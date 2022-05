Vanaf vandaag ligt de Oculus Quest 2 in de winkel. Net als zijn voorganger is de Quest 2 een standalone-VR-headset met inside-out tracking, die bovendien ook aan een pc kan worden gekoppeld en daarmee duurdere headsets in potentie naar de kroon steekt. De headset is te koop vanaf 349 euro terwijl de Oculus Rift S - momenteel de goedkoopste courante pc-headset - honderd euro duurder is. Wij zochten uit of de Quest 2 met zijn scherpe prijs en brede inzetbaarheid de beste allround VR-headset van dit moment is.

De Quest 2 is de directe opvolger van de eerste Quest die begin vorig jaar op de markt kwam. De Quest 1 kostte 449 euro bij introductie en is bijzonder omdat het de eerste standaloneheadset met inside-out tracking is. Met vier ingebouwde camera’s brengt de Quest zijn omgeving continu in kaart en ‘weet’ zo niet alleen waar de headset zich bevindt, maar ook wat de exacte positie van de meegeleverde controllers is. Hierdoor is het mogelijk om je als gebruiker over zes assen te bewegen. Buiten het draaien en neigen van het hoofd, iets dat andere standaloneheadsets ook kunnen registeren, kun je met de Quest ook naar voor, achter, opzij, en op en neer bewegen in de virtuele ruimte. Niet langer een ‘draaiend hoofd op een stok’ dus, maar volledige bewegingsvrijheid, wat de VR-beleving enorm ten goede komt.

Oculus Quest 1 (links) en Oculus Quest 2

De Quest werkte in eerste instantie alleen als standaloneheadset waarop grafisch (relatief) simpele games konden worden gespeeld. Later in 2019 bracht Oculus ‘Oculus Link’-functionaliteit uit voor de headset, waarmee het mogelijk werd de Quest door middel van een USB-kabel met een pc te verbinden en vervolgens ook grafisch veel fraaiere VR-games voor de pc naar de headset te streamen. Dankzij zijn lage prijs, maar vooral ook door toevoeging van die Link-functionaliteit werd de Quest een succes, waarbij Oculus het afgelopen jaar meermaals moeite had om aan de vraag te voldoen.

De Quest 2 is op papier in vrijwel alle opzichten nog interessanter. De nieuwe headset heeft een veel krachtiger soc die betere graphics mogelijk maakt bij het spelen van standalonegames. Daar komt bij dat de headset een nieuw display met een hogere verversingsfrequentie én ruim tweemaal zoveel beeldpunten heeft, waardoor het beeld er ook bij bestaande content direct een stuk scherper uitziet. Neem daarbij de lagere prijs en succes lijkt bij voorbaat gegarandeerd.

Toch was er meteen bij de aankondiging van de Quest 2 vorige maand ook stevige kritiek. Oculus is in 2014 overgenomen door Facebook, en waar het de eerste jaren nog redelijk onafhankelijk opereerde binnen Facebook, is Oculus de laatste jaren steeds verder in dit platform geïntegreerd. Facebook spoorde Oculus-gebruikers al langer aan om hun Oculus-account aan een Facebookprofiel te koppelen om zo samen met Facebookvrienden games te spelen en in virtuele ruimtes samen te komen. Tot nu toe was dat altijd optioneel, maar bij de Quest 2 is het voor het eerst verplicht om in te loggen met een Facebookaccount. Als je dat een onoverkomelijk bezwaar vindt, kun je dus meteen stoppen met het lezen van deze review.

Verderop in dit artikel zullen we de (mogelijke) implicaties van de Facebookintegratie uitgebreider bespreken, maar uiteraard kijken we ook wat de headset in de praktijk te bieden heeft. Wij konden de afgelopen weken namelijk al met de Quest 2 aan de slag en in die periode vergeleken we de nieuwe headset niet alleen met zijn voorganger, maar ook met de Oculus Rift S die enkel in combinatie met een pc is te gebruiken. We testten de Quest 2 natuurlijk niet alleen als standaloneheadset, maar ook in combinatie met de pc. Daarvoor gebruikten we de optioneel verkrijgbare Oculus Link-kabel én software die het mogelijk maakt de headset draadloos met de pc te koppelen.