Microsoft waarschuwt opnieuw voor ernstige kwetsbaarheden in Exchange

Microsoft waarschuwt voor twee gevaarlijke kwetsbaarheden in Exchange-servers 2013, 2016 en 2019. Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat er kritieke kwetsbaarheden in Exchange zijn ontdekt.

Het gaat om de kwetsbaarheden CVE-2021-28480 en CVE-2021-28481. Ze worden door Microsoft aangeduid als zeer ernstig. Via de kwetsbaarheden kunnen aanvallers servers op afstand overnemen. Microsoft heeft een update uitgebracht om het beveiligingslek te dichten. Microsoft roept gebruikers op om de update zo snel mogelijk te installeren.

Volgens Microsoft zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de twee kwetsbaarheden actief werden misbruikt. De beveiligingslekken werden ontdekt door de Amerikaanse geheime dienst NSA. Het is nog niet duidelijk hoe de kwetsbaarheden zijn ontdekt.

Vorige maand werden er nog vier zeroday-kwetsbaarheden gedicht door Microsoft. Deze werden wel actief misbruikt door Chinese hackers. Toen ontdekte Beveiligingsbedrijf Volexity dat er grote hoeveelheden data naar verdachte ip-adressen werden gestuurd.