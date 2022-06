Nvidia halveert hashrate van RTX 3060 en introduceert gpu's voor cryptomining

Nvidia beperkt met een driver de hashrate van de komende RTX 3060, zodat deze niet interessant is voor het minen van Ethereum. Dat moet de kaart beter beschikbaar maken voor gamers. Ook introduceert de fabrikant een serie gpu's voor cryptomining.

Nvidia beperkt alleen de hashrate van de RTX 3060 en niet die van andere RTX-videokaarten. Vermoedelijk komt dat door het feit dat andere kaarten al langer op de markt zijn en dat die niet meer met een driver te beperken zijn. Gebruikers kunnen dan immers overstappen op een oudere driver zonder beperkingen. De RTX 3060 is nog niet uitgebracht en er zijn nog geen drivers die deze videokaart ondersteunen. De eerste driver die ondersteuning voor de nieuwe videokaart toevoegt, zal ook de beperking op de hashrate doorvoeren.

Het gaat specifiek om het beperken van de prestaties van het minen van Ethereum. Die cryptocurrency is flink in waarde gestegen en daardoor is het weer rendabel om gpu's te gebruiken om Ethereum te minen. Nvidia zegt dat de driver specifieke onderdelen van het Ethereum-miningalgoritme detecteert en aan de hand daarvan de hashrate limiteert. In de praktijk wordt die hashrate daardoor ongeveer gehalveerd, zegt de fabrikant.

Nvidia brengt de RTX 3060 met 12GB Gddr6 op 25 februari uit voor een adviesprijs van 329 euro. Of de driveraanpassingen zullen helpen bij de verkrijgbaarheid van de videokaart, zal nog moeten blijken. Momenteel zijn videokaarten vrijwel niet te koop voor de adviesprijzen. De vraag is veel hoger dan het aanbod, waardoor winkels de enkele kaarten die beschikbaar zijn, voor veel hogere prijzen aanbieden. Ook de RTX-kaarten van de vorige generatie zijn niet meer leverbaar en de prijzen op de tweedehandsmarkt zijn flink gestegen.

Nvidia Cryptocurrency Mining Processor

Nvidia presenteert ook de Nvidia CMP-serie, wat staat voor Cryptocurrency Mining Processor. Onder die noemer komen er kaarten uit die puur zijn gericht op het minen van Ethereum en geen video-uitgangen bevatten. Volgens Nvidia worden hiervoor gpu's gebruikt die 'niet de benodigde specificaties' voor een GeForce-gpu halen. Het zou kunnen gaan om gpu's die geen hoge kloksnelheden halen. Dat is niet relevant voor cryptomining, maar wel voor de videokaarten voor gamers.

Volgens Nvidia hebben de CMP's ook een lager verbruik door een lagere spanning en lagere klokfrequenties. Fabrikanten zoals ASUS, Colorful, EVGA, Gigabyte, MSI, en Palit gaan miningkaarten op basis van Nvidia's CMP uitbrengen. Er verschijnen vier varianten. Twee daarvan komen in het eerste kwartaal uit en twee krachtigere uitvoeringen verschijnen in het tweede kwartaal. Prijzen zijn niet bekendgemaakt.