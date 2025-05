Apple verhelpt kwetsbaarheden in iOS 18 en iPadOS 18 met updates naar 18.1

Apple heeft maandag updates naar iOS 18.1 en iPadOS 18.1 uitgerold. Met de updates zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen die het mogelijk maakten voor hackers om gevoelige informatie in te zien.

In het overzicht dat Apple heeft gedeeld, staat dat er onder andere vier kwetsbaarheden in Siri zijn verholpen. Met een van die kwetsbaarheden, CVE-2024-40851, konden kwaadwillenden die fysieke toegang hebben tot een vergrendelde iPhone de profielfoto's van contacten bekijken via het lockscreen.

Via een ander Siri-lek, CVE-2024-44263, was het mogelijk om 'met een app toegang te krijgen tot gevoelige gebruikersdata'. Om wat voor soort app en gebruikersdata het gaat, benoemt Apple niet. Verder zaten er twee kwetsbaarheden in de Spotlight-zoekmachine en een in de VoiceOver-functie, waarmee afgeschermde inhoud kon worden getoond via het vergrendelde scherm.