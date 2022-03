Gerucht: iOS 16 komt niet beschikbaar voor iPhone 6s en iPhone SE uit 2016

Apple staakt mogelijk volgend jaar de ondersteuning voor acht iOS- en iPadOS-apparaten. Daaronder vallen onder meer de iPhone 6s, de eerste iPhone SE, de iPad Mini 4 en de iPad Pro-tablets. Dat claimt een Franse iPhone-website.

Franse website iPhonesoft baseert zich naar eigen zeggen op interne bronnen bij Apple. De software zou draaien op alle iPhones vanaf de iPhone 7, die in september 2016 uitkwam. Dat zou betekenen dat iOS 16 een Apple A10-chip of nieuwer vereist. Daarmee vervalt ondersteuning voor de iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Die twee telefoons verschenen in september 2015.

De iPhone 6s-modellen zullen iOS 15-updates blijven ontvangen totdat iOS 16 verschijnt. Vermoedelijk gebeurt dat in de tweede helft van 2022. Daarmee hebben die toestellen gedurende hun levensduur zeven jaar updates ontvangen. Ook de eerste iPhone SE zal volgens iPhonesoft geen upgrade naar iOS 16 krijgen. Die telefoon kwam in maart 2016 uit. De huidige iPhone SE uit 2020 wordt nog wel ondersteund. IPadOS 16 zou verder ondersteuning laten vallen voor de iPad Mini 4, iPad Air 2, de iPad Pro 9,7" en 12,9" uit 2015, en de vijfde generatie iPad. Alle nieuwere iPad-modellen worden nog wel ondersteund.

iPhonesoft heeft in het verleden correct voorspeld welke iPhones niet langer ondersteund zouden worden bij nieuwe iOS-versies. Zo berichtte de website vroegtijdig dat iOS 14 zou draaien op alle iPhones die iOS 13 ondersteunden. De website meldde vorig jaar echter incorrect dat de iPhone 6s niet ondersteund zou worden met iOS 15. Het jaar daarvoor was iPhonesoft gedeeltelijk correct in zijn iOS 13-voorspelling. De website meldde toen dat de iPhone 6 en iPhone 5s niet ondersteund zou worden in iOS 13, wat klopte. De website schreef echter ook onjuist dat de iPhone SE uit 2016 geen iOS 13 zou krijgen.

Er zijn nog geen concrete details bekend over iOS 16 en iPadOS. Zo is het onbekend welke nieuwe features worden geïntroduceerd in deze versie van de besturingssystemen. Apple zal de komende versies van iOS en iPadOS waarschijnlijk aankondigen tijdens zijn WDDC-evenement voor ontwikkelaars. Vermoedelijk vindt dat evenement plaats in juni; de afgelopen vijftien jaar was dat ook het geval.