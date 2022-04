Consumentenbonden EU dienen klacht in tegen WhatsApp wegens 'druk op gebruikers'

Verschillende Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend tegen WhatsApp. Volgens de organisaties oefent de chatapp te veel druk uit op zijn gebruikers om de nieuwe gebruiksvoorwaarden en het vernieuwde privacybeleid te accepteren.

De klacht is ingediend door de Consumentenbond, samen met zeven andere Europese consumentenorganisaties en de overkoepelende organisatie BEUC. De klacht is ingediend in bij de Europese Commissie en het Europese netwerk van consumentenautoriteiten. De organisaties stellen dat gebruikers sinds begin dit jaar 'terugkerende, opdringerige meldingen' te zien krijgen, waarin wordt gesteld dat ze wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden dienen te accepteren.

De consumentenbonden vinden dat de inhoud van deze meldingen voor onnodige druk zorgt. De keuzevrijheid zou ook belemmerd worden. Volgens de organisaties zijn de WhatsApp-meldingen daarmee in strijd met de Europese regels. De voorwaarden zouden verder niet transparant en slecht te begrijpen zijn, schrijft de Nederlandse Consumentenbond.

Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar: "WhatsApp dreigt consumenten de toegang tot de app te weigeren als ze de voorwaarden niet accepteren. Terwijl helemaal niet duidelijk is waar ze toestemming voor geven. WhatsApp beperkt consumenten in hun keuzevrijheid: als je niet accepteert, kun je WhatsApp niet meer gebruiken. De contractvoorwaarden zijn bovendien niet transparant. En dat is in strijd met de wet."

WhatsApp-moederbedrijf Facebook kondigde de nieuwe voorwaarden in januari aan en voerde deze na vertraging uiteindelijk op 15 mei door. Aanvankelijk zei het bedrijf dat gebruikers die de nieuwe voorwaarden niet accepteren, toegang tot basisfuncties van de app zouden verliezen. Eind mei kwam het bedrijf hier echter op terug. WhatsApp liet toen weten dat het hier toch vanaf ziet. Het bedrijf paste toen ook zijn supportpagina aan, waarin het stelde dat het 'geen plannen heeft' om de functionaliteit van gebruikers te beperken.

De voorwaarden zouden voor Europese gebruikers niets veranderen aan de manier waarop WhatsApp data deelt met Facebook, stelden een woordvoerder van Facebook en ook ict-jurist Arnoud Engelfriet na het lezen van de Europese voorwaarden.