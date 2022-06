Gerucht: Apples 5G-modem wordt gemaakt op 4nm door TSMC en verschijnt in 2023

Apple gaat volgens bronnen van Nikkei vanaf 2023 zelfontwikkelde 5G-modems gebruiken in zijn smartphones. Net als de socs van Apple zullen die geproduceerd worden door TSMC en dat zou gaan gebeuren op een 4nm-procedé. Nu gebruikt Apple nog Qualcomm-modems.

Apple werkt met TSMC aan een nauwere samenwerking, schrijft Nikkei aan de hand van bronnen die daarbij betrokken zijn. TSMC is al jaren de enige chipfabrikant van Apple-socs en de iPhone-maker zou ook zijn eigen modems willen laten maken door de Taiwanese producent. Volgens de bronnen van de Japanse krant werken er honderden ingenieurs van TSMC op het hoofdkantoor van Apple in Cupertino om te helpen bij het ontwikkelen van de nieuwe chips.

Volgens de bronnen gebruikt Apple momenteel het 5nm-procedé van TSMC om het 5G-modem te ontwerpen en te testen. Dat zal worden overgezet naar het 4nm-procedé voor de massaproductie. Mogelijk gaat het om TSMC's N4P-node, die in de tweede helft van 2022 in productie moet gaan.

Apple zou momentele bezig zijn met het ontwikkelen van mmWave-componenten, ter aanvulling op het modem. Ook zou het bedrijf een eigen chip ontwerpen specifiek voor het management van het stroomverbruik van het modem. Pas in 2023 komt het eigen modem van Apple in iPhones terecht. Daar gaat veel tijd overheen omdat providers wereldwijd het modem moeten certificeren.

Het is nog niet duidelijk of Apple het modem direct gaat integreren in zijn socs voor iPhones, of dat het in eerste instantie om een losse chip gaat. Apple werkt al een aantal jaar aan een eigen modem voor zijn iPhones. Daarvoor nam het bedrijf in 2019 de smartphonemodemdivisie van Intel over voor een miljard dollar.

Sinds vorig jaar is al bekend dat Apple zeker tot juni 2024 modems van Qualcomm blijft gebruiken. Dat is onderdeel van een afspraak die de bedrijven hebben gemaakt nadat ze in 2019 een schikking troffen in een langslepend juridisch proces. Apple beschuldigde Qualcomm daarin van het vragen van te hoge royalty's en oneerlijke concurrentie. Qualcomm sleepte Apple vervolgens in verschillende landen voor de rechter wegens patentinbreuk.

Vermoedelijk gaat Apple een aantal jaar zowel zijn eigen modems als varianten van Qualcomm gebruiken. Qualcomm gaf op zijn Investor Day onlangs aan te verwachten dat het bedrijf in 2023 maar zo'n 20 procent van de modems die Apple nodig heeft levert. In het verleden heeft Apple ook verschillende modems gebruikt. Van de iPhone X bestaan varianten met Intel- en met Qualcomm-modem.