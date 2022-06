WhatsApp klaagt Indiase overheid aan om wet die verplicht tot volgbare berichten

WhatsApp heeft de Indiase overheid aangeklaagd vanwege een wet die WhatsApp verplicht om berichten traceerbaar te maken. Het bedrijf noemt de wet ineffectief en zegt dat deze vatbaar is voor misbruik.

Met de rechtszaak wil WhatsApp voorkomen dat de Indiase overheid de nieuwe wet in werking kan laten treden, schrijft The New York Times. Volgens de wet, die in februari werd voorgesteld en woensdag in werking moet treden, zouden chatdiensten als WhatsApp 'traceerbare' databases van alle gestuurde berichten moeten maken. Daarnaast zou het bedrijf identificeerbare 'vingerafdrukken' moeten hangen aan berichten die gebruikers onderling sturen.

WhatsApp zegt dat het geen inzicht heeft in gebruikersdata en dat de traceerregels niet in de praktijk ingevoerd kunnen worden. De 'dreiging' dat gestuurde berichten herleid kunnen worden naar een persoon neemt iemands privacy weg, schrijft WhatsApp. Ook zou de wet een impact hebben op de beveiliging van de chatdienst en in de praktijk eind-tot-eindversleuteling 'verbreken'.

Volgens Reuters wil de Indiase overheid er met de wet voor zorgen dat de eerste bron van informatie geïdentificeerd kan worden. De overheid zou met de wet bij chatdiensten op kunnen vragen wie die eerste, oorspronkelijke bron is van een bericht. Het zou de overheid vooral gaan om nepnieuws en de overheid weerspreekt WhatsApps claim dat de nieuwe wet in strijd is met eind-tot-eindversleuteling.

India stelt zich de laatste tijd steeds harder op tegenover socialemediabedrijven. De overheid wil dat deze bedrijven 'nepnieuwsberichten' rondom de coronapandemie en de aanpak van de Indiase overheid om de pandemie te stoppen offline halen. Eerder deze week ging de Indiase politie naar Twitters kantoor in India, nadat Twitter berichten van onder meer een woordvoerder van India's grootste partij had gelabeld als 'gemanipuleerde media'.