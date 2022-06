'Indiase overheid wil dat fabrikanten meer laptops en tablets in India maken'

De regering van India zou de komende vijf jaar omgerekend ongeveer 800 miljoen euro uittrekken om fabrikanten een prikkel te geven meer tablets, laptops en servers in het land te produceren. Diverse fabrikanten produceren al smartphones in India.

Met het geld wil de Indiase overheid fabrikanten naar India lokken voor de productie om zo werkgelegenheid te creëren, meldt Reuters. Het persbureau beroept zich op anonieme bronnen. De Indiase regering zou het plan binnen twee weken willen presenteren.

Het plan zou passen binnen het Make in India-programma. Binnen dat programma probeert de Indiase overheid producenten fabrieken te laten bouwen in het land. Zo produceert Apple al diverse iPhone-modellen in het land, terwijl ook grote smartphonemakers als Xiaomi telefoons laten produceren in India.

De bedrijven zullen volgens Reuters oren hebben naar het programma, omdat veel fabrikanten proberen om minder afhankelijk te worden van Chinese fabrieken. China en de VS zitten sinds een paar jaar in een handelsconflict en daardoor is het laten maken van producten in China een mogelijk risico. Daarom wijken fabrikanten uit naar Vietnam en India.

Reuters meldt dat onder meer Apple zich heeft gemeld om mee te werken in het programma. Het Amerikaanse bedrijf zou iPads willen laten maken in het land. Het is onbekend welke producent dat zou gaan doen. Onder meer Foxconn, dat in China veel producten voor Apple in elkaar schroeft, heeft al een iPhone-fabriek in India op de planning staan.