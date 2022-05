Meta hernoemt Oculus officieel naar Meta Quest

Facebook-moederbedrijf Meta heeft de bedrijfsnaam Oculus officieel veranderd naar Meta Quest. Dat meldt het bedrijf op Twitter. Het was al langer bekend dat de merknaam Oculus uitgefaseerd zou worden.

Meta kondigt de naamswijziging aan

met een meme. Bron: Meta

Meta publiceert een meme op Twitter met de tekst 'nieuwe naam, dezelfde missie'. Vervolgens werd het Twitter-account hernoemd van '@OculusVR' naar '@MetaQuestVR'. Daarmee verdwijnt de merknaam Oculus officieel, om plaats te maken voor 'Meta Quest'. De merknaam 'Quest', die al gebruikt wordt voor enkele VR-brillen van de fabrikant, lijkt daarmee ook onderdeel van de bedrijfsnaam te worden.

Het bedrijf meldt aan een gebruiker dat dit 'een moeilijke stap was om te zetten'. "Hoewel we het merk van de hardware veranderen, zal Oculus een kernonderdeel van ons DNA blijven en voortleven in zaken als software en ontwikkelaarstools", schrijft het bedrijf.

Het was al bekend dat de naam Oculus zou verdwijnen. Het bedrijf maakte in oktober bekend dat de Oculus Quest hernoemd zou worden naar de Meta Quest. De naamswijziging is op het moment van schrijven nog niet overal doorgevoerd. De Oculus-app in de App Store en Play Store zijn bijvoorbeeld nog niet hernoemd. Die zullen binnenkort hernoemd worden naar de Meta Quest App, bevestigde het bedrijf eerder.