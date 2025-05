Gerucht: Apple stelt veel iOS 19-functies uit tot iOS 19.4 in voorjaar 2026

Apple zou meer dan gemiddeld functies die het wil integreren in iOS 19 pas uitbrengen in versie 19.4, die in het voorjaar van 2026 moet uitkomen. Tot nu toe kwamen veel functies samen met de nieuwe OS-upgrade uit.

Het gebeurt al jaren dat Apple sommige functies pas uitbrengt met kleinere releases in het voorjaar, maar het aantal uitgestelde functies zal volgend jaar bovengemiddeld hoog zijn, claimt Mark Gurman van persbureau Bloomberg. Gurman staat al jaren bekend als betrouwbare bron op gebied van onaangekondigde hardware en software van Apple.

Zo zal onder meer een versie van Siri op basis van een groot taalmodel uitkomen in iOS 19.4 in het voorjaar van 2026. Welke andere functies voor iOS 19 op stapel staan en welke Apple dan uitstelt naar het voorjaar van 2026 is onduidelijk. Ook is onbekend of de fabrikant die functies aankondigt tijdens zijn keynote op de Worldwide Developer Conference of dat die functies dan pas later getoond worden.