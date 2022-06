Gerucht: AMD Radeon RX 6700 XT-videokaart verschijnt op 18 maart

AMD brengt zijn Radeon 6700 XT-videokaart uit op 18 maart. Dat meldt het Franse techmedium Cowcotland. Deze videokaart met de RDNA 2-architectuur moet het waarschijnlijk opnemen tegen de Nvidia GeForce RTX 3060 met 12GB die later deze maand moet uitkomen.

Cowcotland meldt de datum van 18 maart op het eigen Twitter-account en zegt in een kort bericht op de website dat de releasedatum is vernomen 'via ons netwerk'. Er zullen ook custom Radeon 6700 XT-videokaart verschijnen. De Franse website zegt verder dat hen is meegedeeld dat de beschikbare hoeveelheden 'zeer beperkt' zullen zijn. Dat is in lijn met de huidige slechte leverbaarheid van videokaarten in zijn algemeenheid.

Volgens eerdere geruchten over de AMD Radeon RX 6700 XT krijgt de videokaart de beschikking over een Navi 22-gpu met 40 compute units en daarmee 2560 stream processors. Deze gpu's zouden beschikken over 192-bits geheugenbus. Het wordt AMD's eerste videokaart met deze gpu. AMD heeft de officiële specificaties nog niet bekendgemaakt. Wel bevestigde de fabrikant eerder dat het nieuwe RDNA 2-videokaarten uitbrengt in de eerste helft van dit jaar. De gpu's krijgen vermoedelijk ook Infinity Cache.

AMD Radeon RX 6000-line-up Videokaart RX 6900 XT RX 6800 XT RX 6800 RX 6700 XT* RX 6700* Gpu Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 22 XT Navi 22 XL Compute units 80 72 60 40 nnb Boost clock 2250MHz 2250MHz 2105MHz nnb nnb Geheugen 16GB, gddr6 16GB, gddr6 16GB, gddr6 12GB, gddr6 6GB, gddr6 Geheugenbus 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit Total graphics power 300W 300W 250W 186-211W 146-156W Release 9 december 2020 18 november 2020 18 november 2020 18 maart 2021 nnb

* Op basis van onbevestigde geruchten