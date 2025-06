IOS 18 maakt besturen Matter-apparaten zonder Apple Home hub mogelijk

IOS 18 maakt het mogelijk om Matter-compatibele apparaten te bedienen zonder dat daar een Apple Home hub voor nodig is. Deze functionaliteit is beschikbaar voor de iPhone 15 en 16 nadat iOS 18 geïnstalleerd is.

Voor Matter-apparaten die via wifi communiceren, is geen hub meer nodig om ze aan de Home-app toe te voegen en lokaal te bedienen. Dat blijkt uit de releasenotes van iOS 18. Gebruikers van een iPhone 15 of nieuwer kunnen daarnaast ook Thread-gebaseerde accessoires rechtstreeks toevoegen en beheren. Een hub blijft noodzakelijk voor geavanceerde functies zoals automatiseringen en toegang op afstand.

Lokale bediening van Matter-apparaten wordt wel verbeterd; zelfs als de Matter-controller offline is, blijven de apparaten bereikbaar. Eve, een fabrikant van slimme huisapparatuur, heeft al aangekondigd dat verschillende producten van het merk deze nieuwe functionaliteit ondersteunen. Het gaat hierbij om de Energy-lijn van slimme stekkers en contactdozen.