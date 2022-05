Afbeeldingen en webshoppagina hinten op komst 128GB-model Oculus Quest 2

Er zijn foto's van de verpakking van de Oculus Quest 2 met daarop een vermelding dat het om een 128GB-exemplaar gaat, online verschenen. Ook een inmiddels offline gehaalde productpagina bij een webwinkel maakt melding van zo'n model.

De foto's van de verpakking van wat een 128GB-versie van de Oculus Quest 2 zou zijn, verscheen eerder deze maand op Imgur, zonder verdere details, maar met een duidelijke vermelding van 128GB op de verpakking en een productiedatum van juni 2021.

Vervolgens verscheen een 128GB-model van de Quest 2 bij de Franse aan elkaar gelieerde webwinkels LDLC en Top Achat, constateerde GamerGen. Die site kreeg van Top Achat bevestigd dat de 128GB-versie het model met 64GB ging vervangen en dat dit publiekelijk bekendgemaakt mocht worden. Desondanks haalde LDLC de productpagina offline; via de Wayback Machine is deze nog wel te raadplegen. De pagina toonde een prijs van 349 euro, dezelfde prijs als het 64GB-model momenteel heeft.

Ten slotte verscheen in het afgelopen weekend een advertentie van een Oculus Quest 2 met vermelding van de opslaghoeveelheden 128GB en 256GB in het Japanse mangamagazine Shonen Jump Plus, hoewel ook deze verwijzing inmiddels is verwijderd. Momenteel zijn er alleen 64GB- en 256GB-versies van de Quest 2. De 64GB-variant is slecht verkrijgbaar bij in ieder geval de Franse Amazon-vestiging.