Kuo: iPhones krijgen in 2023 telecamera met periscopische lens

Bekende analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de iPhones die in 2023 uitkomen een telecamera met periscopische lens krijgen. Kuo meldt ook dat de iPhone 14 Pro-telefoons, die volgend jaar moeten verschijnen, een primaire 48-megapixelcamera krijgen.

Kuo maakt deze voorspellingen in een research note voor analistenbureau TF International Securities, schrijft MacRumors. Periscopische telelens hebben een 'gevouwen optics'. De lens wordt daarbij haaks in het toestel geplaatst en er worden spiegels gebruikt om het licht op de sensor te kaatsen. Periscopische telelenzen maken hiermee een grotere brandpuntsafstand mogelijk ten opzichte van traditionele telelenzen.

Kuo voorspelde eerder al dat iPhones periscopische telelenzen zouden krijgen. Ruim een jaar geleden meldde de analist dat dit in 2022 zou gebeuren, maar Kuo stelde deze verwachting op maandag bij naar 2023. Verschillende smartphonefabrikanten bieden al periscopische lenzen in hun toestellen. Onder andere de Samsung Galaxy S20 Ultra en S21 Ultra beschikken over een dergelijke lens. Ook de Huawei P40 Pro+ heeft een periscopische telelens.

Verder benadrukt Kuo wederom dat de iPhone 14 Pro-serie een primaire 48-megapixelcamera krijgt, ten opzichte van de 12-megapixelsensor in de iPhone 13 Pro-telefoons. Dat deed de analist eerder ook al. Kuo meldt verder weinig details. Eerder voorspelde hij dat deze sensor video-opnames op 8k mogelijk moet maken. De iPhone 14 Pro-camerasensor zou mogelijk ook twee verschillende outputs ondersteunen, op 48 en 12 megapixel. Voor die tweede resolutie zou pixel binning worden ingezet, waarbij meerdere pixels worden samengevoegd in een enkele pixel. Dat moet voor betere beeldkwaliteit zorgen bij weinig licht. Kuo verwacht dat de 48-megapixelsensor alleen wordt gebruikt in de Pro-modellen.

De iPhone 14 Pro-telefoons krijgen verder vermoedelijk ook een punch-hole-selfiecamera met Face ID, meldde Kuo eerder. De telefoon krijgt mogelijk een iPhone 4-achtig ontwerp met een dikkere behuizing, platte zijkanten en ronde volumeknoppen. Jon Prosser van Front Page Tech deelde eerder renders van een vermeende iPhone 14 Pro Max. Naar verwachting verschijnen de volgende iPhones in de tweede helft van 2022.

Eerder gepubliceerde renders van de vermeende iPhone 14 Pro Max. Afbeeldingen via Front Page Tech