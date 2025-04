Apple stelt publieke bèta van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia beschikbaar

Apple heeft de eerste publieke bèta van iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, WatchOS 11 en tvOS 18 uitgebracht. De iPhone- en iPad-testversies bevatten onder andere meer aanpassingsopties voor het homescreen. De Mac-testupdate bevat de iPhone Mirroring-functie.

Gebruikers die deelnemen aan Apples bètaprogramma, kunnen de nieuwe versies van de besturingssystemen nu binnenhalen. Apple waarschuwt dat er nog fouten in de software kunnen zitten en raadt testers aan om een back-up van hun huidige toestel te maken voordat ze de bètaversies installeren.

In de testversies van iOS 18 en iPad 18 wordt het onder andere mogelijk om het homescreen naar smaak aan te passen. Gebruikers kunnen iconen en widgets op willekeurige plekken plaatsen, de kleuren van appiconen aanpassen en apps verbergen. Verder is het nu makkelijker om de knoppen van Control Center-elementen aan te passen en zijn er aanpassingen gedaan aan de Mail-, Photos- en Messages-app. De nieuwe iPad-update bevat daarnaast voor het eerst een Calculator-app.

MacOS Sequoia bevat een functie waarmee het mogelijk is om de iPhone te besturen via screenmirroring. Hierdoor kunnen gebruikers apps van hun telefoon openen en gebruiken op een Mac en meldingen van een verbonden iPhone ontvangen. Daarnaast wordt het mogelijk om vensters in tegels over het scherm te verdelen, om op die manier verschillende vensters tegelijk zichtbaar te houden. In de drie besproken OS-versies komt ook wachtwoordmanager, genaamd Passwords. Hierin worden de inloggegevens vanuit de iCloud Keychain opgeslagen.

De WatchOS 11-bèta bevat onder meer de optie om de dagelijkse Activity-ringen te pauzeren zonder dat dat ten koste gaat van de 'streaks' van gebruikers. Verder wordt het mogelijk om de activiteitsdoelen per dag van de week aan te passen, komt er een functie om de gezondheid specifiek tijdens zwangerschap in de gaten te houden en komt er een nieuwe Vitals-app, die belangrijke gezondheidsdata probeert te laten zien.

Tot slot is er een bètaversie van tvOS 18 beschikbaar gesteld. Hierin zit onder andere de functie InSight, waarbij het mogelijk is om tijdens het kijken naar films en series op Apple TV+ informatie over de acteurs en muzieknummers te bekijken, net zoals bijvoorbeeld mogelijk is bij Amazon Prime Video. Ook komt de Enhanced Dialogue-functie beschikbaar, waarmee het geluid van stemmen beter verstaanbaar moet worden boven het achtergrondgeluid en de muziek. Er is geen publieke bèta van VisionOS 2, de tweede versie van het besturingssysteem van Apples Vision Pro-headset.

De aangekondigde Apple Intelligence-functies voor iPhones zijn nog niet beschikbaar in deze bètaversies. Die verschijnen eind dit jaar in de VS en waarschijnlijk pas volgend jaar in de EU. De stabiele versies van de besturingssystemen moeten in het najaar beschikbaar komen.