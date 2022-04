NCSC: minimaal 1200 Microsoft Exchange-servers in NL zijn nog niet geüpdatet

Het Nationaal Cyber Security Centrum zegt dat minimaal twaalfhonderd Nederlandse servers met Microsoft Exchange 'vrijwel zeker' geïnfecteerd zijn. Het gaat om servers waar de beveiligingsupdates nog niet zijn geïnstalleerd. Microsoft publiceerde de updates begin maart.

Het NCSC zegt dat bijna negentig procent van alle Nederlandse Microsoft Exchange-servers inmiddels is geüpdatet. Vorige week maandag zei het centrum dat bijna zestig procent van de Nederlandse Exchange-servers van updates was voorzien. Het centrum zegt dat er nu door de kwetsbaarheden data wordt gestolen, criminelen malware en achterdeuren plaatsen en e-mails verkopen. Kwaadwillenden kunnen via de geïnfecteerde Exchange-server ook in andere systemen komen, waarschuwt het NCSC.

Organisaties en bedrijven die een Exchange-server nog niet hebben geüpdatet, krijgen van het centrum het advies om dit zo snel mogelijk te doen. Daarnaast worden ze geadviseerd om te onderzoeken welke schade er is aangericht. Criminelen kunnen voor een update al op servers zijn geweest en bijvoorbeeld achterdeurtjes of andere malware hebben geplaatst. Systeembeheerders, organisaties en bedrijven moeten volgens het NCSC daarom ook na de updates waakzaam zijn op ransomwareaanvallen en buitgemaakte e-mails.

Begin maart maakte Microsoft bekend vier kwetsbaarheden te hebben gedicht in Exchange Server. Deze zouden toen actief zijn misbruikt door Chinese spionnen om data te stelen van Amerikaanse bedrijven en organisaties. Wereldwijd zijn er honderdduizend geïnfecteerde systemen, zeiden securityexperts eerder. Microsoft bracht eerder op dinsdag een tool uit om de vier kwetsbaarheden met een enkele klik te repareren.