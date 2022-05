Meta voegt 3d-avatars toe aan Instagram, Facebook en Messenger

Meta introduceert 3d-avatars die gebruikers van zijn apps voortaan kunnen gebruiken om zichzelf weer te geven op de verschillende sociale platformen. Het gaat vooralsnog alleen om gebruikers in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Meta had al een manier om een avatar van jezelf te maken om te gebruiken in de verschillende apps van het bedrijf. Deze avatars worden als stickers in bijvoorbeeld Messenger aangeboden. Nu wordt het mogelijk om van deze avatar een 3d-versie te maken. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden om bijvoorbeeld een geanimeerde versie van jezelf in Instagram Stories te tonen.

Als je eerder al een avatar hebt gemaakt bij een van de diensten van Meta, zal deze automatisch worden overgezet naar een 3d-versie. Deze kun je vervolgens naar eigen inzicht aanpassen. Het is de bedoeling dat deze functionaliteit in de komende maanden voor gebruikers in alle landen beschikbaar wordt.

De 3d-avatars werden al eerder gepresenteerd tijdens een presentatie van Meta, waarin het bedrijf zijn ambities voor de metaverse presenteerde. Het bedrijf veranderde zijn naam van Facebook naar Meta om deze ambities verder te benadrukken.