden servers getroffen. Het gaat om vier zeroday-kwetsbaarheden die in de versies 2013, 2016 en 2019 zaten van Exchange Server. De kwetsbaarheden werden op 2 maart gedicht door Microsoft.