Apple brengt iCloud Passwords-extensie uit voor macOS-versie van Firefox

Apple heeft een iCloud Passwords-extensie gemaakt voor de Firefox-browser. Dat betekent dat inloggegevens die in de iCloud Keychain staan nu ook toegankelijk zijn in deze browser. De extensie is echter alleen beschikbaar op macOS.

De extensie maakt het mogelijk om automatisch wachtwoorden die in de iCloud Keychain opgeslagen zijn, in te vullen als er wordt ingelogd bij websites via Firefox. Nieuwe wachtwoorden die in Firefox worden aangemaakt, worden ook automatisch in de iCloud Keychain opgeslagen, waarna ze gesynchroniseerd worden over alle Apple-apparaten. Verder kan de extensie verificatiecodes genereren.

De Firefox-extensie is alleen compatibel met macOS Sonoma en nieuwere versies. Windows-gebruikers kunnen de Firefox-extensie dus nog niet downloaden. Of er wel een variant komt voor Windows en wanneer dat dan zou zijn is onbekend. Er zijn wel Password-extensies beschikbaar voor Google Chrome en Microsoft Edge op Windows.