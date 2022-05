WhatsApp stelt beperking functies app bij niet accepteren voorwaarden iets uit

WhatsApp gaat niet meteen over tot functies beperken bij gebruikers die de nieuwe voorwaarden op 15 mei nog niet geaccepteerd hebben. Dat komt pas 'na een periode van enkele weken'. WhatsApp heeft de deadline en gevolgen omtrent de nieuwe voorwaarden meermaals aangepast.

In die periode van enkele weken, beginnend op 15 mei, krijgen gebruikers wel regelmatig een herinnering aan de nieuwe voorwaarden, met de vraag of ze die willen lezen en accepteren. Op den duur wordt die herinnering 'aanhoudend', zoals WhatsApp het nu noemt. Het zal per gebruiker verschillen wanneer die overgang plaatsvindt.

De aanhoudende herinnering betekent een beperking van de functionaliteit, zoals de Facebook-dochter al eerder besprak. Dan kunnen geen nieuwe berichten meer gelezen of verstuurd worden, maar meldingen ontvangen en erop reageren en oproepen plaatsen en beantwoorden kan dan nog wel. De voorwaarden accepteren, kan op ieder moment.

Na weer 'enkele weken' van beperkte functionaliteit, wordt de werking van WhatsApp nog veel verder teruggeschroefd. Dan krijgen gebruikers geen notificaties, berichten en oproepen meer. "Hou ook in gedachten dat het hiervan losstaande beleid voor inactieve gebruikers dan van toepassing is", vervolgen ze. Het wordt op die pagina niet uiteengezet, maar in dat beleid staat dat accounts 'over het algemeen' na 120 dagen inactiviteit verwijderd worden. Dit 'om de veiligheid te behouden, gegevensretentie te beperken en de privacy van onze gebruikers te beschermen'.

Begin januari kondigde WhatsApp aan dat gebruikers akkoord moesten gaan met de nieuwe privacyvoorwaarden. Daarin stond centraal hoe WhatsApp data deelt met Facebook. De voorwaarden gaan onder meer over hoe WhatsApp transactiegegevens opslaat en gebruikt voor betalingsdiensten, zoals Facebook Pay in WhatsApp. En hoe gegevens gedeeld in gesprekken met bedrijven op WhatsApp terecht kunnen komen bij Facebook, als bedrijven gebruik maken van een koppeling van WhatsApp for Business met andere Facebookdiensten.

Binnen de EU mag Facebook data van Europese WhatsApp-gebruikers echter niet gebruiken, waardoor er voor Europese gebruikers vrijwel niets verandert aan de gebruiksvoorwaarden.