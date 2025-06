Apple iOS 18 bevat aangekondigde vergrendeling van iPhone-onderdelen

De aankomende iOS 18-upgrade bevat de optie tot vergrendeling van iPhone-onderdelen. Apple kondigde die functie dit voorjaar al aan. De functie moet het stelen van iPhones om onderdelen te verhandelen onaantrekkelijk maken.

Apple Activeringsslot voor onderdelen

Apple had de functie in april al aangekondigd en volgens BetaProfiles zit hij in de Release Candidate van iOS 18. Met deze uitbreiding van Activeringsslot is het niet mogelijk onderdelen aan een nieuwe iPhone te koppelen als het onderdeel uit een gestolen iPhone komt. Daarvoor moet de originele eigenaar de iPhone wel als gestolen hebben opgegeven.

De functie moet het stelen van iPhones om vervolgens de onderdelen te verhandelen onaantrekkelijk maken. Het Activeringsslot, ofwel Activation Lock, bestaat sinds 2013 en vereist een wachtwoord van de originele eigenaar om een iPhone te activeren, zelfs na het terugzetten naar fabrieksinstellingen.