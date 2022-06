Apple lijkt 6G-standaard mede te willen ontwikkelen

Apple lijkt de standaard voor 6G, de beoogde opvolger van het huidige 5G, mede te willen ontwikkelen. Het bedrijf zoekt naar mensen die werken aan technologie die onderdeel moet gaan uitmaken van 6G.

Apple heeft afgelopen dagen vier vacatures online gezet voor werkzaamheden die te maken hebben met 6G. Bij twee daarvan gaat het om het ontwikkelen van RAN-protocollen, de andere twee gaan om het opstellen van vereisten en creëren van intellectueel eigendom rond 6G. Financieel persbureau Bloomberg merkte de vacatures als eerste op.

De vacatures wijzen erop dat Apple bij 6G actief betrokken wil zijn bij het definiëren van de standaarden en ontwikkelen van de technologieën. Dat is bij 5G en 4G minder het geval. Het hebben van patenten op gebied van standaarden is lucratief, omdat alle telefoonmakers licenties zouden moeten afnemen om die techniek te gebruiken.

Bij 5G is Apple niet zo betrokken geweest. Het heeft naar schatting rond 77 patenten voor 5G-technieken. Huawei en Samsung hebben beide duizenden patenten op gebied van de nieuwe netwerktechniek. Ook ZTE, Nokia, Ericsson, Qualcomm en LG hebben veel meer patenten voor 5G.

De stap past bij het gerucht dat Apple eigen modems wil gaan produceren. Desondanks heeft Apple de modems komende jaren nog niet nodig, want het bedrijf sprak met Qualcomm af tot eind mei 2024 gebruik te maken van Qualcomm-modems. Het nam in 2019 wel de modemdivisie over van Intel.

Op dit moment duurt het vermoedelijk nog jaren voor 6G er zal zijn. Tussen de introductie van nieuwe generaties mobiel netwerk zit telkens rond negen jaar. De stap van 2G naar 3G duurde in Nederland bijvoorbeeld tien jaar, tussen 3G en 4G zat bijna negen jaar en tussen 4G en 5G was dat iets meer dan zeven jaar. Het is nog onbekend wat 6G precies zal inhouden.