EU keurt overname Kustomer door Meta onder voorwaarden goed

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor de door Meta beoogde overname van softwarebedrijf Kustomer. Daar koppelt de EU wel enkele voorwaarden aan vast. Zo wordt er een beheerder aangesteld, die moet toezien dat de concurrentie niet wordt belemmerd.

De Europese Commissie heeft de overname op donderdag goedgekeurd. Kustomer ontwikkelt zogeheten CRM -software, die gebruikt kan worden voor klantenservice. Via deze software kunnen bedrijven contact met klanten regelen en dat via verschillende platformen. Meta biedt verschillende diensten aan die door bedrijven gebruikt worden voor contact met klanten en mede daarom startte de Europese Commissie een onderzoek.

De overname is nu goedgekeurd, maar daar koppelt de Europese Commissie wel verschillende voorwaarden aan vast. Na de overname moeten concurrerende aanbieders van CRM-software onverminderd toegang kunnen krijgen tot de api's voor de relevante diensten van Meta, zoals WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger, zodat ze deze kunnen blijven gebruiken in hun eigen software. Ook moeten die concurrenten voorzien blijven worden van updates en nieuwe functies. De toezegging hiervoor duurt 10 jaar. Er wordt daarnaast een beheerder aangesteld die erop toeziet dat Meta aan de voorwaarden voldoet.

Meta kondigde de overname van Kustomer eind 2020 aan. Het Facebook-moederbedrijf betaalt een miljard dollar voor de overname, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 841 miljoen euro. De Europese Commissie startte zijn onderzoek naar de overname in augustus. De Commissie vreesde dat de voorgestelde overname de concurrentie in de markt voor CRM-software zou verstoren en dat de overname ervoor kan zorgen dat het Facebook-moederbedrijf de concurrentie op de advertentiemarkt zou aantasten. In de uitspraak oordeelt de Europese Commissie dat dat laatste niet het geval is.

Momenteel onderzoekt Duitsland ook de overname en dat onafhankelijk van de Europese Commissie, schrijft Bloomberg. De deadline voor dat onderzoek ligt op 11 februari. Het Verenigd Koninkrijk heeft de overname vorig jaar al goedgekeurd en koppelde daar geen verdere voorwaarden aan vast.