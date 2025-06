Gerucht: alle iPhones met iOS 18-ondersteuning kunnen upgraden naar iOS 19

Apple zou van plan zijn om alle iPhones die nu iOS 18 kunnen draaien, toegang te geven tot iOS 19. Daaronder vallen dus ook de iPhone XR en XS uit 2018. Wel zouden sommige iPads niet meer worden ondersteund.

Apple iPhone XR

De iOS 19-update, die naar verwachting rond september 2025 beschikbaar komt, kan worden binnengehaald door alle iPhones die nu ook kunnen upgraden naar iOS 18. Dat schrijft de Franse website iPhonesoft, die vaker correcte informatie naar buiten bracht over het updatebeleid van Apple. Dat zou betekenen dat de iPhone XR, XS en XS Max minstens zeven jaar lang van updates worden voorzien, al hebben deze telefoons volgens de site geen toegang tot alle nieuwe functies.

De anonieme bron van iPhonesoft stelt wel dat sommige iPads die iPadOS 18 draaien, geen ondersteuning krijgen voor de komende softwareversie. Het gaat om de apparaten die een zwakkere processor dan de A12 gebruiken. Het nieuwste model dat hierdoor buiten de boot zou vallen, is de 2019-editie van de reguliere iPad. Alleen de iPad mini van 2019 of later, iPad van 2020 of later, iPad Air van 2019 of later en iPad Pro uit 2018 of later kunnen volgens de site upgraden naar iPadOS 19.

De site stelt verder dat de nieuwe functies van het besturingssysteem in eerste instantie 'mager' zullen zijn. Bloomberg-journalist Mark Gurman zei vorige maand al dat de meeste vernieuwingen pas in 2026 zullen verschijnen als onderdeel van iOS 19.4.