Oculus Quest 2 krijgt 120Hz-modus en Air Link voor draadloos spelen van VR-games

Facebook komt met een update voor de Oculus Quest 2 waarmee een verversingssnelheid van 120Hz en het draadloos streamen van vr-games via Air Link worden ondersteund. De update wordt geleidelijk aan uitgebracht.

Oculus meldt op zijn blog dat de v28-software-update spelers en ontwikkelaars meer keuzes geeft door de optie van 120Hz mogelijk te maken. Ontwikkelaars kunnen binnenkort apps in de Oculus Store uitbrengen die native op 120Hz draaien en gebruikers van de Quest 2 kunnen voor die verversingssnelheid kiezen via een instelling in het Experimental panel. Momenteel zijn er nog geen apps die 120Hz ondersteunen en de hele interface van de Quest 2 blijft werken op 90Hz. Eerder zette het bedrijf al de 120Hz-ondersteuning op zijn roadmap. De Oculus Quest 2 had bij de release een refreshrate van 72Hz, maar toen was al een experimentele modus voor 90Hz beschikbaar. Deze 90Hz-modus is al enige tijd officieel beschikbaar.

Daarnaast brengt de nieuwe update ondersteuning voor Air Link met zich mee. Dit is een streamingtechnologie waarmee VR-pc-games draadloos via wifi kunnen worden gespeeld op de Quest 2. Oculus presenteert Air Link als een alternatief voor Oculus Link-kabels, waarmee de VR-bril via USB-C op een pc kan worden aangesloten. Volgens Oculus is Air Link alleen een goede optie als er een sterk wifisignaal is, waarbij het spelen plaatsvindt op pakweg zes meter van de router. Bij minder optimale wifiomstandigheden raadt het bedrijf aan om de bedrade Link-oplossing via USB-C te gebruiken. De fabrikant zegt ook dat spelers beter deze bekabelde optie kunnen gebruiken als ze de beste visuele kwaliteit willen ervaren.

Tot slot komt Infinite Office beschikbaar. Dit is een functie die onderdeel is van Oculus Home en gebruikers in staat stelt om in een virtuele omgeving te werken. Met de komende update kunnen gebruikers een virtueel bureau toevoegen op de plek waar hun echte bureau staat en fysieke objecten toevoegen zonder dat ze hun VR-bril hoeven af te zetten. Ook komt er een virtuele representatie van het Logitech K830-toetsenbord. Zowel het toetsenbord als de handen van de gebruikers worden zichtbaar in de virtuele ruimte, wat volgens Oculus het invoeren van tekst en het navigeren in het systeem moet vereenvoudigen. In de toekomst komt er ondersteuning voor meer toetsenborden.

Update v28 zal zoals alle updates voor de Quest 2 geleidelijk aan beschikbaar komen voor gebruikers. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat de update nog deze maand voor de meeste of alle Quest 2-bezitters uit zal komen.